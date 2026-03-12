Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы.

Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Среди докладчиков:

Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, Arlift;

Сергей Хрусталев, старший руководитель проектов импортозамещения ИТ-инфраструктуры, «Сибур Диджитал»;

Анастасия Кондратьева, руководитель отдела коммуникаций, «Объединенные Системы Сбора Платы»;

Андрей Гаврилов, руководитель Центра сопровождения ИТ-инфраструктуры, Казанский федеральный университет;

Валентин Каськов, директор по ИТ, «Специальные системы и технологии»;

Елена Белецкая, директор по поддержке продаж и автоматизации процессов, DPD в России.

Приглашаются для выступления:

Татьяна Пенетова, менеджер направления управления стратегическими проектами, X5 Group;

Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;

Роман Капля, ведущий специалист, ФГБУ НИИ РАДИО;

Сергей Костюк, советник заместителя председателя правления, «Московский кредитный банк»;

Сергей Попов, управляющий директор по развитию телефонии, Промсвязьбанк;

Владимир Жабровец, руководитель службы, ГК «Черкизово»;

Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, «Интеррос»;

Илья Козлов, начальник отдела связи, буровая компания «Евразия»;

Константин Меденцев, директор блока информационных технологий, «Фора-Банк»;

Дмитрий Бердяев, начальник службы телекоммуникаций, СО ЕЭС;

Андрей Карпунькин, начальник управления, банк «Уралсиб»;

Геннадий Смирнов, руководитель дирекции, ВСК;

Александр Саяфаров, руководитель направления UC, «Лента».

Основные темы:

Российский рынок UC

Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?

Как изменилась доля российских решений?

Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?

Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?

Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?

Основные технологии

Проекты и кейсы

Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций?

Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.

Облачные коммуникации — плюсы и минусы.

Миграция на отечественное решение — практический кейс.

Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.