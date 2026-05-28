Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Прокурор требует для обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя компании «Радиоавтоматика» Владимира Иванова 8,5 лет лишения свободы. Привлеченные эксперты указали, что стоимость импортных электронных компонентов при поставках по госзаказу была завышена почти на 300 млн руб. Адвокаты настаивают, что выводы экспертизы сделаны на основании некорректных данных.



Требование прокурора

Гособвинитель Светлана Бердашкевич потребовала приговорить к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 46,7 млн руб. бывшего гендиректора компании «Радиоавтоматика» Владимира Иванова, пишет «Коммерсант».

Иванова обвинили в по ч. 4 ст. 159 УК (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) в краже почти 300 млн руб. у Центрального научно-исследовательского радиотехнического института им. академика А. И. Берга (ЦНИРТИ; входит в концерн «Алмаз-Антей») при закупке электронных компонентов (ЭКБ) для военно-космической отрасли.

Адвокаты с выводами прокуратуры о доказанности вины подсудимого не согласны и призвали его оправдать или переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью УК.

Закупка ЭКБ для Минобороны

ООО «Радиоавтоматика» в 2016 г. заключило два контракта с ЦНИРТИ на поставку ЭКБ, как писал CNews в октябре 2025 г. Конечным заказчиком выступало Минобороны.

Адвокаты бывшего гендиректора «Радиоавтоматики» считают его вину не доказанной

По окончании выполнения работ представители ЦНИРТИ заказали экспертизу в оценочной компании «Агентство "Руспромоценка"», чтобы отчитаться о расходах перед госзаказчиком. Эксперты пришли к заключению, что стоимость закупленных исполнителем за границей электронных компонентов завышена на 281,3 млн руб.

В своих выводах они опирались в том числе на цены на похожую продукцию, взятые на интернет-ресурсах, включая каталог интернет-магазина приборов и электронных компонентов «Чип и Дип».

Взыскать переплаченные деньги через арбитражный суд с «Радиоавтоматики» ЦНИРТИ не удалось. Тогда организация обратился в правоохранительные органы, которые завели уголовное дело на Иванова.

Единственное доказательство вины

Заключение компании «Агентство "Руспромоценка"» один из защитников подсудимого Игорь Копенкин назвал «единственным представленным обвинением доказательством вины», «если не считать проведенную на следствии товароведческую экспертизу, которую проводил эксперт Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления», который «являлся специалистом в области строительных дорожных и коммунальных машин».

Сравнение цены на компоненты высочайшей категории качества space c аналогами, представленными в различных российских интернет-магазинах приборов и электронных компонентов, такими как «Чип и Дип», по словам Копенкина «также не выдерживает никакой критики».

«Речь идет об излучениях, характерных для открытого космоса, высоких колебаниях температуры и воздействии заряженных частиц. Обычные компоненты, которые используются в телевизоре или утюге, неприменимы в открытом космосе!», — завил адвокат и отметил, что , что даже если согласиться с завышением цен, то факт хищений полученных денег не был доказан. К тому же, следствие не учло при определении суммы ущерба 76 млн руб., выплаченных «Радиоавтоматикой» ЦНИРТИ в 2021 г. в рамках мирового соглашения.

«Согласно бухгалтерской экспертизе, все денежные средства, поступившие на счет заказчика, были израсходованы по назначению: переведены поставщикам, товар ввезен официально, уплачены все налоговые и таможенные сборы, и ни копейка на сторону не ушла», — добавил Иванов. Как пояснили в прениях сторон адвокаты, их подзащитный признал, что действительно мог приобрести часть электронных компонентов в России дешевле и тем самым сэкономить, но с риском для качества.