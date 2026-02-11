CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

В России к 2028 г. хотят наладить производство около 11,5 тыс. ИК-матриц. Они крайне необходимы для обороны страны и используются, например, в БПЛА и тепловизорах. Вложения в проект составили миллиарды, которые пошли на строительство новых зданий и закупку оборудования.

Серийное производство ИК-матриц

Как стало известно CNews, к 2028 г. начнется серийное производство в России детекторов инфракрасного излучения (ИК-матриц). Они применяются в спецтехнике, БПЛА и тепловизорах. Для этой цели Минпромторг запустил трехступенчатый проект по техническому перевооружению отечественных предприятий. Это следует из презентации проекта, который есть в распоряжении CNews.

Первый этап был закончен в 2025 г. и предполагал освоение сборочного производства ИК-матриц на предприятии «Астрон» (входит в «Ростех»).

Второй этап начался в 2026 г. и предполагает производство элементов по технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) на пластинах диаметром 200 мм. Им занимается компания MAPPER (также входит в «Ростех»). К 2028 г. планируется начать испытания матриц на обоих предприятиях, следует из презентации.

Предприятия будут производить 11,5 тыс. ИК-матриц ежегодно.

Миллиарды бюджетных средств

Субсидирует проект Минпромторг. Всего в цепочке производства ИК-матриц шесть цехов, где на каждый выделили от 4 млрд до 15 млрд руб., рассказал CNews собеседник, близкий к проекту.

«Необходимые инвестиции для создания производства ИК-матриц в мире: от сотен миллионов до миллиардов долларов, — подтверждает независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — В условиях России, предполагаю, что пытаются обойтись суммами в миллиарды рублей».

Первым производственной цепочке будет зеленоградский «Микрон», следует из презентации. Компания займется формированием схемы на кремниевой пластине (Read-Out Integrated Circuit).

5ayqekbusc_1.jpg

Министерство обороны России
В России к 2028 г. освоят серийный выпуск ИК-матриц

«Астрон» и MAPPER возьмут на себя следующие этапы. Для этого в Подмосковье готовятся к открытию несколько новых зданий, которые составят единый цех, говорит собеседник CNews. По его словам, к ним относятся кристальный цех для матриц. Также производство включает цех сборки плат с линией поверхностного монтажа, цех корпусирования и цех сборки конечной аппаратуры и тестирования.

Оборудование для проекта используется в подавляющем большинстве иностранное. И как обычно, оно и поглощает большую часть инвестиций в проект.

Производство будет включать микросхемы, болометры, ИК-матрицы и тепловизоры.

Представители «Астрона», MAPPER и Минпромторга не ответили на запрос CNews.

Почему это важно

Проект по серийному производству ИК-матриц, крайне важен для России, говорят собеседники CNews среди производителей микроэлектроники. Т.к. в основном они необходимы для обороны страны.

Речь идет о создании тепловизоров. Они помогают видеть в темноте, сквозь дым и пр. Используются в прицельных комплексах, системах наблюдения, беспилотниках.

«Конечно, здесь речь идет о производстве для Минобороны», — говорят собеседники. Но в гражданском секторе также можно использовать устройства для охраны периметра или пожарного мониторинга.

По словам Бойко, только США, Франция, Израиль, Россия и Китай освоили выпуск ИК-матриц. Среди компаний-производителей он выделил американских Teledyne (FLIR Systems), DRS Technologies, RTX (Raytheon), французскую Lynred (Sofradir), немецкую AIM, израильскую SCD, а также китайскую компанию IRay Technology Co.

Об участниках

«Астрон» занимается разработкой и производством тепловизионной и терагерцовой оптики, детекторов, а также приборов на их основе. Компания выпускает свыше 1,2 тыс. тепловизионных объективов ежегодно.

MAPPER представляет собой МЭМС-фабрику. При этом на сайте компании говорится о том, что они освоили пока производство на пластинах диаметром 100 мм. У MAPPER есть свой завод, который насчитывает около 1,5 тыс. кв. м и десятки единиц оборудования.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще