Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов с устаревшей ОЗУ

Москва покупает серверное оборудование за 432 млн руб. для обеспечения, передачи и хранения видеопотоков. Любопытно, что всех поставляемых серверах должен быть установлен устаревший стандарт оперативной памяти — ddr4.

Серверы для хранения видеопотоков

Как выяснил CNews, Московские власти потратят 432 млн руб. на серверное оборудование для обеспечения, передачи и хранения видеопотоков. В рамках закупки планируется приобрести два типа серверов и два дисковых массива.

Тендер был опубликован от имени Департамента Москвы по конкурентной политике на сайте госзакупок 9 апреля 2026 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 27 апреля. Итоги конкурса подведут 29 апреля.

Конкретная цель закупки в техническом задании не указана. Весь товар должен быть поставлен в срок от 1 до 90 календарных дней с даты заключения контракта.

Любопытно, что согласно техническому заданию, во всех поставляемых серверах должен быть установлен устаревший стандарт оперативной памяти — DDR4, который был выпущен еще в 2014 г. Предположительно, это связано с тем, что рынок оперативной памяти переживает серьезный дефицит и стремительный рост цен на память нового стандарта DDR5.

Основной причиной дефицита является бум искусственного интеллекта, который привел к перераспределению производственных мощностей крупнейших производителей — Samsung, SK Hynix и Micron — в пользу высокомаржинальных решений, например HBM (High Bandwidth Memory) и DDR5.

Подробности закупки

Сервер первого типа представляет собой стоечное устройство высотой не более одного юнита, оснащенное двумя установленными процессорами с частотой не менее 2,7 ГГц, каждый из которых имеет не менее 24 ядер и 48 потоков.

Сервер поддерживает оперативную память DDR4 объемом не менее 8192 ГБ и укомплектован четырьмя модулями по 64 ГБ каждый. Система хранения данных включает не менее четырех твердотельных накопителей (SSD) объемом не менее 3840 ГБ каждый с интерфейсом SATA. Сетевая подсистема представлена двумя портами Ethernet со скоростью 10 Гбит/с и двумя портами со скоростью 1 Гбит/с.

Сервер второго типа предназначен для более ресурсоемких вычислительных задач. Он выполнен в корпусе высотой не более двух юнитов и оснащен двумя процессорами, аналогичными первому типу.

Ключевое отличие — наличие восьми дискретных графических контроллеров с объемом видеопамяти GDDR6 не менее 16 ГБ каждый. Объем оперативной памяти составляет не менее 8192 ГБ, но модули имеют меньший объем (16 ГБ), что увеличивает их количество. Сервер поддерживает сетевые порты со скоростью 100 Гбит/с и 10 Гбит/с, использующие волоконно-оптические линии связи.

Первый дисковый массив представляет собой высокоемкое решение с шестью контроллерами и кэш-памятью не менее 2048 ГБ. Устройство поддерживает до 96 шпиндельных накопителей (HDD) общим объемом не менее 2000 ТБ, а также два твердотельных накопителя объемом менее 50 ТБ.

Второй дисковый массив ориентирован на высокопроизводительные операции с твердотельными накопителями. Он имеет четыре контроллера и кэш-память не менее 1024 ГБ, поддерживает до 24 твердотельных накопителей общим объемом не менее 500 ТБ. Оба массива поддерживают современные протоколы доступа к данным, включая NFS, S3, SMB/CIFS и iSCSI, а также функции компрессии данных.