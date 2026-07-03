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ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса

ПСБ подвел итоги первого конкурса стартапов и выбрал компании с перспективными технологическими решениями для совместной разработки новых продуктов и сервисов для розничных клиентов. На конкурс поступило 97 заявок, в финал вышло 9 проектов. Все участники имеют готовые MVP-решения, которые могут быть интегрированы в банковские процессы за несколько месяцев и полностью адаптированы под российский рынок.

Проекты-победители конкурса

Эксперты ПСБ оценивали проекты по трем критериям: измеримый бизнес-эффект, количество успешных внедрений и соответствие банковским стандартам ИТ и безопасности. Финалистами конкурса стали три стартапа:


  • Parswise — персональный ИИ-консультант, встраиваемый во фронтальные приложения банка. Решение формирует базу знаний о продуктах, отвечает на вопросы пользователей за 1 секунду, удерживая клиентов на сайте и консультируя в реальном времени.
  • notCard — цифровая визитка на базе NFC и QR-кода, обеспечивающая обмен контактами в один клик, сбор лидов и формирование индивидуальных предложений. Проект нацелен на рост клиентской базы и увеличение продаж банковских продуктов.
  • Unadesk — система управления цифровым опытом для автоматизации создания обучающих материалов, инструкций и тренажеров. Внедрение позволит сократить время и затраты на онбординг персонала и подготовку документации.


В состав экспертной комиссии конкурса вошли заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, советник председателя ПСБ Артур Очеретный и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Алексей Щавелев.

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ПСБ выбрал стартапы для совместной разработки новых продуктов и сервисов для розничных клиентов

«Конкурс подтвердил высокий потенциал сотрудничества банка с технологическими стартапами для развития розничного бизнеса. Нам важно, чтобы инновации стали частью повседневной работы и жизни – понятными, простыми и доступными каждому клиенту и сотруднику. Мы переходим от абстрактных идей к конкретным проектам, и это большой шаг. Конкурс, стартовавший в январе 2026 года, делает правила взаимодействия с банком более прозрачными для внешних участников и одновременно формирует атмосферу открытости внутри команды, а это для нас крайне важно», – прокомментировала Ольга Мямлина.

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