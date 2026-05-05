Производитель унитазов и сантехники много и внезапно заработал на буме ИИ и дефиците памяти

Японский производитель сантехники Toto неожиданно стал одним из бенефициаров бума технологий искусственного интеллекта. Компания объявила о планах увеличить выпуск полупроводниковых компонентов, что вызвало резкий рост ее акций — на 18% за день, до максимума с 2021 г. Всего с начала 2026 г. акции японского производителя выросли в цене более чем на 46%.

Производитель туалетов внезапно стал важным игроком рынка чипов для технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Financial Times. Акции Toto выросли на 18% после объявления о расширении полупроводникового бизнеса.

Японская компания Toto объявила о диверсификации бизнеса и выходе на рынок производства компонентов для полупроводников, включая чипы для ИИ.

Toto — японский транснациональный производитель унитазов, известный по выпуску «вошлетов» — крышек для унитаза с биде и множеством других функций. Компания Toto была основана в 1917 г. и базируется в Китакюсю (Япония), а также владеет производственными мощностями в девяти странах. В 2019 г. 50 млн электронных крышек-биде Toto Washlet и электронных унитазов Toto Neorest продано. Согласно данным Euromonitor, в 2026 г. компания занимает 87% рынка электронной сантехники в мире, меняя культуру ванной комнаты и туалета технологиями чистоты и комфорта.

По информации Financial Times, 1 мая 2026 г. акции компании Toto выросли на 18%, достигнув максимального значения с 2021 г. Рост котировок произошел после того, как руководство Toto объявило о рекордной годовой прибыли и планах по расширению производства компонентов для полупроводниковой отрасли, включая продукцию для ИИ-чипов. С начала 2026 г. акции японского производителя выросли более чем на 46%.

По итогам прошлого финансового года, завершившегося в марте 2026 г., компания Toto увеличила выручку в полупроводниковом сегменте на 34%. На данное направление пришлось более половины всей операционной прибыли компании, которая выросла на 11% и составила $343 млн. В текущем финансовом году Toto планирует увеличить выручку полупроводникового бизнеса еще на 27%. При этом руководство компании намерено инвестировать $191 млн в расширение производства и сопутствующие научно-исследовательские работы.

Развитию полупроводникового направления Toto способствовала компания Palliser, которая в феврале 2026 г. приобрела пакет акций японского производителя. В то же время на основном направлении бизнеса Toto столкнулась с трудностями в поставках сырья из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, как писал CNews. В апреле 2026 г. компания была вынуждена приостановить прием заказов на ванны. По прогнозам Toto, ситуация начнет улучшаться с июля 2026 г.

Бум ИИ-технологий и связанный с ним рост спроса на память позволили японской компании Kioxia обойти по рыночной капитализации корпорацию Sony. На фоне повышенного спроса на электронные компоненты производители химической продукции, в том числе компании косметической отрасли, также начали активно инвестировать в расширение своего бизнеса.

Отрасль по производству микросхем памяти исторически жила по ритмичным циклам, которые то обогащали участников рынка, то вводили их в глубокие убытки. С появлением генеративного ИИ спрос на память продолжает непрерывно расти, аналитики Melius Research даже выразили уверенность, что тенденция сохранится до конца 2030 г.

В частности, акции Micron Technologies в апреле 2026 г. выросли на 5,6%. Поводом для роста стало заявление аналитиков Melius Research, которые выразили уверенность, что бумаги компании способны прибавить еще 41% в течение ближайших 12 месяцев. За прошедший год котировки Micron выросли более чем на 550%. Аналитики отмечают, что компания Nvidia в ближайшее время существенно увеличит расходы на память. «Мы находимся лишь в начале ИИ-цикла, и спрос на память сейчас находится на историческом максимуме», — подчеркнули эксперты.

Строительство нового предприятия по производству памяти занимает не менее двух с половиной лет, что существенно сдерживает рост предложения даже при высоком спросе со стороны производителей. Участники рынка проявляют значительный интерес к заключению долгосрочных контрактов на поставку памяти сроком на три и пять лет. Такие соглашения позволяют получать крупные авансовые платежи от клиентов, которые направляются на финансирование расширения производственных мощностей. Компании Micron и SK hynix планируют инвестировать десятки миллиардов долларов США в строительство новых предприятий как на территории США, так и в странах Азии.

Антон Денисенко

