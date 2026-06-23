Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР

Только за пять месяцев 2026 г. в России свою деятельность прекратили больше тысячи компаний, занимавшихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по большей части в области естественных и технических наук.



Сокращение сферы НИОКР

В январе-мае 2026 г. в России ликвидировано 1037 компаний из сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это на 44% больше, чем за такой же период 2025 г., пишут «Ведомости» о результатах собственных расчетов, основанных на информации СПАРК, Росстата и других источников.

За первые четыре месяца 2026 г. (январь-апрель), по данным сервиса Rusprofile, использующего сведения Федеральной налоговой службы, деятельность прекратили 903 компании (плюс 28% год к году).

Число новых регистраций при этом сократилось на 16% за январь-май, до 478. На конец 2025 г. в России уже насчитывалось на 6% меньше компании в сфере НИОКР (28 тыс. 854), чем в конце 2019 г., по расчетам «Ведомостей». На середину мая 2026 г. количество действующих организаций сократилось еще на 3%, до 28 тыс. 144 компаний.

Вторая волна

Пик ликвидаций в сфере НИОКР пришелся на 2019–2021 гг. Тогда их число превышало число создаваемых организаций. Самое значительное сокращение произошло в 2019 г. — 4168 компаний (или 4179 по данным Rusprofile). В 2020 г. показатель немного уменьшился — до 3 тыс. организаций (около 3,9 тыс. по данным Rusprofile), а в 2021 г. составил почти 2,9 тыс. (или около 3,5 тыс. по данным Rusprofile).

magnific/freepik Больше всего от внешних и внутренних неблагоприятных факторов страдают малые и средние предприятия

В 2023–2025 гг. ситуация изменилась в обратную сторону, но в начале 2026 г. темпы ликвидаций снова ускорились.

Большинство из этих организаций специализируются на исследованиях в области естественных и технических наук (более 24 тыс. компаний). Еще более тысячи — в биотехнологиях, небольшое количество — в области нанотехнологий, защиты информации и атомной энергетики. Остальные работают в общественно-научной и гуманитарной сферах.

«Откат» импортозамещения

Ликвидации касаются в основном малых предприятий, которые играют относительно небольшую роль в обеспечении ключевых научных прорывов, прокомментировал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. Вместе с тем, отметил Баган, наука делается не в одном отдельном предприятии, а через объединение усилий ученых и специалистов из разных организаций.

В научных кругах, по его словам, действительно есть обеспокоенность по поводу достижения поставленных Президентом целей по выходу на 2% ВВП к 2030 г. в части внутренних затрат на исследования и разработки.

Происходит «откат» импортозамещения, то есть компании, созданные под спрос 2022–2024 гг., закрываются, рассказал технический директор ГК «Лартех» Вячеслав Шириков. Многие малые научные компании создавались под конкретный грант или под узкую задачу, например замена ушедшей западной технологии, согласилась старший аналитик инвесткомпании «Риком-траст» Валерия Попова.

Основное финансирование исследований и разработок сосредоточено в госсекторе и оборонной сфере, в то время как независимые малые и средние компании сталкиваются с последствиями высокой ключевой ставки и роста НДС до 22%, добавил Шириков. К другим факторам он относит санкционную изоляцию институций, занятых НИОКР в России, кадровый кризис и утечку молодых специалистов.