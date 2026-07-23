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ИТ-директоры российских компаний назвали лидера рынка инфраструктурного ПО

Ассоциация менеджеров провела исследование рынка инфраструктурного ПО. Более 85% ИТ-директоров назвали лидером компанию «Базис». Другие результаты исследования – читайте в материале.

Что показало исследование

В исследовании «Российский рынок инфраструктурного ПО глазами ИТ-директоров» участвовали директоры и руководители ИТ-подразделений компаний из разных отраслей: финансовой, нефтегазовой, строительной, транспортной, медицинской, ритейла, промышленности и др. Они оценивали российских вендоров программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ) по четырем характеристикам: разработчик широкого ассортимента цифровых продуктов, опытный бизнес-партнер для крупных компаний, драйвер отечественных решений и активный в медиа и ИТ-сообществе. По каждому из этих направлений «Базис» продемонстрировал лучший результат.

24,8% респондентов отметили «Базис» как разработчика широкого ассортимента цифровых продуктов, 24,4% — как опытного бизнес-партнера для крупных компаний, 30,2% - выделили имидж драйвера отечественного ПО УДИ, еще 31,1% - отнесли к сильным сторонам компании активность в массмедиа и ИТ-сообществе.

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© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика


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Результаты исследования Ассоциации менеджеров отражают растущий спрос российского рынка на зрелые и комплексные решения для управления ИТ-инфраструктурой. Более половины опрошенных компаний в 2026 году увеличили бюджет на закупку инфраструктурного ПО: 31,8% сообщили о росте до 20% по сравнению с 2025 годом, еще 20,6% — о росте более чем на 20%.

Среди ключевых задач управления ИТ-инфраструктурой респонденты чаще всего называли обеспечение кибербезопасности и интеграцию разнородных систем — по 26%. Основными барьерами при внедрении нового ПО стали риски остановки бизнес-процессов во время перехода — 25,9%, отсутствие необходимой интеграции со смежными решениями — 25,6%, а также дефицит квалифицированных кадров — 22,3%.

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