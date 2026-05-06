«Элемент» потратил 5,6 миллиарда на закупку иностранного оборудования для производства силовой электроники

Холдинг «Элемент» в 2025 г. вложил в проект по серийному производству силовой электроники 6 млрд руб. Почти вся сумма ушла на закупку иностранного оборудования.

6 миллиардов на «Кубик»

Как выяснил CNews, микроэлектронный холдинг «Элемент» в 2025 г. вложил в проект по серийному производству силовой электроники «Кубик» 6,1 млрд руб. Большая часть инвестиций ушли на выплату авансов за оборудование — 5,6 млрд руб. Это следует из отчетности дочернего предприятия холдинга АО «Отраслевые решения». Согласно документу, деятельность организации направлена на реализацию этого проекта.

В разделе «потенциально существенные риски хозяйственной деятельности» указано, что компанией заключен договор поставки оборудования с иностранным контрагентом. Как следует из отчетности, расчеты ведутся в китайских юанях, что позволяет предположить, что поставщик находится в Китае.

Как писал CNews, АО «Контракт Холдинг» (подконтрольное ПАО «Элемент») владеет 100% долей в китайской компании, через которую осуществляются, в том числе, закупки технологического оборудования для компаний холдинга.

При этом само оборудование на конец 2025 г. еще не поступило к «Отраслевым решениям», а в числе ключевых рисков названы «возможная несвоевременная поставка оборудования», которая может повлечь за собой задержку запуска производства и удлинение инвестиционной фазы проекта.

ГК «Элемент» планирует запустить производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния. Тот самый проект «Кубик». В «Элементе» к 2030 г. рассчитывают вывести его на проектную мощность 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния и обеспечить до 60% спроса в России. Группа планировала вложить в новое производство около 20 млрд руб.

Завод стоимостью 2 миллиарда

В 2025 г. компания получила в собственность производственное помещение стоимостью 2,4 млрд руб. Часть здания площадью 1 046,5 кв. м. пригодна для использования и в декабре 2025 г. введена в эксплуатацию. Здание предназначено для осуществления производственной деятельности в рамках проекта ФАБ «Кубик».

При этом у «Отраслевых решений» отсутствуют собственные средства, и она использует заемные. По состоянию на конец 2025 г. сумма долгосрочных кредитов составила 5,6 млрд руб.

Часть средств была потрачена на подготовку здания и услуги аудиторов. Расходы на оплату труда основного управленческого персонала составили 21,3 млн руб. К ним относятся 10 человек, включая гендиректора и других топ-менеджеров.

Прибыль от курсовых разниц

В результате операций с иностранной валютой у компании в 2025 г. образовалась положительная курсовая разница в размере 14,3 млн руб., которая в большей степени повлияла на образование прибыли. Так по итогам 2025 г. компания получила прибыль в размере 11,6 млн руб.

Положительный результат деятельности организации в 2025 г. обусловлен возникновением положительных курсовых разниц, что носит временный, непостоянный характер, в данный момент у общества отсутствует производственная деятельность и используются для реализации проекта ФАБ «Кубик» заемные денежные средства, следует из отчетности.

Об «Элементе»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.