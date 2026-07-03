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Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей

Microsoft в последние годы работала над новой ОС Windows с кодовым названием Project Aion. Система пока далека от релиза, но по своим возможностям она ближе к Chrome OS, а не к Windows. ОС работает на базе браузера Edge и полностью зависит от нейросетей – в нее встроены многочисленные ИИ-агенты и помощник Copilot, которого ненавидят все пользователи обычной Windows.

Совершенно новая Windows

В Сеть утекла информация о новой операционной системе Microsoft под кодовым названием Project Aion. Как пишут профильные порталы Windows Central и Neowin, внешне система очень похожа на Windows – тот же дизайн интерфейса, те же окна и пр.

Но внутри это совершенно другая ОС, разработчики которой черпали вдохновение, судя по всему, в Chrome OS. Это творение Google основано на браузере Chrome, работает преимущественно с веб-приложениями и почти бесполезна без подключения к интернету.

Концепция Project Aion точно такая же. Систему построили на базе браузера Microsoft Edge, который сам с 2019 г. собирают на Google Chrome. Все снова вертится вокруг веб-приложений, но во главу угла поставлены ИИ-агенты и помощник Copilot.

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Интерфейс Project Aion

Этот Copilot есть и в обычной Windows 11, которая стоит на сотнях миллионов ПК по всему миру. Но, как сообщал CNews, пользователи ненавидят этого ассистента и ищут различные способы его отключения и полного удаления из системы.

Стоит ли ждать

Как долго Microsoft работает над Project Aion, и на какой стадии она находится, к моменту выхода материала информации не было. Как пишет Windows Central, свои изыскания Microsoft проводила еще в 2024 г., когда вовсю ходили слухи о Windows 12 – системе, которая должна была прийти на смену трехлетней (на тот момент) Windows 11.

ИИ Copilot является опорой Project Aion, ее центральным элементом, неразрывно встроенным прямо в интерфейс системы. При этом, чтобы не отпугивать пользователей новизной, Microsoft «прикрутила» к Project Aion интерфейс, в точности скопированный с Windows 11.

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Microsoft пока не выпустила ни Windows 12, ни Project Aion

У корпорации есть печальный опыт резкого отказа от привычного миллиардам людей дизайна ОС. Вышедшую в 2012 г. Windows 8 признали одной из самых непопулярных версий Windows в истории за ее плиточный интерфейс, мало кому пришедшийся по нраву.

Россиянам не подойдет

Пользоваться Project Aion без подключения к интернету невозможно. Сама по себе она загружается в офлайне, но запускать локальные программы не может. Другими словами, привычный софт под ней не запустить – даже Microsoft Office не заработает. Все потому, что система написана на кодовой базе Win3, упрощенном коде Windows, из которой вырезана поддержка win32-приложений.

Вместо него придется пользоваться либо веб-приложениями, либо полноценными интернет-сервисами, например Microsoft 365, который работает онлайн и заменяет классический Microsoft Office.

Все это делает Project Aion малопригодной для использования в России. Здесь мобильный интернет регулярно блокируют, домашний интернет замедляют, а у силовиков с 2026 г. есть возможность отключать в стране любые виды связи.

Эволюция случилась?

К моменту выпуска материала Microsoft не подтверждала существование Project Aion и не анонсировала эту ОС. Однако в начале июня 2026 г. она провела премьеру другой системы, которая вполне может быть наследницей Project Aion.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Речь о Project Solara – системе, спроектированной специально для умных устройств, работающих с ИИ-агентами. Если верить Microsoft, эта ОС была написана с нуля, но, в отличие от Project Aion, в ее основе лежит вовсе не кодовая база Windows.

Project Solara, как это ни странно, построена на конкурирующем продукте – Android Open Source Project.

Microsoft не стала запускать Project Solara на ПК или ноутбуке. Во время премьеры ее работа демонстрировалась на умном экране, который надо размещать на столе, а также на смарт-брелке со встроенным экраном. Project Solara тоже работает с веб-приложениями сервисами и может взаимодействовать, например, с Microsoft 365 или почтовым сервисом Outlook.

Геннадий Ефремов

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