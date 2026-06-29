На замену Apple и Samsung: созданы отечественные чипы для смарт-часов

Ученые из Санкт-Петербурга создали чип для измерения активности сердца смарт-часами и браслетами. Он создан на замену импортным аналогам. Правда, в ближайшее время это все равно не изменит ситуацию на рынке, занятом китайскими и американскими устройствами, в пользу отечественных производителей.



Отечественный OEM-модуль

В Научно-исследовательском конструкторско-технологическом институте биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали отечественный компактный с низким энергопотреблением OEM-модуль, не имеющий на данный момент аналогов на российском рынке, сообщили «Известия».

Разработка представляет собой чип, способный в онлайн-режиме регистрировать электрокардиосигнал (ЭКС). Он встраивается в носимые устройства, например, смарт-часы, браслеты, подвески или даже в руль автомобиля, чтобы измерять параметры работы сердца водителя.

Технология имеет важное значение для достижения технологического суверенитета в здравоохранении и развития медицины будущего, отметили представители института. «Мы делали упор на максимально возможное удешевление производства таких модулей при сохранении точности сбора данных ЭКС на уровне ведущих мировых аналогов», — сказал заместитель директора Биотехнического института СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Егоров.

Bestami Sarıkaya / Unsplash У российских разработчиков смарт-часов появится возможность оснащать их отечественным чипом для измерения активности сердца

Разработчики провели ряд внутренних лабораторных испытаний и подали заявку на получение патента.

До импортозамещения еще далеко

«Правильным шагом» в сторону компонентной независимости назвала работу ученых руководитель компании SafeTech Анна Котлова и добавила, что нужно еще подтвердить заявленные технические характеристики, обеспечить отечественную компонентную базу и наладить серийное производство: «Между лабораторным прототипом и промышленной партией в 10–50 тыс. штук — пропасть».

По ее словам, российские разработчики носимой электроники долгие годы работают либо на китайских и американских модулях, либо собирают схемы с нуля под конкретную задачу, что дорого, долго и немасштабируемо.

Разработка закрывает важную нишу в сфере локального производства электронных компонентов, согласился врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин, но отметил, что она пока уступает продуктам Apple и Samsung, прежде всего с точки зрения клинической валидации, алгоритмов обработки и интерпретации больших массивов медицинских данных.

«Импортозамещение одного компонента вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию на рынке», — считает организатор клуба «Цифровая медицина» ИЦ «Хелснет» НТИ София Гольдберг. В числе факторов, сдерживающих массовое производство потребительских смарт-часов или фитнес-браслетов в России, она назвала сложность разработки алгоритмов, регуляторные барьеры и высокую конкуренцию со стороны зарубежных брендов, в том числе в бюджетном сегменте.

Какие смарт-устройства покупают россияне

С точки зрения количества реализованных устройств на рынке носимых гаджетов абсолютными лидерами являются китайские компании Huawei, Xiaomi и ее «дочка» Redmi, как писал CNews в мае 2026 г.

При этом по итогам I квартала 2026 г. аналитики «М.Видео» отметили, что россияне стали покупать более дорогие и функциональные смарт-часы. Их средняя цена в стране выросла на 10% год к году и составила 7,8 тыс. руб. Наибольшим спросом среди всех моделей умных часов, продающихся в России, в первой четверти 2026 г. пользовались Apple Watch Series 11 в версиях 42 мм и 46 мм, Samsung Galaxy Watch 8 с поддержкой LTE, а также Apple Watch SE 3 в версии 40 мм и Huawei Watch GT 6 в версии 41 мм.