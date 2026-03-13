Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры

Из-за перебоев с мобильной связью москвичам пришлось вспомнить о домашних телефонах, бумажных картах и даже пейджерах, продажи которых резко подскочили. Продажи Wi-Fi-роутеров, которыми вся страна закупилась еще в прошлом году, в Москве выросли в полтора раза.

Стационарные телефоны, пейджеры и бумажные карты дорог

Москвичи в марте стали массово скупать товары, которые позволяют оставаться на связи в условиях нестабильного мобильного интернета, рассказали РИА «Новости» в Wildberries.

По данным маркетплейса, 6-10 марта 2026 г. по сравнению с 6-10 февраля в столице выросли продажи стационарных телефонов на 25%, бытовых радиостанций (раций) — на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%.

Рекордно выросли также заказы бумажных карт, добавили представители торговой площадки. Продажи автодорожных карт увеличились на 170% в натуральном выражении, карт Москвы — на 20%.

Домашние телефоны и пейджеры вернулись в жизнь жителей российской столицы

Продажи Wi-Fi-роутеров в начале марта в Москве выросли в 1,5 раза, сообщил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Wildberries изменений по этой категории товаров не зафиксировали, но отметили, что в 2025 г. перебои с мобильным интернетом в различных регионах России увеличили продажи Wi-Fi роутеров на 70% по сумме и на 60% в натуральном выражении.

Забытые технологии

В начале марта в Москве, особенно в ее центре, наблюдались отключения мобильного интернета и связи. Серьезные трудности с коммуникацией вынудили москвичей вспомнить о давно не популярных технологиях.

В 2022 г. стационарный телефон дома имели только 25% россиян и только 9% из них использовали его для связи, как писало издание AdIndex. В 2025 г. РИА «Новости» приводило данные «Ростелекома», согласно которым у населения по всей стране насчитывается 6,4 млн домашних телефонов.

В марте 2026 г, Москва начала возвращаться к оплате наличными деньгами и к вызову такси через диспетчеров. «Яндекс Такси» начал предлагать своим клиентам вернуться к аналоговым технологиям — в приложении «Яндекс Go» при заказе такси появилась кнопка «Заказать по телефону за наличные».

На фоне проблем с мобильным интернетом жители Москвы за последнюю неделю стали на 20% чаще использовать CМС и голосовые звонки, писали РИА «Новости» 12 марта.

Пейждер — это, пожалуй, самое экзотическое средство. Еще в 2021 г. CNews писал об этой технологии, как уже забытой «многими из нас». Операторы пейджинговой связи по всему миру уже на тот момент прекратили свое существование. В России дольше других просуществовал «Телекомт», но и он закрылся в ноябре 2021 г.

Пейджеры работают на низкочастотных волнах, лучше преодолевающих препятствия, то есть пейджеры доступны там, где не работает мобильная связь. И, в отличие от мобильной, пейджинговая сеть не зависит от отключения электричества. Ее все еще предпочитают некоторые больницы, АЭС или пожарные станции, которые используют собственную инфраструктуру для передачи сообщений и не пользуются услугами поставщиков.

У бизнеса тоже проблемы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта объяснил «обеспечением безопасности» отключения интернета в Москве и других крупных городах, например, в Санкт-Петербурге.

От отключений пострадал и бизнес, особенно средний и малый, пояснил «Коммерсанту» партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Среди наиболее пострадавших, по его словам, — курьерские службы, такси, каршеринг, розничная торговли с мобильными POS-терминалами. Собеседник издания на ИT-рынке оценил возможный совокупный ущерб для бизнеса Москвы всего за пять дней в сумму от 3 до 5 млрд руб., исходя из доли цифровой экономики в ВРП (валовый региональный продукт) и масштаба ограничений.

С лета 2025 г. в России активно развивается сеть публичных точек доступа Wi-Fi, но и к ней в Москве в начале марта 2026 г. подключиться было сложно. Жители и гости столицы жаловались, что не могли получить SMS с кодом для авторизации.

Анна Любавина

