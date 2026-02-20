CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Техника Маркет
|

Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах

В России могут появиться специальные энергетические зоны для развития технологий искусственного интеллекта. Министерство энергетики России и представители крупнейших ИТ-компаний в феврале 2026 г. уже обсуждают создание особого режима энергоснабжения для центров обработки данных. Такие меры необходимы для поддержания цифрового суверенитета страны, так как современные нейронные сети требуют огромных вычислительных мощностей и стабильного электроснабжения

Проработка инициативы

В России планируют создать специальные энергетические зоны (СЭЗ) для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишут «Ведомости». Инициатива призвана помочь разработчикам ИИ экономить на электроэнергии и сократить сроки технологического присоединения.

В России могут создать СЭЗ для развития ИИ. В них будет действовать особый режим энергоснабжения для размещения центров обработки данных (ЦОД). Такая инициатива в феврале 2026 г. уже обсуждается в отраслевых ассоциациях с участием компаний в области ИИ и Министерством энергетики (Минэнерго) России, рассказали «Ведомостям» два участника обсуждения из ИТ-компаний.

При создании СЭЗ для сетевых организаций введут сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории СЭЗ. Строительство объектов в СЭЗ собираются финансировать из федерального или региональных бюджетов.

tsod700.jpg

Правительство Тюменской области
Дата-центры для ИИ в России могут получить дешевое электричество и сократить время подключения к сетям в связи с созданием СЭЗ

Первоначально инициатива была предметом обсуждений в ходе подготовки законопроекта об ИИ, рассказал один из собеседников «Ведомостей». По словам собеседника в профильной ИТ-ассоциации, знакомого с ходом обсуждения документа и инициативы, Минэнерго само пригласило ИТ-компании обсуждать предложения о СЭЗ. Но в текущую версию законопроекта об ИИ это предложение не вошло, так как документ носит рамочный характер и такие детали в нем не учитываются.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в странах с развитой экономикой к 2030 г. дата-центры могут обеспечивать более 20% прироста спроса на электроэнергию, уточняет руководитель ИИ-направления Cloud.ru Дмитрий Юдин. На практике это означает, что для устойчивого развития ИИ-рынка необходимы механизмы, позволяющие быстрее создавать и подключать новую вычислительную ИТ-инфраструктуру, добавил эксперт.

Большие запросы

Крупный ИИ-кластер по энергопотреблению сопоставим с целым промышленным районом или небольшим городом, а существующие сети не готовы отдать 50-100 МВт в одну точку мгновенно, объяснил советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов. Без этого невозможно ни обучать большие ИИ-модели, ни обеспечивать работу ИТ-сервисов на их основе, а сейчас 76% дата-центры сконцентрированы в Москве, где уже прогнозируется энергодефицит до 4 ГВт, настаивает он.

По информации CNews, в 2026 г. российские энергосетевые компании уже начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых ЦОДов в Москве, потому что мощностей для них в столице не осталось. Все существующие ресурсы либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026-2028 г. под крупных игроков.

20 февраля 2026 г. российский рынок ЦОДов сталкивается с дефицитом энергомощности, особенно это заметно в столичном регионе, подтверждает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. ЦОДы действительно ждут разрешения на подключение к электрическим сетям по одному-двум годам, поэтому ускорение и удешевление этого процесса — большое преимущество для дата-центров для ИИ-технологий, сделал свой вывод господин Мирин. ИИ на этапе обучения моделей не требует быстрого отклика от потребителей, поэтому ЦОДы могут быть размещены на значительных расстояниях от городов-миллионников, считает он. СЭЗ целесообразно создавать в энергопрофицитных районах страны — как правило, это Сибирь, Дальний Восток и часть регионов Приволжский федеральный округ (ПФО) и Уральский федеральный округ (УФО), рассуждает он.

Поддерживает создание СЭЗ и представитель Ассоциации больших данных (АБД). Формирование таких зон в регионах создаст точки экономического роста и новые рабочие места, уверен он. Особенно перспективны субъекты с профицитом электроэнергии и холодным климатом, учитывая высокие затраты ЦОДов на охлаждение.

Существующие мощности

По данным Минэнерго России, профицитной считается в 2026 г. Ленинградская область, где есть возможность подключить до 1 ГВт мощностей, в зоне Поволжья и на Урале — по 500 МВт, знает независимый эксперт по энергетике доктор экономических наук Дмитрий Стапран. Это позволяет запустить ЦОД примерно за год, а не за пять-семь лет, пояснил он. Но вместе с созданием специальных энергорайонов должны создаваться магистральные высокоскоростные каналы передачи данных, напоминает Стапран.

rian_archive_341194_kursk_nuclear_power_plant.jpg

Wikipedia
Курская атомная электростанция - блочный щит управления

В феврале 2026 г. Минэнерго России оценивает потребность дата-центров для ИИ до 2030 г. на уровне 2-2,5 ГВт, напоминает руководитель центра экспертизы по ЦОДам компании «К2Тех» Сергей Махлин. Потребление одной ИИ-стойки, как правило, доходит до 25 кВт и выше, что в три-пять раз превышает возможности стандартного коммерческого ЦОДа, добавил эксперт.

Регулирование ИИ

Правительство России прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, отмечал представитель аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко. В нем будут определены критерии отечественности нейронной сети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность. В Правительстве России предлагают придерживаться гибкого подхода. Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно прежде всего для защиты интересов граждан.

Проблемы обслуживания электросети

Региональная компания по передаче электроэнергии в США PJM столкнулась с проблемами в обслуживании ЦОД для нужд развития ИИ-технологий, об этом писал CNews. Все это из-за стремительного развития ИИ-индустрии и высокопроизводительных вычислений, что привело к беспрецедентному росту энергопотребления дата-центров.

Сотрудники крупнейшего оператора энергосистемы США PJM отмечают, что резкое увеличение нагрузки на электросеть в пределах своего региона, охватывающего 13 штатов и около 67 млн потребителей. С 2024 г. проблему никто даже не думает решать, и она приближается уже к точке невозврата, отмечают специалисты.

В условиях или на грани дефицита на ресурс всегда растут цены и электричество в США не стало исключением. В 2025 г. электроэнергия в системе PJM в среднем стала дороже на 2%, что выразилось в недовольстве граждан и нашло отражение в избирательных программах ряда политиков.

В условиях дефицита электроэнергии даже в 2025 г. руководство PJM прибегла к проверенному способу избежать веерных отключений — она платила бизнесу за простой, если те добровольно останавливали производство на период наибольшего потребления.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Минобороны требует почти 200 миллионов у поставщика систем засекреченной связи

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

«Софтлайн» нарастил финансовые показатели и удвоил уровень задолженности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще