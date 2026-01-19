Китай отстает от США в ИИ на пару месяцев, «потому что изобрести в 100 раз труднее, чем скопировать»

Генеральный директор Google DeepMind в январе 2026 г. заявил о том, что китайские модели c технологией искусственного интеллекта отстают от американских аналогов всего на несколько месяцев. Китайские команды уже догнали западные разработки по большинству показателей, однако пока не продемонстрировали прорывные технологии, такие как новые трансформеры — основу современных крупных языковых моделей. Ведь изобрести что-то примерно в 100 раз сложнее, чем скопировать.

Анализ конкурентов

Китай отстает от американских моделей искусственного интеллекта (ИИ) всего на несколько месяцев, пишет CNBC. По словам генерального директора Google DeepMind Демиса Хассабиса (Demis Hassabis) в январе 2026 г., китайские ИИ-модели могут отставать от возможностей США и Запада всего лишь на несколько месяцев, но это не повод для беспокойства: догонять и изобретать — разные вещи.

Демис Хассабис считается одной из ведущих фигур в мире ИИ-технологий. Компания DeepMind, основанная им более 10 лет назад и приобретенная Google в 2014 г., сыграла ключевую роль в недавних успехах принадлежащей Alphabet компании Google с ее ИТ-продуктами в области ИИ-технологий, включая Gemini.

Оценка главы одной из ведущих мировых ИИ-лабораторий и одного из ключевых разработчиков голосового помощника Google Gemini противоречит мнениям, согласно которым Китай по-прежнему значительно отстает.

В интервью CNBC, Демис Хассабис заявил, что китайские ИИ-модели ближе к возможностям США и Запада, чем мы, возможно, думали год или два назад. «Возможно, на данном этапе они отстают всего на несколько месяцев», — сказал Хассабис.

Unsplash - Aerps Китай отстает от американских ИИ-моделей всего на пару месяцев

Демис Хассабис отметил, что хотя Китай и может наверстать упущенное, китайским компаниям еще предстоит доказать свою способность совершать прорывы в области ИИ-технологий.

«Вопрос в том, смогут ли они создать что-то новое, выходящее за рамки существующих границ? Изобрести что-то примерно в 100 раз сложнее, чем скопировать. Я думаю, они показали, что могут догнать... и быть очень близки к передовым технологиям. Но смогут ли они действительно создать что-то новое, например, новый трансформатор, который выйдет за пределы существующих границ? Я думаю, это еще не было продемонстрировано китайскими разработчиками ИИ-моделей», — сказал Хассабис.

Трансформер — это научный прорыв, сделанный исследователями Google в 2017 г., который лежит в основе крупных языковых моделей, разработанных ИИ-лабораториями в последние годы, включая те, что используются в таких ИТ-продуктах, как ChatGPT и Gemini.

Причину Хассабис видит не в санкциях и ограничении доступа к чипам, а в менталитете. DeepMind он сравнил с Bell Labs — легендарной лабораторией, где поощряли исследовательские инновации, а не масштабирование уже известных решений. «Научная инновация — это намного сложнее. Это действительно следующий рубеж, и я пока не видел этому подтверждения, ведь это очень сложно», — добавил глава DeepMind. Впрочем, критики отмечают, что DeepSeek продемонстрировал другой тип инновации — эффективность: сравнимые результаты на менее мощных чипах и за меньшие деньги.

Wikipedia Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис

В ноябре 2025 г. другие ведущие деятели технологической отрасли также высоко оценили прогресс Китая. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о том, что США не так уж сильно опережают Китай в гонке ИИ. «Китай значительно опережает нас в энергетике. Мы намного опережаем их в разработке микросхем. Они тоже не отстают в ИТ-инфраструктуре и в разработке ИИ-моделей», — сказал Хуанг.

Развитие ИИ в Китае

В мае 2023 г. была основана китайская ИИ-лаборатория DeepSeek, которая выпустила одноименную ИИ-модель. DeepSeek произвела фурор на рынке благодаря своей высокой производительности, достигнутой на менее совершенных чипах и по более низкой цене, чем американские аналоги.

Как информировал Cnews, после громкого релиза прорывной большой китайской языковой модели DeepSeek R1 американский сенатор выступил с инициативой, которая сделает едва ли не любую помощь китайским структура в развитии нейросетевых технологий серьезным правонарушением и даже, возможно, преступлением, за которое полагается тюремный срок вплоть до 20 лет.

Хотя с начала 2025 г. ажиотаж к DeepSeek спал, другие китайские технологические гиганты, такие как Alibaba, и стартапы Moonshot AI и Zhipu, также выпустили очень функциональные ИИ-модели.

Проблемы с ИТ-инфраструктурой

Китайские технологические компании сталкиваются с рядом проблем, одной из самых серьезных является доступ к критически важным технологиям, как писал CNews. В США действует запрет на экспорт передовых полупроводников от Nvidia, необходимых для обучения более совершенных ИИ-моделей.

Китайские производители чипов, такие как Huawei, пытаются заполнить этот пробел, но их производительность по-прежнему отстает от предложений Nvidia. Аналитики с Bloomberg предполагают, что в долгосрочной перспективе отсутствие доступа к чипам Nvidia в Китае может привести к увеличению разрыва между ИИ-моделями в США и Китае.

«Однако я подозреваю, что мы начнем наблюдать расхождение, когда американская ИТ-инфраструктура начнет совершенствовать ИИ-модели и делать их более функциональными с течением времени в ближайшие годы. Поэтому я предполагаю, что с этого момента мы, вероятно, достигнем пика относительного потенциала Китая в области ИИ по сравнению с США», — заявил портфельный менеджер Janus Henderson Ричард Клод (Richard Claude).

Технический руководитель Alibaba Qwen Линь Цзюньян (Lin Junyang) заявил в январе 2026 г., вероятность того, что китайская компания превзойдет американских технологических гигантов в ближайшие до 2029-2032 г. в области ИИ, составляет менее 20%. По имеющимся данным у Линя, вычислительная ИТ-инфраструктура США на один-два порядка больше, чем в Китае.