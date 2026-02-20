CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

ПСБ в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» провел собственную сессию «В гонке за показателями: как измерить цифровой суверенитет? Процент импортозамещения или реальная устойчивость системы?». Лейтмотивом сессии стал вопрос о том, что истинный суверенитет определяется не долей импортозамещения, а способностью инфраструктуры выдерживать нагрузки и атаки. Модератором выступил Дмитрий Миклухо, старший вице-президент, руководитель блока информационной безопасности ПСБ.

Как определяется суверенитет?

Сессия ПСБ была посвящена переосмыслению подходов к оценке и измерению цифрового суверенитета. В фокусе обсуждения находилась проблематика расхождения между «отчётными» метриками и фактической устойчивостью цифровых экосистем. Спикеры детально разобрали такие аспекты, как надёжность архитектуры, зрелость процессов сопровождения, кадровая обеспеченность, киберустойчивость и управляемость цепочек поставок. Участники обсудили, какие индикаторы позволяют объективно оценить независимость и жизнеспособность ИТ-ландшафтов, как избежать подмены стратегических целей тактическими показателями и и какие модели оценки могут стать основой для взвешенных управленческих решений.

Особое внимание было уделено соблюдению баланса между требованиями регуляторов, скоростью вывода продуктов на рынок и обеспечением долгосрочной технологической устойчивости.

Завершающая часть дискуссии была посвящена вопросам подготовки высококвалифицированных кадров, способных обеспечить надежный уровень информационной безопасности в условиях импортозамещения критической инфраструктуры и программного обеспечения.

image0.webp

Сессия ПСБ была посвящена переосмыслению подходов к оценке и измерению цифрового суверенитета

«Цифровой суверенитет — уже давно не политический термин и не пункт в стратегии развития компаний. В первую очередь это вопрос устойчивости бизнеса, доверия клиентов и способности страны и отрасли работать в меняющихся условиях. И, пожалуй, главный итог нашей секции — вывод, что суверенитет нельзя измерить одной цифрой. Доля импортозамещения важна, но еще важнее понимать, работает ли платформа под нагрузкой, выдерживает ли атаки, можно ли её сопровождать своими силами, есть ли архитектура, процессы, люди и управляемые цепочки поставок. Цифровой суверенитет невозможно купить, его нельзя «внедрить». Его можно только выстроить — через архитектуру, через зрелость процессов, через компетенции, через ответственность», — сообщил Дмитрий Миклухо.

В мероприятии приняли участие представители Минцифры России и крупнейших российских банков, а также ведущие отечественные разработчики решений в сфере информационной безопасности.

