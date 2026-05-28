Налоговая заблокировала счета нейросетевой онлайн-платформы, подконтрольной застройщику «Самолет»

ФНС заблокировала счета онлайн-платформы дизайна и ремонта ReRooms в семи банках из-за долга почти на 10 млн руб. Более 75% в сервисе принадлежат компании, подконтрольной крупнейшему российскому застройщику — ГК «Самолет», которому правительство отказало в господдержке на 50 млрд руб.



Долги перед налоговиками

Как выяснил CNews, ФНС приостановила операции по счетам онлайн-платформы дизайна, ремонта и меблировки квартир ООО «Рерумс» (бренд ReRooms, входит в группу «Плюс», подконтрольную застройщику «Самолет»), где 75,01% принадлежат ООО «Самолет плюс» (в собственности у АО «Плюс»).

Операции были приостановлены с 16 апреля 2026 г., решение действительно по состоянию на 27 мая 2026 г., свидетельствуют данные «Контур.Фокуса». Размер отрицательного сальдо ЕНС — 9,8 млн руб.

Счета заблокированы в «Банке Точка», Сбербанке, «Совкомбанке», ВТБ, «СМЛТ Банке», «Альфа-банке», «Т-Банке».

ООО «Рерумс» закончило год с убытком. Выручка компании снизилась на 8%, до 285 млн руб., чистый убыток достиг 27,7 млн руб. вместо прибыли годом ранее.

«Рерумс» владеет 100% в ООО «Рерумс маркетплейс», которое занимается продажами мебели под разработанный дизайн. На компанию зарегистрирован интернет-магазин Kuhni Pro. Его выручка выросла за год в два раза, до 1,7 млрд руб., но при этом компания продемонстрировала чистый убыток на 130 млн руб. Год назад маркетплейс закончил год с небольшой, но чистой прибылью.

У «Рерумс маркетплейс» также есть задолженность перед налоговой, ее размер на 10 мая 2026 г. составляет 10 млн руб., но счета еще не заблокированы.

Комментарий компании

Генеральный директор компании «Рерумс» Ефим Вайсберг пояснил CNews ситуацию в компании.

«Финансовый результат «Рерумс» за 2025 г. сформировался в результате переоценки экономики отдельных направлений. Ранее озвученные ожидания по росту выручки были связаны в том числе с внешними контрактами по комплектации мебелью проектов застройщиков. Однако 2025 году часть таких программ была свернута: из-за макроэкономической ситуации многие застройщики сократили объем проектов с отделкой и меблировкой», — заявил CNews Ефим Вайсберг.

По его словам, вопрос исполнения налоговых обязательств носит рабочий характер и связан с временными организационными факторами. Срок исполнения обязательств с налоговыми органами согласован.

Возможно банкротство

Если компания не вернет долг, то уже к осени 2026 г. ей может грозить банкротство, считает юрист АБ «КИАП» Тамара Филиных.

«Если "Рерумс" не погасит задолженность перед ФНС по истечении трех месяцев со дня ее возникновения, то у налогового органа появится право на обращение в суд с заявлением о банкротстве. К тому же количественный критерий для обращения уже соблюден — размер задолженности превышает 2 млн руб. Кроме того, если требования налоговой составят 50% от всего реестра требований кредиторов "Рерумс", то высока вероятность привлечения контролирующих его лиц к субсидиарной ответственности», — рассказала CNews Тамара Филиных.

По словам юриста, чаще всего банки приостанавливают операции компаний по решению ФНС в связи с наличием неисполненных обязательств перед налоговым органом (ст. 76 НК РФ). Приостановление операций означает, что банк прекращает все расходные операции, за исключением тех, которые имеют приоритет перед оплатой обязательных платежей (возмещение вреда жизни и здоровью, оплата труда и др.). Такая мера стимулирует лиц на оплату долга в пользу ФНС, поскольку мешает осуществлению нормальной хозяйственной деятельности и сказывается на выборе компании в качестве контрагента.

Чем занимается ReRooms

ReRooms позиционирует себя как онлайн-сервис с использованием нейронных сетей. С его помощью создается индивидуальный дизайн проектов по фиксированной цене. За квадратный метр квартире в компании просят 3,5 тыс. руб.

Дизайн проект включает в себя все стандартные элементы, а также 3D-визуализации, VR-тур и комплектацию чистовыми материалами и мебелью. За счет нейронной сети, автоматизации процессов и переноса общения с клиентом онлайн, сервис обеспечивает конкурентную цену.

Услуги ReRooms «Самолет плюс» продвигал на своем сайте. Речь шла не только о дизайн-проектах с нуля, но и о проведении капитальных ремонтов и поставке необходимых для этого товаров со скидками в режиме «одного окна». В настоящее время информация об услугах ReRooms с официального портала «Самолет плюс» удалена. Решения компании внесены в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Кому принадлежит ReRooms

В октябре 2025 г. «Самолет плюс» объявил, что увеличит свою долю в бизнесе платформы по дизайну и ремонту ReRooms с 75% до 100%. Эксперты «Коммерсант» оценили долю в 25% в 300 млн руб. Сделку планируется закрыть до конца 2026 г. Издание со ссылкой на ReRooms сообщало, что со сменой собственника компания займется развитием B2B-сегмента, где фокус будет сделан на производство 50% мебели для жилых комплексов «Самолета».

Также компания займется B2C-направлением, выйдя на рынки за пределами столичного региона.

В настоящее время совладельцами платформы формально все еще остаются ее основатели Дмитрий Борисов и Юрий Гольдберг, у каждого по чуть более чем 10%. Кроме того, 3,08% у Андрея Лямина-Бородина и 0,32% у Екатерины Чернышенко. Гольдберг в своем профиле в соцсетях указал, что является бывшим основателем ReRooms, а в настоящее время начал развивать новый проект с нуля за границей — это девелопмент и инвестиции в курортную недвижимость на Шри-Ланке.

«Самолет плюс» впервые инвестировал в «Рерумс» в 2021 г., получив долю в 31,28%. Тогда «Самолет плюс» сообщил, что сделка позволит усилить компетенции группы по отделке и меблировке возводимого жилья, а также создать на базе ReRooms крупнейшую в России платформу по обустройству жилья, включающую маркетплейс мебели, строительных материалов, услуг интерьерного дизайна и ремонта. Операционное управление планировалось сохранить за Борисовым и Гольдбергом.

В 2023 г. Rerooms объявил о запуске нейросети для создания дизайна интерьеров.

В ноябре 2024 г. доля «Самолет плюс» превысила 75%. Инвестор был доволен работой сервиса, который за неполные три года увеличил выручку более чем в три раза.

Отказали в помощи

В феврале 2026 г. группа «Самолет» обратилась к властям за поддержкой. Застройщик просил 50 млрд руб. субсидии на покрытие расходов, связанных с ростом ключевой ставки.

Как сообщало РБК, в середине января 2026 г. девелопер также направил в правительство письмо с просьбой предоставить льготный кредит на 50 млрд руб., чтобы закрыть долги перед банками, привлеченными по рыночным ставкам.

Финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая сообщала, что застройщик планирует снизить долю новых проектов с отделкой в текущем году на 30% и практически отказаться от отделки в 2027-2028 гг. По ее словам, в целом, отделка давала скорее положительный эффект (порядка 30% к маржинальности), но с учетом штрафов и сдвиг сроков он практически не ощущался. Отказ от нее, по словам Голубничей, позволит экономить порядка четырех месяцев по срокам сдачи объектов. Кроме того, в самом письме сообщалось, что убытки от «потребительского терроризма» стоили компании, которая продает жилье с отделкой и мебелью, 43 млрд руб.

В итоге правительство отказало застройщику в поддержке. Чистый убыток девелопера «Самолет» по итогам 2025 г. по МСФО составил 2,29 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,15 млрд руб. годом ранее.

Что происходит на рынке PropTech

Российский рынок технологий в недвижимости (PropTech) в 2026 г. проходит стадию жесткой трансформации, рассказал CNews директор стратегических направлений «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») Роман Таранов.

По его словам, из-за высокой ключевой ставки прошлых лет, снижения покупательской способности населения расходы девелоперов на обслуживание кредитов выросли вдвое, а темпы продаж жилья упали. Ситуацию усугубляет и то, что в условиях завершения массовых программ госсубсидий крупным холдингам приходится адаптироваться к рыночным реалиям, что вынуждает их оптимизировать, в том числе, и свои ИТ-бюджеты.

«В итоге вектор развития PropTech радикально изменился: на смену венчурному росту, вложения в сторонние и смежные проекты и стартапы, пришла жесткая экономия и борьба за операционную эффективность», — пояснил Таранов.

По словам эксперта, в этих условиях застройщики больше не готовы вкладываться в долгосрочную разработку софта «на перспективу». Сейчас всем нужны готовые ИТ-решения, которые можно развернуть за 1–2 месяца и сразу увидеть измеримый экономический результат. Это приводит к тому, что независимые стартапы массово уходят под эгиду крупных девелоперов ради гарантированного сбыта. Параллельно компании активно внедряют «быстрые» ИТ-инструменты: от автоматизации документооборота, чтобы избежать простоев на стройплощадке, до специализированных HR-платформ, помогающих справляться с жестким дефицитом линейного персонала.

«Что касается использования ИИ-технологий, то строительная отрасль сегодня, как и все остальные, предпочитает инвестировать в те инструменты, которые могут максимально автоматизировать рутинные типовые операции. Например, ML-алгоритмы могут сокращать время оценки недвижимости, умные чат-боты круглосуточно работают с клиентами (что может в разы поднять конверсию), а с помощью предиктивной аналитики можно гибко управлять арендными ставками. Очевидно, что в 2026–2027 гг. на рынке выживут те ИТ-продукты, которые быстро окупаются и приносят конкретную выгоду», — заключил Роман Таранов.