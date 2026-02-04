Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично

«Транснефть» судится с Cisco по поводу возмещения ущерба, нанесенного ей уходом американской компании из России в 2022 г. Самый большой из трех исков на общую сумму, превышающую 60 млн руб., удовлетворен частично.



Иск на 56 млн рублей

Иск на сумму 56 млн руб. российской компании «Транснефть» к американскому разработчику и производителю сетевого оборудования Cisco частично удовлетворен арбитражным суд Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел.

«Транснефть» требовала солидарно взыскать с Cisco и ее российского подразделения ООО «Сиско солюшенз» убытки, причиненные в результате одностороннего отказа от исполнения договорных обязательств. Какую часть ее претензий суд обобрил, не уточняется.

Дело рассматривалось повторно после того, как в конце октября 2024 г. суд вернул его «Транснефти», чья апелляция на это решение была удовлетворена.

Претензии «Транснефти»

О том, что «Транснефть» пытается вернуть 55,9 млн руб. убытков с ушедшей из России Cisco, CNews писал в мае 2025 г. Другой подобный иск на 5,85 млн руб. в начале апреля 2025 г. был удовлетворен полностью.

© wolterke / Фотобанк «Фотодженика» Российские компании судились с Cisco и после ее ухода из России, и до него.

«Транснефть» заявляла три иска к Cisco на общую сумму 62 млн руб. Претензию на 193 тыс. рублей компания отозвала.

«Транснефть» — российская транспортная компания, оператор магистральных нефтепроводов, 78,55% уставного капитала или 100% голосующих акций которого принадлежат государству. Она подавала также иски к американским технологическим компаниям IBM на 83,1 млн руб. (удовлетворен судом), Red Hat на 12,8 млн руб. (удовлетворен судом) и Citrix на 17,1 млн руб.

Уход из Cisco России

В марте 2022 г. Cisco полностью остановила поставки всей без исключения своей продукции в Россию. При этом на тот момент официальных заявлений о прекращении своей деятельности в стране компания не делала.

В начале марта 2022 г. она также закрыла доступа к своей сетевой академии российским студентам и инструкторам. Тогда же была временно остановлена работа сервиса вебинаров и веб-конференций Cisco Webex. В мае 2022 г. он окончательно перестал функционировать в России.

В конце июня 2023 г. Cisco закрыла свой российский офис, а в декабре 2023 г. ликвидировала российское юрлицо. В декабре 2022 г. компания Meraki, «дочка» Cisco, объявила о намерении отключить от облачных сервисов все сетевые устройства, находящиеся в России.

Впрочем, российские компании судились с Cisco и до этих событий. Так, «СТК Развитие» в конце 2018 г. столкнулась с проблемами при исполнении господряда на поставку в «Росэнергоатом» блоков питания, серверов, кабелей, телефонов, ВКС, видеокамер, микрофонов и пр. зарубежного вендора на сумму 18,9 млн руб.

В 2020 г. деятельность «Сиско солюшенз» стала предметом внимания российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В мае 2022 г. стало известно, что «СТК Развитие» подала иск о возмещении убытков к российскому офису американской компании.