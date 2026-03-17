Роботы-собаки начнут патрулировать дата-центры

В компании Boston Dynamics и Ghost Robotics видят возможность обеспечить мобильную охрану и технический анализ ИТ-оборудования с помощью роботов-собак. В 2026 г. роботы-собаки активно внедряются в центрах обработки данных для выполнения задач патрулирования, мониторинга оборудования и обеспечения безопасности объектов. Как отмечают руководители технических подразделений, роботы не полностью замещают персонал, а лишь дополняют его.

Роботизация дата-центров

Роботы-собаки Boston Dynamics уже охраняют центры обработки данных (ЦОД) и следят за ИТ-оборудованием на объектах, пишет Business Insider. Ведь крупные дата-центры в 2026 г. обладают не только обширной территорией, но и разнообразным ИТ-оборудованием, за состоянием которого необходимо тщательно следить.

Старший директор по управлению продуктами Boston Dynamics Мерри Фрейн (Merry Frayne) отметила, что в 2026 г. интерес со стороны компаний, занимающихся строительством и эксплуатацией ЦОДов, к четвероногим роботам значительно вырос по сравнению с 2025 г.

Аналогичные роботизированные платформы уже успешно применяются в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, при проведении военных операций, а также в ходе ликвидации последствий стихийных бедствий и аварийных ситуаций.

Роботы-собаки Boston Dynamics начнут работать в дата-центрах, они будут следить за перегревом ИТ-оборудования и патрулировать объекты

Учитывая беспрецедентные масштабы строительства дата-центров в США, о чем писал CNews, использование собакоподобных роботов для задач патрулирования, мониторинга и обеспечения безопасности объектов стало логичным и востребованным решением. В Северной Америке одновременно возводятся ЦОДы совокупной установленной мощностью около 35 ГВт и такие объекты занимают десятки гектаров и требуют непрерывного круглосуточного контроля.

Boston Dynamics — это американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве роботов. Некоторые из наиболее известных роботов, созданных компанией, включают в себя Spot — четвероногого робота, способного перемещаться по различным поверхностям, и Atlas — двуногого робота, который может выполнять задачи в условиях, где традиционные роботы не могут справиться.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Бизнес

По данным Boston Dynamics, по состоянию на март 2026 г. в США уже введено в эксплуатацию порядка 5 тыс. дата-центров, а в стадии активного строительства находятся от 800 до 1 тыс. новых объектов.

Для производителей робототехнических систем и операторов ЦОДов использование четвероногих роботизированных платформ в роли «инспекторов» представляет взаимовыгодное решение. Клиенты Boston Dynamics, однако, не ограничивают применение роботов исключительно функцией патрулирования.

Сценарии использования

Современные сценарии использования включают значительно более широкий спектр задач, среди которых: автоматическое построение и обновление цифровых карт внутренних помещений и прилегающих территорий; мониторинг хода строительных и монтажных работ на объекте; обнаружение протечек жидкостей в системах охлаждения; выявление локальных очагов перегрева серверного ИТ-оборудования и иного критического инфраструктурного оснащения; регистрация и анализ акустических аномалий (нехарактерных шумов, указывающих на неисправности); выполнение функций физической охраны объектов и периметра.

Такая многофункциональность позволяет операторам дата-центров существенно повысить уровень автоматизации контроля, снизить риски человеческого фактора и оптимизировать эксплуатационные расходы в условиях круглосуточной работы и значительных масштабов объектов.

Цена вопроса

Стоимость одного робота Spot компании Boston Dynamics составляет от $175 тыс. до $300 тыс. При текущих показателях эксплуатации в ЦОДах срок окупаемости таких решений оценивается в полтора-два года — без учета дополнительного экономического эффекта от сбора и анализа данных, который обеспечивает робот. Альтернативное решение — роботизированная платформа Vision 60 компании Ghost Robotics — предлагается по цене около $165 тыс. и также активно применяется на объектах аналогичного класса.




Роботы Spot от Boston Dynamics

Для сравнения: годовые затраты на одного сотрудника службы охраны в США (с учетом заработной платы, налогов, страховки и прочих расходов) достигают $150 тыс. и более. Таким образом, несмотря на существенно более высокие первоначальные капитальные вложения, использование роботов-собак позволяет добиться значительной экономии в средне- и долгосрочной перспективе за счет практически непрерывного выполнения задач, но за исключением времени, необходимого на подзарядку аккумулятора.

Повышение безопасности

Роботы-собаки не приводят к полному замещению человеческого персонала, ведь они позволяют перевести инспекторов на удаленный режим мониторинга, осуществляемый через передаваемое в реальном времени видеоизображение с камер робота. Такая модель взаимодействия обеспечивает взаимодополняемость человека и машины, повышая общую эффективность контроля и снижая риски для сотрудников.

По мнению экспертов, одним из ключевых преимуществ роботов является их высокая автономность. На одном заряде батареи платформа способна преодолевать значительные расстояния (многие километры) в любых погодных условиях, демонстрируя существенно большую неприхотливость по сравнению с человеком. Дополнительно же встроенные тепловизионные датчики позволяют роботам в автоматическом режиме выявлять локальные очаги перегрева ИТ-оборудования, своевременно формировать уведомления для операторов и тем самым предотвращать аварийные выходы из строя дорогостоящего вычислительного оборудования или возникновение пожаров.

Антон Денисенко

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/