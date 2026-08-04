Starlink довел конкурента до банкротства

Абоненты американского оператора спутникового интернета Hughesnet массово переходят к Starlink. Компания залезла в долги и подала заявление о банкротстве. После реорганизации она хочет попытать счастья с госконтрактами и заказчиками из оборонной промышленности.



Отток абонентов и финансовые проблемы

Оператор спутникового интернета Hughesnet (Hughes Network Systems, входит в EchoStar Corporation, штаб-квартира расположена в Джермантауне, штат Мэриленд, США) подал в суд заявление о банкротстве, ссылаясь на отток абонентов и финансовые проблемы, пишет PCmag.

В компании будет проведена реорганизация, план которой определит суд. Реорганизация должна помочь «решить проблему с истекающим сроком погашения обеспеченных и необеспеченных долгов, укрепить структуру капитала и ускорить трансформацию бизнеса», говорится в заявлении.

Будут уволены 400 из 1,275 тыс. сотрудников. Операционный директор Hughesnet Пол Гаске (Paul Gask) уже покинул все свои руководящие должности в EchoStar, но останется старшим советником.

Вся надежда на оборонку

После реорганизации Hughesnet планирует полностью переориентироваться на корпоративный сектор, в том числе государственные структуры и оборонную промышленность. Доля таких клиентов компании в 2025 г. значительно выросла, тогда как выручка от домохозяйств резко сократилась.

Hughesnet Hughesnet рассчитывает за счет реорганизации и оборонных заказов решить свои финансовые проблемы

В опубликованном в августе 2026 г. квартальном отчете EchoStar указала, что число ее абонентов широкополосного доступа в интернет сократилось за квартал на 59 тыс., до 622 тыс. В качестве причины названо «усиление конкуренции со стороны спутниковых операторов и других технологий».

Причина проблем Hughesnet заключается в успехе Starlink от SpaceX. Почти год назад EchoStar, признала, что SpaceX является «бесспорным лидером» на рынке спутниковой связи. С момента запуска Starlink в США в конце 2020 г. Hughesnet потеряла более половины своей абонентской базы.

«Конкуренция со стороны спутников на низкой околоземной орбите носит структурный, а не циклический характер, и конкуренты продолжают расширять зону покрытия и снижать затраты», — отметили представители Hughesnet в заявлении для суда.

Starlink захватывает мир

Компания спутниковой связи миллиардера Илона Маска (Elon Musk) Starlink похоже, действительно, собирается сделать жителей всей планеты своими клиентами. Она уже запустила 10,4 тыс. низкоорбитальных спутников, писал CNews в мае 2026 г. На данный момент у нее насчитывается более 10 млн активных клиентов. Сеть покрывает 160 стран и территорий мира.

С начала 2026 г. 47 ракет Falcon 9 вывели на орбиту более 1,1 тыс. спутников Starlink. Для создания полномасштабной сети, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет в любом уголке планеты, ей нужна группировка из 12 тыс. аппаратов. Общая сумма инвестиций в реализацию такого проекта оценивается в $10 млрд.

Во второй в мире по величине группировке, управляемой европейской Eutelsat, всего 34 традиционных геостационарных спутника и около 600 спутников на низкой околоземной орбите.

Масштабные планы есть у Китая, но пока это только планы. Китайские проекты CTC-1 и CTC-2 подали заявки на запуск на низкую околоземную орбиту 200 тыс. спутников.