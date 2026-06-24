Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский

В Китае создали суперкомпьютер на чипах Huawei, который обогнал в рейтинге суперкомпьютеров ТОП500 американский El Capitan, считавшийся самым мощным в мире. При этом китайский LineShine построен без использования графических процессоров.



Самый мощный суперкомпьютер в мире

Суперкомпьютер LineShine, разработанный Китайским национальным суперкомпьютерным центром в Шэньчжэне совместно с компанией Huawei, признан самым быстрым и возглавил рейтинг ТОП500, пишет New York Times.

Кроме высокой скорости он выделяется тем, что использует только стандартные микропроцессоры, а не специализированные графические процессоры GPU, которые большинство высокопроизводительных суперкомпьютеров используют для обработки больших объемов данных.

Производительность LineShine составила 2,198 экзафлопс. В его корпусах с жидкостным охлаждением размещено 40,96 тыс. процессоров LX2 92, по данным издания Datacenterdynamics. В общей сложности система имеет 13 789 440 ядер, 428 узлов хранения данных, расположенных в 67 шкафах, с суммарной пропускной способностью 10 Тбит/с. Серверы размещены в стойках Huawei Kunpeng.

Kevin Ache / Unsplash Суперкомпьютеры предназначены для выполнения сложных вычислительных задач, требующих огромного объема операций в секунду

Китайский национальный суперкомпьютерный центр в Шэньчжэне в апреле 2026 г. анонсировал проект суперкомпьютера LineShine. Он предназначен для выполнения инженерных и научных вычислений, а также для задач искусственного интеллекта (ИИ) в сферах молекулярной динамики, гидродинамического моделирования, биологических исследований, а также для обучения и внедрения нейросетевых моделей.

Другие участники рейтинга

По словам Джека Донгарра (Jack Dongarra), профессора компьютерных наук и электротехники в Университете Теннесси (США) и организатора так называемого списка TОП500 самых мощных суперкомпьютеров мира, результаты тестов LineShine оказались более чем на 20% быстрее, чем у американского El Capitan, который с ноября 2024 г. возглавлял рейтинг. Китай последний раз занимал в нем первое место в 2017 г.

El Capitan (1,809 экзафлопс) от Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора переместился на вторую строчку. Второе и третье место заняли также американские системы — Frontier, Национальная лаборатория Ок-Ридж (1,353 экзафлопс) и Aurora, Аргоннская национальная лаборатория (1,012 экзафлопс).

Замыкает пятерку лучших Jupiter Booster, Юлихский суперкомпьютерный центр, Германия (1 экзафлопс).

Машина Eagle от Microsoft с производительностью 561,2 петафлопс стала седьмым по мощности суперкомпьютером.

Место России в суперкомпьютерном мире

Россия в 2022 г. занимала восьмую строчку в ТОП500 самых производительных в мире суперкомпьютеров. В рейтинг, опубликованный 30 мая 2022 г., вошли семь российских машин.

Сейчас суперкомпьютерная отрасль в нашей стране отстает от США примерно на 13,5 года, а отечественная отрасль находится в состоянии депрессии и регресса, приводила в конце 2025 г. «Российская газета» слова члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова. За последние три года из мирового рейтинга суперкомпьютеров Top-500 выпали две установки, работающие в России. В итоге сейчас там всего пять машин, причем все они в свое время были куплены за рубежом. Создание отечественных суперкомпьютеров закончилось в 2014 г. и лучшие из них относятся к петафлопсному классу, сказал Абрамов.

Суперкомпьютер отличается от обычного по мощности и архитектуре и способен выполнять сложные вычисления, требующие проведения огромного объема операций в секунду. Мировая суперкомпьютерная отрасль перешла от петафлопсных (один квадриллион операций в секунду) задач и систем к эксафлопсным (один квинтиллион операций, или тысяча петафлопсов).