CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация Внедрения Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

В США запатентовали модель с искусственным интеллектом для посмертного ведения социальных сетей. Разработку оформил владелец Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Технология позволяет вести блог человека после его смерти или в случае долгого отсутствия, ведь нейронная сеть будет обучаться на базе прошлых действий пользователя.

Получение патента

Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) запатентовала большую языковую модель, которая может имитировать активность человека в социальных сетях в его отсутствие, в том числе после смерти, пишет Business Insider. Система с искусственным интеллектом (ИИ) предполагает создание цифрового клона на основе накопленных персональных данных — истории активности, комментариев, лайков, публикаций и переписки.

«ИИ-система может использоваться для имитации действий пользователя в его отсутствие в ИТ-системе социальных сетей, например, когда пользователь берет длительный перерыв или если он умер», — говорится в тексте патента. В качестве основного автора технологии указан технический директор компании Эндрю Босворт (Andrew Bosworth).

Как отмечается в документе, если авторы перестают публиковать контент в интернете, будь то из-за необходимости отдохнуть от социальных сетей или… смерти, это негативно скажется на пользовательском опыте подписчиков.

solen-feyissa-iureayyyu_c-unsplash_1.jpg

Unsplash - Solen Feyissa
Владелец Facebook* запатентовал ИИ-модель для посмертного ведения соцсетей

Запатентованная ИИ-модель должна создать цифровой клон присутствия человека в социальных сетях, обучившись на специфических для него данных — истории активности, комментариях, лайках или контенте. На этой основе нейронная сеть сможет реагировать на контент других пользователей: ставить лайки, оставлять комментарии и отвечать на личные сообщения. В патенте Meta также упоминают технологию, которая позволит имитировать видео- или аудиозвонки пользователя.

В компании Meta заявили Business Insider, что «не планируют использовать этот пример (из документа) в дальнейшем». Там отметили, что получение патента не означает, что ИТ-компания будет заниматься разработкой, внедрением или использованием ИИ-технологии.

Meta — это одна из крупнейших технологических компаний мира, специализирующаяся на социальных ИТ-платформах, виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), а также ИИ. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) известен как соучредитель компании Meta. Бизнес объединяет популярные ИТ-продукты: крупнейшая социальная сеть для общения, новостей и сообществ — Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); ИТ-платформа для обмена фото и видео — Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); набор ИТ-инструментов ИИ, интегрированных в экосистему ИТ-компании — Meta AI.

Создание команды под развитие ИИ

30 июня 2025 г. CNews информировал о том, что Цукерберг объявил о создании Meta Superintelligence Labs (MSL), где Александр Ванг (Alexander Wang) станет ИИ-директором, а Ната Фридман (Nat Friedman) возглавит работу над ИИ-продуктами.

Meta AI (ранее Fundamental Artificial Intelligence Research) и несколько других ИТ-подразделений, включая новую команду под названием TBD Lab, посвященную разработке следующего поколения больших языковых моделей Meta, были помещены в подчинение MSL.

В августе 2025 г. во внутренней служебной записке Марк Цукерберг назвал одиннадцать сотрудников. В том же месяце Meta реструктурировала MSL, разделив их на четыре подгруппы.

snimok_ekrana_2025-07-15_110227.png
Instagram - zuck
Cоучредитель Meta** Марк Цукерберг

MSL в октябре 2025 г. состоит из четырех групп: TBD Lab — команда, управляющая большими языковыми моделями Meta, которую возглавляет Ван, FAIR — исследовательская группа по ИИ, Products and Applied Research — группа по интеграции потребителей, которую возглавляет Фридман, и MSL Infra — команда по ИТ-инфраструктуре для поддержки ИИ-моделей, которую возглавляет Апарна Рамани (Aparna Ramani).

Зарплаты специалистов по ИИ

Спрос на квалифицированных специалистов в ИИ-области необычайно высок по всему миру. Это современное и актуальное направление, которое входит в число наиболее высокооплачиваемых. Размер зарплаты в индустрии ИИ зависит от многих факторов, в частности – от страны, компании-работодателя, уровня образования и требований.

Усилия Марка Цукерберга в 2025 г. вынудили других руководителей ИТ-компаний, включая Сатью Наделлу (Satya Nadella) из Microsoft и Сэма Альтмана (Samuel Altman) из OpenAI , самим привлекать ИИ-исследователей и начать гонку за кадры на рынке, о чем писал CNews.

Примерные рамки заработных плат сотрудников на май месяц, которые могут даже не входить в топ-100000. Согласно данным OpenAI в 2025 г., вакансия инженера-исследователя в ИИ открыта с зарплатой $295 тыс. — $440 тыс. в год + предложения акций. Научный сотрудник в ИИ-области может получать от $295 тыс. до $440 тыс. + предложения акций. Специалисты по инжинирингу $460 тыс. — $555 тыс. + предложения акций. Наиболее высоки зарплаты в отрасли ИИ — в США, Канаде, Западной Европе, Австралии, Японии и Южной Корее.

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

***Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще