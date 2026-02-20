ИИ залез в Linux и за секунду исправил мерзкий баг ядра, по пути сломав виртуальный диск

Нейросеть помогла разработчику найти баг в коде ядра Linux и устранить его. В процессе она сломала виртуальную машину, но потом сама же и починила. Патч вот-вот будет принят в новую стабильную сборку ядра Linux. Создатель Linux Торвальдс тоже недавно попробовал сгенерировать программный код при помощи нейросетей и остался доволен результатом.

Настоящая польза от ИИ

Искусственный интеллект в виде ассистента программиста доказал свою «профпригодность» – он помог разработчику Linux найти баг в коде и устранить его. Притом это был не рядовой программист, а один из ключевых участников сообщества свободного ПО.

Как пишет портал Phoronix, в пользе ИИ-помощников на личном опыте убедился ведущий разработчик проекта io_uring Дженс Аксбо (Jens Axboe). io_uring – это интерфейс системного вызова для Linux, он нужен для асинхронных операций ввода-вывода. Дебютировал в 2019 г. в составе ядра Linux 5.1.

Но нейросеть помогла Аксбо разобраться не напрямую с его основным проектом, а со сбоями при работе QEMU – утилиты для запуска виртуальных машин. Аксбо заметил, что она тормозит при работе с дисками AHCI и SCSI. Нейросеть помогла ему найти решение, ускорившее io_uring в 60-80 раз. Сам он не мог выявить источник проблемы.

Что сделала нейросеть

В качестве помощника Аксбо выбрал нейросеть Claude за авторством компании Anthropic. Она представляет собой семейство больших языковых моделей. Claude была названа в честь американского математика, криптографа и инженера. Клода Шеннона (Claude Shannon), заложившего основы теории информации.

RealToughCandy.com / Pexels Нейросети помогают чинить ядро Linux

Акбо столкнулся с тем, что при работе io_uring на виртуальной машине интерфейс мог на некоторое время подвисать на устройствах AHCI. При этом на современных NVMe-накопителях такой проблемы не возникало.

В итоге проблема была найдена в одном из циклов обработки событий QEMU. Вызов ppoll() мог зависнуть на 500 мс, то есть на полсекунды без видимых на то причин.

По словам Аксбо, ассистент Claude оказал ему всяческое содействие и помог досконально разобраться, что именно вызывает сбой. Впрочем, без эксцессов все же не обошлось.

Аксбо отметил, что в процессе поиска проблемы Claude едва не уничтожил всю виртуальную машину, на которой тестировался io_uring. Однако в итоге он сумел восстановить все и найти необходимые ответы.

Краткость – сестра таланта

Итогом совместной работы Аксбо и Claude стал дуэт патчей для ядра Linux с исправлениями для io_uring. «Первый патч – это основная суть проблемы, второй – лишь небольшое улучшение», – указал Аксбо в описании к исправлениям.

С его слов, первый патч может обеспечить улучшение производительности в 50-80 раз на стороне io_uring. Но самое главное здесь вовсе не то, что найти проблему и подготовить исправление Аксбо помог искусственный интеллект. Миллионы программистов ежедневно используют нейросети для генерации кода, притом настолько неэффективного, что им потом требуются «уборщики кода» – другие программисты, которые не генерируют код, а пишут его руками.

В нынешнем же случае примечательно то, что Claude помог Аксбо создать патч, код которого занимает всего лишь одну строку. К моменту выхода материала исправления Аксбо были приняты в block-ветку QEMU. Осталась последняя цель – внедрить их в стабильную версию ядра Linux.

Шанс есть

Пока неясно, будут ли в итоге приняты патчи Аксбо, с учетом того, что в их создании помогала нейросеть. С другой стороны, они демонстрируют многократный прирост скорости работы io_uring.

Разработчики Linux пока не очень хорошо относятся к нейросетям. К примеру, в середине февраля 2026 г. CNews писал, что проект по разработке дистрибутива Gentoo решил покинуть хостинг GitHub, с 2018 г. принадлежащий Microsoft. В 2024 г. разработчики Gentoo отказались от использовании ИИ-инструментов в своей работе. Сегодня пользователям GitHub скрыться от ИИ становится все сложнее – сервис слишком настойчиво предлагает собственного умного ассистента Copilot, считают разработчики Gentoo. Copilot появился в 2021 г., а год спустя был уличен в воровстве кода у живых разработчиков.

С другой стороны, сам Линус Торвальдс (Linus Torvalds), создатель Linux, не имеет ничего против ИИ-помощников программиста. В январе 2026 г. он признался, что не умеет писать на Python и использует для этого нейросети.