В России готовится к запуску завод промышленных роботов

Питерское ООО «Семаргл» уже на 85% построило завод промышленных роботов и планирует запустить его в начале лета 2026 г. В ближайших планах компании разработка решений по созданию полностью автоматизированных «безлюдных» производств.

Готовность на 85%

На площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в июне 2026 г. ООО «Семаргл» планирует открыть завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения, пишут «Ведомости».

Предприятие будет выпускать автоматизированные системы хранения, логистические роботы, транспортные платформы Tagarka, мобильные роботы «Семабот», шаттловые системы Arsenal, по словам представитель компании.

Строительство завода ведется в рамках нацпроекта «Развитие средств производства и автоматизации». Степень его готовности на данный момент составляет 85%. Производственное здание с офисами и инженерными сетями уже построено. Ведутся работы по отделке и благоустройству.

Общий объем инвестиций составит 570 млн руб., сообщали ранее в правительстве Санкт-Петербурга.

Основной вид деятельности зарегистрированного в 2009 г. в Санкт-Петербурге ООО «Семаргл» — производство подъемно-транспортного оборудования. Генеральный директор — Андрей Егоров, учредители — Янис Можелис, Игорь Витковский, Александр Шарапов и Сергей Терентьев. Выручка в 2022 г. составила 518 млн руб. (плюс 25,7% год к году), по данным сервиса «Контур.Фокус».

Первое серийное производство

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, новый завод станет первым в России серийным производством логистических и промышленных роботов.

С 2027 г. на нем планируют начать выпуск гибких производственных ячеек и робототехнических комплексов к ним, а с 2028 г. — гибких производственных систем полного цикла. Представители компании рассказали, что предприятие будет разрабатывать решения по созданию «безлюдных» производств и «темных» фабрик.

Гибкие производственные системы, изготовленные модулями, можно будет комбинировать исходя из потребностей заказчика. «Гибкие ячейки позволяют быстрее перестраивать процессы под разные задачи, небольшие партии продукции и изменяющийся спрос», — пояснил генеральный директор компании Wheelies Дмитрий Кузьма. Современная промышленность постепенно уходит от жестко настроенных линий, рассчитанных на один тип продукции, к более адаптивным форматам производства, добавил он.

«Такие системы и роботизированные комплексы актуальны, прежде всего, для предприятий серийного и мелкосерийного машиностроения, где требуется гибкость производственных линий и быстрая перенастройка под новую номенклатуру продукции», — прокомментировал заместитель директора Института физико-технических интеллектуальных систем (НИЯУ МИФИ) Антон Токарев.

Тотальная автоматизация пока только в планах

В январе 2026 г. CNews писал о том, что Минпромторг дал госкорпорациям задание разработать план перевода предприятий на режим так называемых темных цехов, то есть почти полной автоматизации. Темными называют цеха, где работают станки и роботы. Люди только удаленно контролируют процесс, поэтому на производстве не требуется привычное освещение или вентиляция.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP
Такие проекты требуют закупки различного оборудования и ПО, которое интегрирует весь процесс. На это требуются большие инвестиции с длительными сроками окупаемости.

Пока же в России роботизация носит очаговый характер и сконцентрирована вокруг крупнейших машиностроительных гигантов в Калужской, Самарской и Ленинградской областях, сказал «Ведомостям» специалист отдела исследовательских разработок ИТ-компании «Стахановец» Алексей Миронов. Долю отечественной робототехники на российских предприятиях он оценил в максимум 5%.

Объем российского рынка промышленной робототехники по итогам 2025 г. увеличился на 14% год к году и составил почти 8 млрд руб., по данным эксперта ГК «Корус Консалтинг» Ивана Смирнова.

Анна Любавина

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

В России введут особые меры для дата-центров, чтобы поддержать развитие ИИ

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
