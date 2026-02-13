Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

В США запатентовали модель с искусственным интеллектом для посмертного ведения социальных сетей. Разработку оформил владелец Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Технология позволяет вести блог человека после его смерти или в случае долгого отсутствия, ведь нейронная сеть будет обучаться на базе прошлых действий пользователя.

Получение патента

Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) запатентовала большую языковую модель, которая может имитировать активность человека в социальных сетях в его отсутствие, в том числе после смерти, пишет Business Insider. Система с искусственным интеллектом (ИИ) предполагает создание цифрового клона на основе накопленных персональных данных — истории активности, комментариев, лайков, публикаций и переписки.

«ИИ-система может использоваться для имитации действий пользователя в его отсутствие в ИТ-системе социальных сетей, например, когда пользователь берет длительный перерыв или если он умер», — говорится в тексте патента. В качестве основного автора технологии указан технический директор компании Эндрю Босворт (Andrew Bosworth).

Как отмечается в документе, если авторы перестают публиковать контент в интернете, будь то из-за необходимости отдохнуть от социальных сетей или… смерти, это негативно скажется на пользовательском опыте подписчиков.

Unsplash - Solen Feyissa Владелец Facebook* запатентовал ИИ-модель для посмертного ведения соцсетей

Запатентованная ИИ-модель должна создать цифровой клон присутствия человека в социальных сетях, обучившись на специфических для него данных — истории активности, комментариях, лайках или контенте. На этой основе нейронная сеть сможет реагировать на контент других пользователей: ставить лайки, оставлять комментарии и отвечать на личные сообщения. В патенте Meta также упоминают технологию, которая позволит имитировать видео- или аудиозвонки пользователя.

В компании Meta заявили Business Insider, что «не планируют использовать этот пример (из документа) в дальнейшем». Там отметили, что получение патента не означает, что ИТ-компания будет заниматься разработкой, внедрением или использованием ИИ-технологии.

Meta — это одна из крупнейших технологических компаний мира, специализирующаяся на социальных ИТ-платформах, виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), а также ИИ. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) известен как соучредитель компании Meta. Бизнес объединяет популярные ИТ-продукты: крупнейшая социальная сеть для общения, новостей и сообществ — Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); ИТ-платформа для обмена фото и видео — Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); набор ИТ-инструментов ИИ, интегрированных в экосистему ИТ-компании — Meta AI.

Создание команды под развитие ИИ

30 июня 2025 г. CNews информировал о том, что Цукерберг объявил о создании Meta Superintelligence Labs (MSL), где Александр Ванг (Alexander Wang) станет ИИ-директором, а Ната Фридман (Nat Friedman) возглавит работу над ИИ-продуктами.

Meta AI (ранее Fundamental Artificial Intelligence Research) и несколько других ИТ-подразделений, включая новую команду под названием TBD Lab, посвященную разработке следующего поколения больших языковых моделей Meta, были помещены в подчинение MSL.

В августе 2025 г. во внутренней служебной записке Марк Цукерберг назвал одиннадцать сотрудников. В том же месяце Meta реструктурировала MSL, разделив их на четыре подгруппы.

Instagram - zuck Cоучредитель Meta** Марк Цукерберг

MSL в октябре 2025 г. состоит из четырех групп: TBD Lab — команда, управляющая большими языковыми моделями Meta, которую возглавляет Ван, FAIR — исследовательская группа по ИИ, Products and Applied Research — группа по интеграции потребителей, которую возглавляет Фридман, и MSL Infra — команда по ИТ-инфраструктуре для поддержки ИИ-моделей, которую возглавляет Апарна Рамани (Aparna Ramani).

Зарплаты специалистов по ИИ

Спрос на квалифицированных специалистов в ИИ-области необычайно высок по всему миру. Это современное и актуальное направление, которое входит в число наиболее высокооплачиваемых. Размер зарплаты в индустрии ИИ зависит от многих факторов, в частности – от страны, компании-работодателя, уровня образования и требований.

Усилия Марка Цукерберга в 2025 г. вынудили других руководителей ИТ-компаний, включая Сатью Наделлу (Satya Nadella) из Microsoft и Сэма Альтмана (Samuel Altman) из OpenAI , самим привлекать ИИ-исследователей и начать гонку за кадры на рынке, о чем писал CNews.

Примерные рамки заработных плат сотрудников на май месяц, которые могут даже не входить в топ-100000. Согласно данным OpenAI в 2025 г., вакансия инженера-исследователя в ИИ открыта с зарплатой $295 тыс. — $440 тыс. в год + предложения акций. Научный сотрудник в ИИ-области может получать от $295 тыс. до $440 тыс. + предложения акций. Специалисты по инжинирингу $460 тыс. — $555 тыс. + предложения акций. Наиболее высоки зарплаты в отрасли ИИ — в США, Канаде, Западной Европе, Австралии, Японии и Южной Корее.

