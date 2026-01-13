Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд

Американский производитель лидаров Luminar, подавший заявление о банкротстве, который еще четыре года назад оценивался в $11 млрд, продает свое ключевое бизнес-подразделение всего за $22 млн.



Распродажа бизнеса на грани банкротства

Американская компания Luminar продает свой бизнес по производству лидаров компании Quantum Computing Inc. всего за $22 млн, выяснил TechCrunch.

Luminar осенью 2025 г. подала заявление о банкротстве. Сделка должна быть одобрена судьей по делам о банкротстве в Южном округе Техаса (США).

В 2021 г. производитель лидаров оценивался в $11 млрд на фоне заявлений о возможных крупных контрактах по продаже датчиков таким автопроизводителям, как Volvo и Mercedes-Benz.

Luminar Luminar планировал поставлять свои датчики крупнейшим автопроизводителям

Лидар (Light Detection and Ranging) — это технология лазерного сканирования, основанная на измерении времени отражения лазерного импульса от объектов для построения точных трехмерных карт окружающего пространства.

Полоса неудач

Согласно документам о банкротстве, как писало издание в декабре 2025 г., активы Luminar составляют от $100 до $500 млн, а обязательства — от $500 млн до $1 млрд. Компании Scale AI Luminar должна $10 млн и более $1 млн — компании Applied Intuition, занимающейся разработкой ПО для искусственного интеллекта.

Заявлению о банкротстве предшествовали иск от контрактного производителя датчиков, сокращение четверти персонала, в том числе руководителей, и судебная тяжба с крупнейшим клиентом — компанией Volvo, отказавшейся использовать лидары Luminar Iris и Halo в своих автомобилях. Сделки с Mercedes-Benz и Polestar также сорвались.

Luminar допустила дефолт по ряду кредитов, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование.

Весной 2025 г. основатель Luminar Остин Рассел (Austin Russell) внезапно ушел с поста генерального директора в результате обвинения советом директоров в «нарушении кодекса деловой этики», хотя и остался в совете. Luminar все еще может предъявлять ему какие-либо юридические претензии.

В октябре 2025 г. Рассел пытался выкупить 100% Luminar, еще до подачи заявления о банкротстве. Он планировал осуществить поглощение Luminar его новой компанией Russell AI Labs. Сделка не состоялась. После этого представитель Russell AI Labs сообщил TechCrunch, что компания по-прежнему планирует подать заявку на приобретение части Luminar в ходе процедуры банкротства.

Что известно о Quantum Computing

Luminar в конце 2025 г. уже объявила о планах продать Quantum Computing также свою полупроводниковую дочернюю компанию за $110 млн.

Quantum Computing Inc. основана в 2001 г. Тогда она называлась Ticketcart и занималась продажей картриджей для струйных принтеров. Позже она переориентировалась на производство оптических технологий для развивающихся квантовых вычислений.

В 2025 г. компания привлекла более $700 млн через продажу акций. Ее выручка за первые девять месяцев 2025 г. составила $384 тыс.