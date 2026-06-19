Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

Страны Евросоюза не смогут выпускать дроны без поставок комплектующих из Китая. Главная проблема — цена. Но некоторого сырья для производства электроники у них попросту нет. 100% редкоземельных металлов для постоянных магнитов и 97% магния ЕС импортирует из КНР.



Критическая зависимость от Китая

Европейский Союз (ЕС) пока не способен преодолеть зависимость от Китая и добиться суверенитета в производстве дронов, пишет Euractiv.

«Полностью независимая цепочка поставок недостижима, по крайней мере сейчас и для всех», — заявил изданию программный менеджер латвийской компании оборонных технологий LMT Defence Рональдс Штраухс (Ronalds Štrauhs).

По его словам, даже для тех деталей, которые маркируются как европейские, часто на деле использовались китайские материалы несколькими этапами производства ранее.

magnific/pressfoto В производстве дронов Европа сильно зависит от поставок из Китая и избавиться от этой зависимости в ближайшее время не в состоянии

Исполнительный директор шведской компании инновационных технологий TERASi Джеймс Кэмпион (James Campion) согласился с этой оценкой и отметил, что важной проблемой является цена. С финансовой точки зрения альтернативы поставкам из Китая нет, сказал эксперт.

Чего Европе не хватает

Критически важный импортируемый компонент, необходимый для моторов и роторов, — это магниты, рынок которых почти полностью монополизировал Китай. Сложности у Европы также с современными полупроводниками, элементами для сенсоров и батарей.

В апреле 2026 г. еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Стефан Сежурне (Stephane Sejourne) назвал критическим и представляющим риск для экономической безопасности ЕС то, что по 17 ключевым видам сырья Евросоюз зависит от Китая практически полностью, пишут «РИА Новости».

Евросоюз импортирует 100% редкоземельных металлов (РЗМ) для постоянных магнитов, а также 97% магния из Китайской народной республики, по данным ТАСС.

В конце 2025 г. Euractiv сообщил о плане Брюсселя создать запас важного сырья и систему совместных закупок по образцу Японии. Эта бедная ресурсами страна формирует запас сырья, финансирует его переработку и инвестирует в разведку новых месторождений по всему миру. Правда, полагает издание, Европе может не хватить денег и людей на осуществление такой же программы.

Ситуация в России

Подавляющую часть российского рынка комплектующих для БПЛА также занимают китайские изделия. Особенно серьезную зависимость от зарубежных компаний Россия испытывает в двигателях, процессорах, контроллерах.

В феврале 2026 г. в реестре российской промышленной продукции насчитывалось более 108 комплектующих для изготовления беспилотников (камеры, электродвигатели, навигационные приемники, питания, микросхемы, блоки инерциальной навигации и др.). Три года назад не было вообще ничего.

Запасы редкоземельных металлов в России есть. Они оцениваются в 28,5 млн тонн (17% от мировых), но доля нашей добычи составляет менее 1% рынка производства. На долю Китая приходится более 85% от глобального объема поставок полученных из РЗМ материалов и около 70% от всех добываемых ресурсов, относящихся к этой категории.