Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Домен WhatsApp* пропал из DNS-серверов Роскомнадзора. Ранее аналогичным способом власти поступили с доменом YouTube. Это позволяет полностью закрыть доступ к сервису, чтобы им невозможно было пользоваться на территории России.

Нет домена – нет проблемы

Из DNS-серверов Роскомнадзора без предупреждения исчез домен WhatsApp*.com, связанный с одноименным мессенджером. На это обратил внимание «Хабр». Ранее аналогичным способом власти поступили с доменом YouTube.

Иными словами, домен WhatsApp* вырезан из Национальной системы доменных имен (НСДИ), появившейся после вступления в силу «закона о суверенном Рунете». К моменту выхода материала домен отсутствовал исключительно в ней – в других DNS-серверах он по-прежнему присутствует.

Мессенджер WhatsApp* власти грозились заблокировать в России еще в 2023 г., когда в нем появились каналы, как в Telegram. В итоге в России эту функцию сделали недоступной, но летом 2025 г. Роскомнадзор ограничил аудио- и видеозвонки в WhatsApp* и попутно в Telegram. К концу 2025 г. работа сервиса в России, по данным РБК, была замедлена на 80%.

wa7.jpg
Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика
WhatsApp* пополнил список окончательно заблокированных в России мессенджеров

Сам Telegram за наличие в нем каналов никогда не преследовали. Более того, почти все самые известные чиновники и министерства ведут там собственные официальные и публичные каналы. Впрочем, до Telegram в итоге тоже добрались – CNews писал, что Роскомнадзор ограничивает его работу с 10 февраля 2026 г.

Все получилось

До 11 февраля 2026 г., несмотря на замедление, WhatsApp* худо-бедно работал у многих российских пользователей, притом без использования специальных технических средств. Сообщения приходили с опозданием, медиаконтент отправлялся медленнее, чем по модему, но все же сервис формально работал. Сотрудник редакции CNews в последний раз пользовался WhatsApp* вечером 10 февраля 2026 г. по Москве, подключаясь попеременно с мобильного интернета МТС и «Билайн», а также с проводного интернета «Билайн».

На момент выхода материала WhatsApp* у сотрудника CNews не работал ни с мобильного, ни с проводного интернета, вне зависимости от провайдера. Некоторые пользователи Рунета пишут, что им удается подключиться, но только через домашний интернет.

Зачем изобретать новое

Как сообщал CNews, за несколько часов до исчезновения домена WhatsApp* из DNS-серверов Роскомнадзора аналогичная история произошла с доменом любимого россиянами видеохостинга YouTube – youtube.com. Власти замедляют его с лета 2024 г., но россияне давно научились «размедлять» его на своих устройствах.

Домен YouTube удалили пока только из НСДИ. В других DNS-серверах домен пока в наличии, но его отсутствие в НДСИ не позволяет пользоваться этим сервисом без прослойки из известных всем россиянам сервисов «размедления». Сайт видеохостинга попросту не будет открываться. Другими словами, YouTube в России полностью заблокирован.

Провайдеры ничем не помогут

Обойти НДСИ нельзя – подключение к ней провайдеров интернета обязательно, что прописано в действующем «законе о суверенном Рунете». Как итог, НДСИ – один из самых востребованных DNS-серверов. «НСДИ показывает положительную динамику по приросту российских пользователей. Так, с января по июль 2022 г. их количество выросло на 200 тыс. (с 800 тыс. до 1 млн в сутки). Всего в сутки поступает около 13 млрд запросов, что составляет 6% от общемирового количества запросов к DNS-серверам», сообщили представители Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, цитата по «Хабру»).

К тому же провайдерам заранее объяснили, что играть с огнем не стоит. Летом 2024 г., после начала замедления YouTube, пользователи стали массово отключать домашний интернет и переходить на мобильный. YouTube тогда работал через сотовые сети без ограничений, а сам мобильный интернет еще не блокировали.

Чтобы не терять абонентов и, следовательно, деньги, провайдеры начали самостоятельно «размедлять» YouTube в рамках своих сетей. Но длилось это недолго, всего несколько недель – им очень быстро пригрозили отзывом лицензии за подобные фокусы. Отсутствие лицензии означает полный паралич бизнеса и невозможность обеспечивать абонентам доступ в интернет.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Геннадий Ефремов

