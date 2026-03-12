В России разрешат обучать ИИ на авторских материалах без разрешения автора

Российские власти хотят разрешить разработчикам ИИ использовать для обучения своих моделей авторские материалы и не запрашивать разрешение у правообладателей. Мировая ИИ-гонка при жесткой конкуренции на этом рынке смягчает законодательство.



Разрешение автора можно не спрашивать

Правительство России включило в проект закона об искусственном интеллекте (ИИ) норму, разрешающую разработчикам использовать для обучения ИИ-моделей авторские материалы без получения разрешения правообладателей, выяснили «Ведомости».

Имеются в виду защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности, такие как статьи, книги, фильмы, изображения и др. В документе уточняется, что использовать их без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания.

Авторскими правами на ответ ИИ-модели, вне зависимости от того, на каких данных она обучалась, будет обладать пользователь, который ввел промпт (текстовый запрос нейросети для выполнения конкретной задачи), обработал полученный результат и внес творческий вклад. При этом порядок привлечения к ответственности того, кто использует как собственное произведение ответ системы, содержащий авторские материалы, не предусмотрен.

Авторское право по Гражданскому кодексу России

Согласно Гражданскому кодексу России, авторское право возникает в момент создания произведения и не требует регистрации, рассказала старший юрист, патентный поверенный Verba Legal Мария Мойш. Процесс обучения ИИ-модели нарушением авторского права не является, поскольку представляет собой только анализ, а не воспроизведение авторского материала, но хранение материалов для последующего обучения требует согласия автора, добавила она.

Unsplash/Compagnons Авторские произведения разрешат без разрешения использовать для обучения ИИ

Использование ответа ИИ может быть квалифицировано как нарушение авторского права, независимо от того, упоминался ли автор изначальных данных, в том числе в случаях, когда данные были представлены в ответе без обработки, прокомментировал председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов. Однако привлечь пользователя к ответственности будет практически невозможно, поскольку он не знает, какие именно данные использовала ИИ-модель.

Баланс интересов и человекоориентированный подход

Принятия такой нормы необходимо для развития в России конкурентоспособных ИИ-сервисов, сказал представитель Альянса в сфере ИИ. Объем данных на отечественном рынке значительно меньше, чем у крупнейших зарубежных платформ, и без подобного регулирования разработка станет невозможной, уточнил он. Правообладатель может ограничить доступ к конкретному произведению (например, доступ по подписке), но если произведение в открытом доступе, его можно будет использовать.

Доступ к научным публикациям, образовательным материалам и архивным документам зачастую закрыт для разработчиков ИИ-решений, что усложняет процесс развития моделей, пояснил изданию собеседник, близкий к аппарату Правительства.

Российский подход к вопросам регулирования ИИ назван гибридным в сформулированном Минцифры проекте концепции, о котором CNews писал в августе 2025 г. Это значит, что большинство нормативных правовых актов носит стимулирующий характер. Основой будущего регулирования должен стать человекоориентированный подход, доверенность технологий, принцип технологического суверенитета, уважение автономии и свободы воли человека, запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий, указано в концепции.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, в вопросе регулирования ИИ важно сохранять баланс: «С одной стороны, стоит задача предотвратить возможные риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока. С другой стороны, важно не приостановить развитие технологии, не “задушить” ее правилами».

Мировой опыт

В других странах авторы активно борются с разработчиками ИИ за свои авторские права. В 2025 г. три писателя подали групповой иск против компании Anthropic (разработчик модели Claude), утверждая, что компания скачала миллионы охраняемых книг из «теневых библиотек», как писал Forbes. Суд встал на их сторону и взыскал $1,5 млрд в пользу правообладателей.

Немецкое общество GEMA, представляющее композиторов и авторов песен, тоже в 2025 г. подало иск против OpenAI, разработчика ChatGPT, который мог воспроизводить их песни по простым запросам пользователей.

В марте 2026 г. Guardian писал, что около 10 тыс. авторов опубликовали «пустую» книгу в знак протеста против использования их работ компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, без разрешения.

Первый в мире комплексный свод правил, жестко регулирующий ИИ, в 2024 г. приняли европейские законодатели. Но уже в феврале 2025 г. руководитель цифрового управления Европейского Союза Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) заявила, что ЕС смягчит его и будет внедрять в удобной для ИИ-бизнеса форме, чтобы не отстать в этой сфере от США и Китая.