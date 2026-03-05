Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

Россияне стали протестовать против современных технологий. Почти половина населения готова отказаться от искусственного интеллекта, а 20% без раздумий перестали бы пользоваться «Госуслугами» и прочими госсервисами. Свыше трети населения устраивают цифровой детокс. В цифровизации россияне узрели огромное количество недостатков.

Обойдемся без «Госуслуг»

Жители России стали в массе своей негативно высказываться о современных цифровых технологиях и даже выделили те из них, от которых бы отказались без сомнений, если бы возникла такая необходимость. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ («Национальное агентство финансовых исследований»), компании «Ингосстрах» и клиники «Будь Здоров» (есть в распоряжении CNews), 43% россиян готовы отказаться от всего, что связано с искусственным интеллектом.

На втором месте по количеству желающих отказаться от той или иной технологии оказались все государственные цифровые сервисы, в частности, «Госуслуги», а вместе с ними – электронные подписи и цифровые документы. Их упомянули 20% респондентов. 8% россиян готовы попрощаться с маркетплейсами и в целом с онлайн-сервисами, а 6% – с цифровыми устройствами (смартфоны, планшеты, смарт-часы и пр.).

Что интересно, среди тех, кто готов отказаться от «Госуслуг» и других госсервисов, превалирует молодое население страны. Именно молодежь в возрасте до 24 лет чаще других заявляет о готовности отказаться от государственных цифровых сервисов, электронных подписей и цифровых документов – их 27% от общей массы.

При этом на вопрос «Как Вы в целом относитесь к внедрению новых технологий в повседневную жизнь?» лишь 4% россиян ответили полностью отрицательно. Нейтральный ответ дали 15% респондентов, а положительный – 79%. В то же время у жителей России накопилось внушительное количество претензий к современным технологиям, и их высказывают как мужчины, так и женщины.

Чем недовольны россияне

Россияне выделили 10 ключевых минусов цифровизации. Самый основной, по их мнению – это то, что новые технологии снижают способность людей к самостоятельному мышлению. За него проголосовали 36% участников опроса.

33% уверены, что технологии разрушают живое общение между людьми, 32% – что они нарушают приватность и собирают личные данные. 28% россиян полагают, что технологии усиливают контроль государства и корпораций над людьми, 24% – что они способствуют распространению недостоверной информации.

По мнению 22% россиян, технологии вызывают зависимость и вредят здоровью. 17% обвинили современные технологии в сокращении рабочих мест из-за автоматизации и в том, что они сложны в освоении, особенно для старшего поколения.

11% считают, что технологии разрушают традиционные ценности и культуру, 4% – что они вредят окружающей среде.

Не увидели в технологиях никаких недостатков всего-навсего 5%.

Очищение организма не для всех

Россияне признались, что тратят уйму своего времени, как личного, так и рабочего, за пользованием компьютерами, смартфонами и планшетами. 32% респондентов тратят на это по пять-семь часов в день, 27% – два-три часа, 15% – восемь-десять часов. Нашлись и те, кто смотрит в экран не более двух часов в день, но таких меньшинство – всего 7%. В то же время тех, кто, напротив, проводит за различными дисплеями более 10 часов каждый день, набралось 16%.

В стремлении сделать свою жизнь менее зависимой от устройств, россияне все чаще стали устраивать себе «цифровой детокс». Под этим термином авторы исследования подразумевают сознательный отказ от гаджетов на какое-то время.

Дошло до того, что некоторые стали устраивать себе такой детокс раз в неделю или чаще – их набралось 13%, и они почти в большинстве. 12% «очищаются» несколько раз в месяц, 7% – несколько раз в полгода, 5% – один-два раза в год.

В общей сложности больше трети россиян (37%) с разной регулярностью прибегают к цифровому детоксу, и в обозримом будущем их число с высокой степенью вероятности увеличится. Согласно исследованию, 19% в настоящее время не проводят такие практики, но планируют попробовать их.

Однако есть в России и те, которых зависимость от гаджетов вполне устраивает. 34% участников опроса заявили, что они не только не проводят цифровой детокс, но и вовсе не собираются пробовать его. Чаще всего об этом говорят россияне в возрасте 45–54 лет – таковых набралось 41%.

Нет минусов без плюсов

Несмотря на готовность отказаться от ИИ, «Госуслуг» и маркетлейсов, на регулярные практики цифрового детокса и на внушительный список найденных недостатков, россияне видят в современных технологиях и положительные стороны. Например, 81% респондентов согласны, что технологии упрощают повседневную жизнь, а 76% подтвердили, что повсеместные камеры наблюдения на улицах делают жизнь безопаснее.

Нашлось у россиян оправдание и для нейросетей, от которых многие готовы избавиться в первую очередь – по мнению 66% опрошенных, ИИ помогает быстрее справляться с рутинной работой.

В то же время 75% настаивают на том, что постоянное использование смартфонов вызывает зависимость, а 65% сетуют, что в интернете стало совершенно невозможно защитить личные данные. ИИ-технологии вспоминали в негативном ключе особенно часто – 54% заявили, что они обесценивают человеческий труд, 49% – что ИИ лишает людей работы и заработка, а 39% боятся, что станут зависеть от технологий ИИ и утратят часть собственных навыков.

Последнее, к слову, напрямую касается работников ИТ-сферы. CNews писал, что российские программисты, очень полюбившие виртуальных ИИ-ассистентов, быстро забывают приобретенные знания. Кроме того, летом 2025 г. выяснилось, что ИИ-ассистенты вредят программистам вместо того, чтобы помогать. Оказалось, что они замедляют разработку почти на 20%.