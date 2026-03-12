CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Законодательство Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

В России разрешат обучать ИИ на авторских материалах без разрешения автора

Российские власти хотят разрешить разработчикам ИИ использовать для обучения своих моделей авторские материалы и не запрашивать разрешение у правообладателей. Мировая ИИ-гонка при жесткой конкуренции на этом рынке смягчает законодательство.

Разрешение автора можно не спрашивать

Правительство России включило в проект закона об искусственном интеллекте (ИИ) норму, разрешающую разработчикам использовать для обучения ИИ-моделей авторские материалы без получения разрешения правообладателей, выяснили «Ведомости».

Имеются в виду защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности, такие как статьи, книги, фильмы, изображения и др. В документе уточняется, что использовать их без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания.

Авторскими правами на ответ ИИ-модели, вне зависимости от того, на каких данных она обучалась, будет обладать пользователь, который ввел промпт (текстовый запрос нейросети для выполнения конкретной задачи), обработал полученный результат и внес творческий вклад. При этом порядок привлечения к ответственности того, кто использует как собственное произведение ответ системы, содержащий авторские материалы, не предусмотрен.

Авторское право по Гражданскому кодексу России

Согласно Гражданскому кодексу России, авторское право возникает в момент создания произведения и не требует регистрации, рассказала старший юрист, патентный поверенный Verba Legal Мария Мойш. Процесс обучения ИИ-модели нарушением авторского права не является, поскольку представляет собой только анализ, а не воспроизведение авторского материала, но хранение материалов для последующего обучения требует согласия автора, добавила она.

dannye700.jpg

Unsplash/Compagnons
Авторские произведения разрешат без разрешения использовать для обучения ИИ

Использование ответа ИИ может быть квалифицировано как нарушение авторского права, независимо от того, упоминался ли автор изначальных данных, в том числе в случаях, когда данные были представлены в ответе без обработки, прокомментировал председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов. Однако привлечь пользователя к ответственности будет практически невозможно, поскольку он не знает, какие именно данные использовала ИИ-модель.

Баланс интересов и человекоориентированный подход

Принятия такой нормы необходимо для развития в России конкурентоспособных ИИ-сервисов, сказал представитель Альянса в сфере ИИ. Объем данных на отечественном рынке значительно меньше, чем у крупнейших зарубежных платформ, и без подобного регулирования разработка станет невозможной, уточнил он. Правообладатель может ограничить доступ к конкретному произведению (например, доступ по подписке), но если произведение в открытом доступе, его можно будет использовать.

Доступ к научным публикациям, образовательным материалам и архивным документам зачастую закрыт для разработчиков ИИ-решений, что усложняет процесс развития моделей, пояснил изданию собеседник, близкий к аппарату Правительства.

Российский подход к вопросам регулирования ИИ назван гибридным в сформулированном Минцифры проекте концепции, о котором CNews писал в августе 2025 г. Это значит, что большинство нормативных правовых актов носит стимулирующий характер. Основой будущего регулирования должен стать человекоориентированный подход, доверенность технологий, принцип технологического суверенитета, уважение автономии и свободы воли человека, запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий, указано в концепции.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, в вопросе регулирования ИИ важно сохранять баланс: «С одной стороны, стоит задача предотвратить возможные риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока. С другой стороны, важно не приостановить развитие технологии, не “задушить” ее правилами».

Мировой опыт

В других странах авторы активно борются с разработчиками ИИ за свои авторские права. В 2025 г. три писателя подали групповой иск против компании Anthropic (разработчик модели Claude), утверждая, что компания скачала миллионы охраняемых книг из «теневых библиотек», как писал Forbes. Суд встал на их сторону и взыскал $1,5 млрд в пользу правообладателей.

Немецкое общество GEMA, представляющее композиторов и авторов песен, тоже в 2025 г. подало иск против OpenAI, разработчика ChatGPT, который мог воспроизводить их песни по простым запросам пользователей.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

В марте 2026 г. Guardian писал, что около 10 тыс. авторов опубликовали «пустую» книгу в знак протеста против использования их работ компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, без разрешения.

Первый в мире комплексный свод правил, жестко регулирующий ИИ, в 2024 г. приняли европейские законодатели. Но уже в феврале 2025 г. руководитель цифрового управления Европейского Союза Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) заявила, что ЕС смягчит его и будет внедрять в удобной для ИИ-бизнеса форме, чтобы не отстать в этой сфере от США и Китая.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Назад в век угля и пара. Москва отрекается от цифровизации и начинает вызывать такси по телефону и платить наличными

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837