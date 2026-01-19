CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда

Минобороны через суд пытается вернуть 2,4 млрд руб. с поставщика микроэлектроники и спецсредств связи — НПО «Ангстрем». Месяц назад министерство уже подало пять исков на сумму, почти достигшую 500 млн руб.

Иск Миноброны на 2,4 млрд

Как выяснил CNews, Минобороны подало два иска к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на общую сумму 2,47 млрд руб. Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Оба заявления министерство подало 14 января 2026 г.

Документов по делу пока нет. CNews запросил от участников дела причины разбирательства и ожидает ответа.

И посыпались иски

В конце 2025 г. CNews писал о планах одного из истцов НПО «Ангстрем» обанкротить предприятие.

photo17210249371.jpeg
Росгвардия
Минобороны требует колоссальную сумму от НПО «Ангстрем»

НПО «Ангстрем» часто фигурирует ответчиком по различным судебным искам. Только за декабрь 2025 г. Министерство обороны подало пять исков к НПО «Ангстрем» на общую сумму 499,5 млн руб.

Точные обстоятельства не известны. Однако как следует из одного из исковых заявлений, Минобороны пытается взыскать неустойку по госконтракту от 2022 г. Соответственно НПО «Ангстрем» не поставила продукцию военному министерству в срок.

В мае 2025 г. CNews также писал о том, что российский представитель японского разработчика электроники ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. Компания подала 17 исков за три дня.

В декабре 2024 г. CNews также писал о том, что за полгода против «НПО Ангстрем» было подано три десятка исков более чем на 800 млн руб. Среди истцов выступают Министерство обороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие.

Сумма исков к компании за последний год перевалила за 5 млрд руб., следует из базы «Контур.Фокус».

Что известно об «НПО Ангстрем»

«НПО Ангстрем» специализируется на разработке средств и решений тактической радиосвязи, автоматизированных систем управления и программного обеспечения. В мае 2023 г. юридическое лицо перешло под управление Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

РБК со ссылкой на источник сообщал, что изменения связаны с необходимостью «выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа» и носят временный характер.

Стоит отметить, что «НПО Ангстрем» важное для страны предприятие. Мощности «НПО Ангстрем» были переориентированы на исполнения заказов для обороны страны. При этом объем заказов компании увеличился в 10 раз, указано в судебных документах по иску «Воентелекома».

В документах также отмечается, что в июне 2024 г. Минпромторгу было поручено организовать при необходимости проработку вопроса о дополнительном обеспечении наращивания производственных мощностей в «НПО Ангстрем». Компании также пришлось выстраивать новые логистические цепочки поставок из-за санкций ЕС и США.

Кристина Холупова

