«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

«Почта России» запустила пилотный проект по ограничению времени работы отделений: теперь в ряде отделений связи получать и отправлять письма и мелкие посылки, а также оформлять подписку и осуществлять денежные переводы можно только до 16:00. На предприятии считают, что это делается для удобства пользователей и персонала, так как в 90% случаев указанные операции совершаются как раз до 16:00.



Как не удалось получить в почтовом отделении пакет из «Авито»

В некоторых отделениях «Почты России» ограничили время для приема и отправления писем и бандеролей (мелких посылок). Это обнаружил корреспондент CNews, когда попытался в своем районном отделении в Москве получить пакет с отправлением от пользователя с «Авито».

Придя в отделение в районе 16:00, корреспондент CNews сначала столкнулся с тем, что в отделении «обеденный перерыв». При большом количестве посетителей в окнах почти не было операционистов. Затем, примерно через полчаса ожидания, операционист нашел нужное отправление и сообщил, что теперь письма и бандероли принимаются и отправляются только с 9 утра до 16:00.

С похожей ситуацией столкнулась клиентка, которая также отстояла длительную очередь. Она хотела отправить заказное письмо с вложением, но ей отказали с аналогичным объяснением.

Время предоставления традиционных услуг ограничили в интересах клиентов и сотрудников

В пресс-службе «Почты России» CNews подтвердили, что «в ряде почтовых отделений проходит пилотный проект: для удобства клиентов разделены окна обслуживания для разных услуг». «Классические почтовые услуги, включая письма, оформление подписки, платежи и пр., предоставляются до 16:00 в отдельном окне, — уточнили в организации. — После 16:00 эти сервисы доступны в зонах самообслуживания, а оператор принимает только отправления, оплаченные заранее. В мобильном приложении и на сайте перечисленные услуги доступны круглосуточно. Посылки, заказы из интернет-магазинов, товары и пенсии можно получить в другом окне в любое рабочее время отделения».

«Мы изучили запросы клиентов и выяснили, что большинство стандартных почтовых операций (около 90%) совершается до 16:00, — разъяснили свою позицию в «Почте России». — В то же время услуги, связанные с посылками, пользуются спросом на протяжении всего дня, а наибольшая активность приходится на вечернее время. Для персонала такой подход к организации работы означает возможность уделять больше внимания каждому клиенту и конкретной операции, реже переключаться между разными информационными системами, а также поддерживать порядок как в рабочей, так и в клиентской зонах».

При этом в «Почте России» заверили, что не собираются в принципе отказываться от пересылки бумажных писем. «У "Почты России" есть услуга электронных заказных писем, они обладают юридической силой бумажных, при этом экономят время клиентов и экологичны, — рассказали на предприятии. — Но выбор формата — всегда за клиентом, мы оказываем как классические почтовые, так и цифровые услуги».

Что еще изменилось для пользователей в работе «Почты России»

Данное нововведение — не единственное, произошедшее в работе «Почты России» за последнее время. Так, ранее для получения писем и посылок можно было использовать SMS-код, теперь это можно делать только через QR-код в мобильном приложении «Почты России». Либо все данные получателя необходимо самостоятельно заполнять на небольшом бумажном бланке.

Также, как ранее сообщал CNews, были ограничены данные о трекинге отправлений на сайте «Почты России». Теперь там указывается только информация о факте отправки из отделения и получения в отделении. Как пояснили на предприятии, это было сделано по просьбе самих пользователей, так как они были «перегружены» служебной информацией о внутрисортировочных транзитах, сканированиях на технических этапах и др.