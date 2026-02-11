В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

В России к 2028 г. хотят наладить производство около 11,5 тыс. ИК-матриц. Они крайне необходимы для обороны страны и используются, например, в БПЛА и тепловизорах. Вложения в проект составили миллиарды, которые пошли на строительство новых зданий и закупку оборудования.

Серийное производство ИК-матриц

Как стало известно CNews, к 2028 г. начнется серийное производство в России детекторов инфракрасного излучения (ИК-матриц). Они применяются в спецтехнике, БПЛА и тепловизорах. Для этой цели Минпромторг запустил трехступенчатый проект по техническому перевооружению отечественных предприятий. Это следует из презентации проекта, который есть в распоряжении CNews.

Первый этап был закончен в 2025 г. и предполагал освоение сборочного производства ИК-матриц на предприятии «Астрон» (входит в «Ростех»).

Второй этап начался в 2026 г. и предполагает производство элементов по технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) на пластинах диаметром 200 мм. Им занимается компания MAPPER (также входит в «Ростех»). К 2028 г. планируется начать испытания матриц на обоих предприятиях, следует из презентации.

Предприятия будут производить 11,5 тыс. ИК-матриц ежегодно.

Миллиарды бюджетных средств

Субсидирует проект Минпромторг. Всего в цепочке производства ИК-матриц шесть цехов, где на каждый выделили от 4 млрд до 15 млрд руб., рассказал CNews собеседник, близкий к проекту.

«Необходимые инвестиции для создания производства ИК-матриц в мире: от сотен миллионов до миллиардов долларов, — подтверждает независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — В условиях России, предполагаю, что пытаются обойтись суммами в миллиарды рублей».

Первым производственной цепочке будет зеленоградский «Микрон», следует из презентации. Компания займется формированием схемы на кремниевой пластине (Read-Out Integrated Circuit).

Министерство обороны России В России к 2028 г. освоят серийный выпуск ИК-матриц

«Астрон» и MAPPER возьмут на себя следующие этапы. Для этого в Подмосковье готовятся к открытию несколько новых зданий, которые составят единый цех, говорит собеседник CNews. По его словам, к ним относятся кристальный цех для матриц. Также производство включает цех сборки плат с линией поверхностного монтажа, цех корпусирования и цех сборки конечной аппаратуры и тестирования.

Оборудование для проекта используется в подавляющем большинстве иностранное. И как обычно, оно и поглощает большую часть инвестиций в проект.



Производство будет включать микросхемы, болометры, ИК-матрицы и тепловизоры.

Представители «Астрона», MAPPER и Минпромторга не ответили на запрос CNews.

Почему это важно

Проект по серийному производству ИК-матриц, крайне важен для России, говорят собеседники CNews среди производителей микроэлектроники. Т.к. в основном они необходимы для обороны страны.

Речь идет о создании тепловизоров. Они помогают видеть в темноте, сквозь дым и пр. Используются в прицельных комплексах, системах наблюдения, беспилотниках.

«Конечно, здесь речь идет о производстве для Минобороны», — говорят собеседники. Но в гражданском секторе также можно использовать устройства для охраны периметра или пожарного мониторинга.

По словам Бойко, только США, Франция, Израиль, Россия и Китай освоили выпуск ИК-матриц. Среди компаний-производителей он выделил американских Teledyne (FLIR Systems), DRS Technologies, RTX (Raytheon), французскую Lynred (Sofradir), немецкую AIM, израильскую SCD, а также китайскую компанию IRay Technology Co.

Об участниках

«Астрон» занимается разработкой и производством тепловизионной и терагерцовой оптики, детекторов, а также приборов на их основе. Компания выпускает свыше 1,2 тыс. тепловизионных объективов ежегодно.

MAPPER представляет собой МЭМС-фабрику. При этом на сайте компании говорится о том, что они освоили пока производство на пластинах диаметром 100 мм. У MAPPER есть свой завод, который насчитывает около 1,5 тыс. кв. м и десятки единиц оборудования.