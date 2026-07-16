CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Законодательство Цифровизация Электроника
|

Мигранты будут покупать мобильный телефон при въезде в Россию, чтобы власти могли их отслеживать

Каждый мигрант в России будет обязан купить мобильный телефон. Такое требование введут для приезжающих в страну иностранных граждан помимо обязанности сдавать биометрию, создавать цифровой профиль и регистрироваться в специальном мобильном приложении.

Каждому мигранту по мобильному телефону

Все приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобрести мобильный телефон. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов в Совете Федерации на заседании комитета по международным делам, пишет РБК.

Благодаря введению такого требования правоохранители смогут получать информацию о местонахождении каждого приезжего, объяснил замминистра: «Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания».

По словам Зубова, на телефон мигранту можно будет также также направлять важные оповещения, например, об истекающем сроке действия документов.

Цифровой профиль мигранта

Как сказал Зубов, требование коснется в первую очередь трудовых мигрантов и тех, кто приезжает в страну надолго. Отслеживание по гаджету будет осуществляться благодаря электронному профилю человека.

smart700.jpg

GigaChat
Перемещения мигрантов будут контролировать через мобильные телефоны

Указ № 467 «О государственном информационном ресурсе "Цифровой профиль иностранного гражданина"» Президент России подписал 9 июля 2025 г. В мае 2026 г. CNews сообщал о том, что МВД разработало такой сервис. В нем должна содержаться информация о въезжающих в Россию гражданах других стран, а также о прибывающих в страну людях, у которых гражданства нет вовсе. В каждом цифровом профиле иностранца будет содержаться весьма обширный объем сведений, в том числе обо всех оформленных на него мобильных телефонных номерах. Помимо этого, профиль будет содержать данные о страховом полисе, долгах (при их наличии), а также о миграционном учете.

В июне 2025 г. Правительство России запустило многоязычное мобильное приложение ruID, через которое мигранты могут подать заявку на въезд в страну, проверить наличие ограничений на въезд и создать цифровой профиль для получения государственных услуг. За 72 часа до въезда в Россию необходимо будет пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID». После подачи заявки пользователь получает индивидуальный QR-код, который предъявляется на границе. Для регистрации нужно создать личный кабинет в приложении, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране.

Контроль за мигрантами

С 1 сентября 2025 г. в Москве и Московской области уже тестируется обязательное приложение для мигрантов «Амина». Москва также строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL за 144 млн руб.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

20 апреля 2025 г. председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о росте преступности среди мигрантов. В России находится значительное их количество, большинство являются гражданами стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР), включая Украину, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Армению. Как писал CNews, миграция оказывает влияние на различные сектора российской экономики, такие как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), логистика и сфера услуг.

Рекордный приток мигрантов в Россию наблюдался в 2024 г. — около 6,3 млн, половина из которых приехала с целью трудоустроиться. По данным МВД, в 2024 г. из страны были выдворены или депортированы рекордные 190,2 тыс. человек (на 31,1% больше, чем в 2023 г.). Из них 157 тыс. мигрантов вынужденно покинули страну из-за нарушений российского законодательства (плюс 44,6% по сравнению с 2023 г.).

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует

ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

«Дочка» «Росатома» получит больше миллиарда за установку для контроля производства чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще