CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Коммуникационное агентство IVS Group переходит в «Турбо Облако»

Коммуникационное агентство IVS Group выбрало решение «Облачный диск» компании «Турбо Облако» (входит в группу РТК-ЦОД) для организации безопасного и оперативного доступа сотрудников к рабочим документам. Инструмент стал технологической основой для реализации гибридных проектов агентства, объединяющих офлайн-мероприятия и цифровые каналы.

Не просто хранилище

IVS Group подходит к коммуникациям комплексно, не разделяя между собой различные форматы проектов. Это требует от команды умения быстро обмениваться большими объемами информации: от стратегических презентаций до медиатек с фото- и видеоматериалами. Внедрение «Облачного диска» позволило создать единую экосистему для всех участников процессов. Теперь сотрудники компании в режиме онлайн работают с документами в защищённом корпоративном хранилище, а для проектных групп настроены командные папки с гибким разграничением прав доступа.

photogenica-phx49360603.webp

© everythingposs / Фотобанк Фотодженика

«Турбо Облако» не просто предоставляет хранилище для работы с файлами, компания уделяет особое внимание его защищенности и прозрачности. Облачные площадки провайдера размещаются в пяти федеральных округах на базе инфраструктуры крупнейшего российского оператора дата-центров РТК-ЦОД. «Облачный диск» предлагает встроенный антивирус для надежной защиты данных и инструменты детализированной отчетности, позволяющие отслеживать активность пользователей, чтобы гибко масштабировать ресурсы хранилища. Эти функции особенно востребованы в креативных индустриях, где команды работают с большими массивами контента и множеством внешних партнеров.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Для креативных индустрий критически важна бесшовная коллаборация при работе с большими объемами визуального контента и множеством внешних партнеров. “Облачный диск” учитывает эту специфику: мы предлагаем отказоустойчивую инфраструктуру, где гибкость доступа сочетается с корпоративным уровнем защиты интеллектуальной собственности. При этом всю ответственность за бесперебойную работу и сохранность данных мы, как облачный провайдер, берем на себя, чтобы команды могли полностью сосредоточиться на творческих и стратегических задачах».

Елена Елпатова, коммерческий директор, партнер IVS Group: «Для нас технологии — не барьер, а инструмент, стирающий границы между разными форматами коммуникаций. “Облачный диск” органично вписался в наши процессы благодаря гибким настройкам прав доступа: теперь каждый сотрудник и партнер видит только то, что нужно для работы, а кроссплатформенная синхронизация позволяет не терять время на поиск актуальных версий файлов. Мы получили по-настоящему единое рабочее пространство».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837