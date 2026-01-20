Феерия импортозамещения. В гигантском госведомстве грандиозный отказ от Microsoft Active Directory и мощная закупка российского ПО

Российский Соцфонд закупил ПО «Группы Астра» на 1,1 млрд руб. Им заменят софт Microsoft, в частности, Active Directory. Весь процесс займет меньше года – планируют уложиться до конца декабря 2026 г. ПО будет обеспечивать работу автоматизированной информационной системы ПФР‑2.

Microsoft, выход там

Российский Фонд пенсионного и соцстрахования принял решение отказаться от использования иностранной службы каталогов и перейти на отечественный аналог, как стало известно CNews. На закупку и интеграцию суверенной альтернативы будет потрачено около 11 месяцев, а сумма тендера составит 1,107 млрд руб.

На вопрос редакции CNews, какую именно зарубежную службу каталогов Соцфонд решил вырезать из своей информсистемы, представители «Группы Астра» ответили, что это Active Directory американской корпорации Microsoft. На замену ей будет интегрирована отечественная ALD Pro разработки «Группы Астра» – CNews писал, что ее премьера состоялась в ноябре 2021 г.

Проект предполагает не только передачу прав на ПО, но и полный цикл внедрения. Финансирование проекта распределено на два года: первый транш в размере 563,45 млн руб. был запланирован на 2025 г. второй (555 млн руб. – на 2026 г.).

Где одна программа, там и другие

Служба каталогов ALD Pro работает под Astra Linux – самой известной и распространенной отечественной ОС. Одна из ее версий тоже входит в перечень закупаемого программного обеспечения наряду с приложениями Astra Configuration Manager для управления ПО на рабочих местах, и Astra Automation для автоматизации серверных задач.

Фото: miram Oh / Unsplash Импортозамещение в российском госсекторе идет полным ходом

В список закупки вошли: серверная (113 лицензий) и клиентская (25,251 тыс. лицензий) версии ALD Pro; Astra Configuration Manager (25,251 тыс. лицензий); Astra Automation (одна лицензия); серверная ОС специального назначения Astra Linux Special Edition для физических устройств (64 лицензии); серверная Astra Linux Special Edition для виртуальных устройств (224 лицензии).

Помимо этого, как сообщили CNews в «Группе Астра», закупка включала в себя «сертификат на обновление программного обеспечения (конкурентные решения), до операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition» (4713 лицензий). Также был приобретен один «сертификат расширенной технической поддержки правообладателя программного обеспечения».

Времени очень мало

Соцфонд разместил тендер на закупку 26 сентября 2025 г. в рамках закона 44-ФЗ. Заявки принимались до 15 октября 2025 г. включительно. Согласно информации из ЕАС «Закупки», контракт был подписан с компанией «Ланит-Интеграция». На вопрос CNews о ее роли в данном госконтракте представители «Группа Астра» ответили, что она займется непосредственно интеграцией программных решений – в числе прочего проведет обследование текущей инфраструктуры, подготовит техническую и рабочую документацию, развернет тестовый стенд и обеспечит обучение персонала.

Сама «Группа Астра» будет осуществлять расширенную техническую поддержку.

Весь проект должен быть завершен не позднее 30 декабря 2026 г., то есть на все работы выделено менее одного года. Редакция CNews поинтересовалась у представителей «Группы Астра» о реальности выполнения всех поставленных задач за столь небольшой промежуток времени и получила такой ответ: «Шансы выполнить все работы в срок являются высокими, но важно признать, что сроки действительно сильно сжаты для заявленного объема»

Достанется не всем

Работы по замене софта Microsoft на ПО «Группы Астра» будут проведены в центральном аппарате Соцфонда, а также в его территориальных отделениях и его же Межрегиональном информационном центре. При этом важно обратить внимание на тот факт, что проект охватывает всего лишь 43 региона России, тогда как в сумме их 89. В «Группе Астра» не исключили, что в будущем состоится новая закупка, которая охватит оставшиеся регионы.

Все выбранные регионы поделены на пять групп. В первой группе числится только Краснодарский край, а также упомянут Межрегиональный информационный центр Соцфонда.

Вторая группа: Алтайский край и области – Амурская Архангельская (плюс Ненецкий автономный округ), Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская и Ивановская.

Третья группа: области – Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская и Мурманская; республики – Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская, а также Камчатский край.

Четвертая группа: области – Ленинградская (плюс Санкт-Петербург), Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тверская и Томская.

Пятая группа: Центральный аппарат СФР; республики – Башкортостан, Крым, Удмуртская; области – Тульская, Тюменская, Ульяновская, Волгоградская, Ростовская, Свердловская; Хабаровский край и ЕАО.

Потому что так надо

На вопрос редакции CNews о причинах столь масштабного отказа от софта Microsoft представители «Группы Астра» ответили: «Импортозамещение было инициировано на основе комплексной нормативной базы. Исходными документами стали внутренние распоряжения Правления ПФР (Пенсионного фонда России, ныне Фонда пенсионного и соцстрахования – прим. CNews) (№51р, №346р, №661р), утвердившие архитектуру и порядок развития новой автоматизированной системы АИС ПФР-2. Затем ключевыми катализаторами процесса выступили стратегические указы Президента России (№166 и №250), направленные на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры».

Напомним, Microsoft ушла из России в марте 2022 г. и с тех пор регулярно вводит новые санкции против россиян, в особенности против корпоративных клиентов. В мае 2025 г. ее основная российская «дочка» ООО «Майкрософт Рус» подала на банкротство.

За последние четыре года в стране было зафиксировано множество примеров масштабного отказа от ее ПО в пользу отечественных решений – импортозамещаются как госструктуры и предприятия с госучастием, так и частный бизнес. Например, в июне 2025 г. компания «Готэк», отечественный производитель упаковки, перевела свыше 1400 сотрудников на российские интернет-сервисы за авторством «Яндекса» вместо аналогичных решений Microsoft, которыми пользовалась с 2007 г.

В сентябре 2024 г. «Почта России» решила полностью отказаться от Windows и перейти на российский Linux семейства «Альт». А в октябре 2024 г. «Уральский завод гражданской авиации» инициировал процесс отказа от американского почтового сервера Microsoft Exchange в пользу российского RuPost, разработанного «Группой Астра».