В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов

Американская компания PJM, которая обслуживает энергосети в 13 штатах, столкнулась с проблемами из-за нагрузок, связанных с многочисленными центрами обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта. При этом тарифы для потребителей в США растут, а старые электростанции выходят из строя быстрее, чем строятся новые.

Проблемы обслуживания электросети

Региональная компания по передаче электроэнергии в США PJM столкнулась с проблемами в обслуживании центров обработки данных (ЦОД) для нужд развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет MSN. Все это из-за стремительного развития ИИ-индустрии и высокопроизводительных вычислений, что привело к беспрецедентному росту энергопотребления дата-центров.

Сотрудники крупнейшего оператора энергосистемы США PJM отмечают, что резкое увеличение нагрузки на электросеть в пределах своего региона, охватывающего 13 штатов и около 67 млн потребителей. С 2024 г. проблему никто даже не думает решать, и она приближается уже к точке невозврата, отмечают специалисты.

До 2022 г. в энергосистеме PJM несколько лет не наблюдалось существенного роста спроса на электричество. Зато прогнозы гласят, что в течение следующего десятилетия спрос на электроэнергию будет расти в среднем на 4,8% в год. Эксперты MSN предупреждают, что главная проблема в том, что электростанции закрываются быстрее, чем строятся новые, поэтому этот постоянный растущий спрос просто нечем удовлетворять со стороны PJM.

В условиях или на грани дефицита на ресурс всегда растут цены и электричество в США не стало исключением. В 2025 г. электроэнергия в системе PJM в среднем стала дороже на 2%, что выразилось в недовольстве граждан и нашло отражение в избирательных программах ряда политиков. 13 штатов, обслуживаемых PJM, вперемешку контролируются обеими околовластными партиями США и прийти к общему решениям по всем вопросам, включая энергетику, практически невозможно.

Unsplash - Антон Дмитриев Американских граждан ждет массовые отключения электроэнергии и рост тарифов из-за увеличения количества ЦОДов для нужд ИИ

В условиях дефицита электроэнергии уже летом 2025 г. руководство PJM прибегла к проверенному способу избежать веерных отключений — она платила бизнесу за простой, если те добровольно останавливали производство на период наибольшего потребления.

Компания PJM является региональным системным оператором и отвечает за функционирование оптового рынка электроэнергии и охватывает части или всю территорию 13 штатов США: Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния, а также округ Колумбия. PJM была создана в 1927 г. как первый в США пул электроэнергии путем объединения трех вертикально-интегрированных электроэнергетических компаний, к которым позднее присоединились и другие предприятия. В 1993 г. с целью управления пулом была сформирована ассоциация, и свое становление, которое завершилось в 1997 г., PJM начала как независимый системный оператор. В 2001 г. PJM стала первым в стране региональным системным оператором.

Большой бизнес

Вместе с тем, значительную часть нагрузки в энергосистеме PJM составляет бизнес-сегмент, который демонстрирует крайне жесткую позицию и отказывается от каких-либо компромиссов. Речь идет о крупнейших операторах ЦОДов и ИТ-инфраструктуры для ИИ — компаниях Amazon с Amazon Web Services (AWS), Alphabet с Google Cloud, Microsoft с Azure и ряде других гиперскейлеров.

PJM Карта операторов электросети в США

Данные участники рынка: категорически отвергают рекомендации системного оператора PJM по добровольному снижению энергопотребления в периоды пиковых нагрузок; отказываются инвестировать в строительство собственных генерирующих мощностей для обеспечения самодостаточности своих дата-центров. Напротив, технологические компании продолжают агрессивно наращивать запросы на подключение новых мощностей. Объемы заявок уже существенно превышают реальные возможности энергосистемы по их удовлетворению в среднесрочной перспективе.

Ярким примером является запрос Google на подключение нового крупного дата-центра в штате Вирджиния к сети коммунальной компании Dominion Energy, также входящей в зону ответственности PJM. Реализация данного проекта, по оценкам экспертов с Bloomberg, потребует практически удвоения совокупной выработки электроэнергии в энергосистеме региона к 2039 г. Таким образом, стремительный рост энергопотребления дата-центров ИИ-гигантов вступает в прямое противоречие с текущими возможностями генерации и передачи электроэнергии в PJM, создавая системный риск дефицита мощностей и усугубляя вероятность веерных отключений в условиях пиковых нагрузок и неблагоприятных погодных факторов.

Ситуация уже критическая

Бывший председатель Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC) Марк Кристи (Mark Christie) заявил в январе 2026 г., что еще несколько лет назад он рассматривал риск масштабных отключений электроэнергии в объединенной энергосистеме PJM как реальную, но все еще отдаленную угрозу. «Сегодня я вынужден констатировать, что эта угроза уже находится буквально на противоположной стороне улицы», — отметил он.

По оценке Марка Кристи, в условиях экстремальных погодных явлений, в первую очередь сильных морозов и пиковых нагрузок, в энергосистеме PJM практически неизбежны веерные отключения электроэнергии. Такие сценарии могут привести к тяжелым гуманитарным последствиям, включая многочисленные жертвы среди населения, — по аналогии с катастрофическими событиями в Техасе в феврале 2021 г., когда из-за блэкаута и отказа инфраструктуры в условиях аномальных холодов погибли сотни человек.

Господин Кристи подчеркивает, что текущая ситуация в PJM характеризуется критическим дефицитом резервных мощностей, ускоренным выводом из эксплуатации традиционных генерирующих объектов (в первую очередь угольных и атомных станций) и недостаточным темпом ввода новых надежных генерирующих мощностей, что делает систему крайне уязвимой к пиковым нагрузкам и экстремальным погодным условиям. Эксперт призывает регуляторов, операторов системы и участников рынка к срочному пересмотру подходов к обеспечению надежности энергоснабжения и предотвращению повторения техасского сценария на востоке США в 2025 г.