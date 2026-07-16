Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

Airbus нашла европейского облачного партнера

Аэрокосмическая корпорация Airbus перенесет критические ИТ-системы в суверенное европейское облако. Для этого производитель самолетов и вертолетов заключил многолетнее соглашение с французским провайдером облачных услуг Scaleway, сообщает Reuters.

В облаке Scaleway будут размещены системы, используемые для проектирования воздушных судов, осуществления инженерных работ, ведения производственной и операционной деятельности.

Airbus является одним из двух крупнейших и известнейших мировых производителей самолетов наряду с Boeing. Согласно финансовому отчету компании за I квартал 2026 г., ее штат насчитывает 166,9 тыс. сотрудников по всему миру. Выручка Airbus составила 12,7 млрд евро, чистая прибыль – 586 млн евро. В период с января по конец марта 2026 г. компания поставила клиентам 114 новых коммерческих воздушных судов. Основной конкурент Airbus – Boeing за этот же временной отрезок отгрузил 143 самолета.

Daniel Eledut / Unsplash Airbus A380 по-прежнему остается самым крупным пассажирским авиалайнером в мире

Scaleway (принадлежит французской телеком-компании Iliad) – один из крупнейших веб-хостинг- и облачных провайдеров Франции. В распоряжении компании находится несколько дата-центров во Франции, а также инфраструктура на территории Польши, Италии и Нидерландов. Планируется запуск новых локаций в Швеции и Германии, говорится на сайте Scaleway.

Далеко идущие планы

Airbus планирует перенести в облако Scaleway 70 критичных систем до завершения 2028 г. В перспективе следующих 5-6 лет аэрокосмический гигант рассчитывает довести число таких систем до 900.

Airbus не раскрыла сумму, которую заплатит Scaleway по текущему контракту.

Примечательно, что ранее Кэтрин Жестин (Catherine Jestin), директор Airbus по цифровым технологиям, выражала сомнения в успехе поисков поставщика для компании среди европейских провайдеров.

«Если бы вы спросили меня сегодня, найдем ли мы решение, я бы ответила: 80/20», — заявила она в декабре 2025 г.

Соглашение с Mistral AI

Ранее, в мае 2026 г. Airbus подписала договор с французским стартапом Mistral AI, в сотрудничестве с которым рассчитывала разработать ИИ-инструменты, «заточенные» под собственные задачи в аэрокосмической и оборонной сферах.

«То, что модели Mistral уже внедрены в инфраструктуру Scaleway, позволит нам ускорить наш переход к ИИ», – приводит Reuters слова Кэтрин Жестин.

Airbus планирует использовать технологии Mistral AI в системах военного назначения и сертифицированных авиационных системах.

Цифровой суверенитет

По словам Кэтрин Жестин, прежде чем остановить свой выбор на Scaleway, Airbus провела оценку компании на предмет соответствия более чем 150 требованиям технического и правового характера.

«Второй набор критериев [отбора поставщиков услуг суверенного облака] касался юридических требований, в частности, широко обсуждаемых "выключателя" и применения экстерриториальных законов", – отметила Жестин.

Под «выключателем» (“the kill switch”) европейские политики и чиновники понимают инструмент, который может позволить ухудшить работу или полностью отключить объекты критической инфраструктуры стран – участниц ЕС.

Власти и коммерческие структуры стран ЕС все чаще говорят о необходимости стремления к цифровому суверенитету на фоне интеграции ИИ-систем в критическую инфраструктуру, ВПК и другие отрасли промышленности. В июне 2026 г. Еврокомиссия представила проект закона под названием Cloud and AI Development Act, который нацелен на увеличение облачных и вычислительных мощностей на территории стран блока.

Европейские компании начали задумываться о цифровой независимости после возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом. Особые опасения вызывает американский закон Cloud Act, который позволяет властям США запрашивать данные, хранящиеся в зарубежных ЦОДах американских корпораций.

В июле 2024 г. Microsoft признала во французском суде, что не может гарантировать суверенитет данных в соответствии с этим законодательством.

В настоящее время Airbus использует облачную инфраструктуру сразу нескольких облачных провайдеров, а наиболее ценные и секретные данные хранит в собственных дата-центрах. Известно, что в компании применяются облачные сервисы Google, в том числе набор приложений Workspace – для совместной работы, а также в некоторых случаях – инструменты Microsoft.

Заместить иностранные технологии стремятся и отдельные органы государственной власти ЕС. Так в начале июня 2026 г. CNews писал, что Европарламент принял решение отказаться от сервисов Google на служебных компьютерах.