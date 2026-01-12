Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж бегут из Калифорнии из-за налога на богатство

Основавшие Google Ларри Пейдж и Сергей Брин выводят бизнес из штата Калифорния, который планирует обложить дополнительным налогом местных миллиардеров.



Побег из Калифорнии

Американский предприниматели Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) уводят свою собственность и бизнес из юрисдикции штата Калифорния (США), где они в 1998 г. создали поисковую систему Google, пишет New York Times.

Более 45 калифорнийских компаний, связанных с Пейджем, согласно данным государственных реестров, в декабре 2025 г. подали документы либо о прекращении деятельности, либо о переезде из штата.

Также в конце 2025 г., как указано в документах, с которыми ознакомилось издание, организация, связанная с Брином, тем или иным образом вывела за пределы штата 15 его компаний. Семь из них, включая те, что, по всей видимости, управляют одной из суперъяхт Брина и его долей в частном авиационном терминале в международном аэропорту Сан-Хосе, были переведены в штат Невада.

Налог на богатство

Самые богатые жители Калифорнии задумались о переезде на фоне новостей о возможном принятии местными властями закона, призванного немного уравновесить растущую в Штатах разницу в доходах населения.

Google С момента основания Google состояние Ларри Пейджа и Сергея Брина выросло до сотен миллиардов долларов

Законопроект, предложенный профсоюзом работников здравоохранения, предусматривает, что калифорнийцы, чье состояние превышает $1 млрд, должны будут заплатить единовременный налог в размере 5% от суммы своих активов. В случае его принятия в 2026 г. мера будет применяться задним числом ко всем, кто проживал в штате по состоянию на 1 января.

Так, венчурный капиталист и соучредитель PayPal Питер Тиль (Peter Thiel) уже объявил об открытии офиса своей семейной инвестиционной фирмы в Майами. Дэвид Сакс (David Sacks), основавший социальную платформу Yammer, инвестор в сфере технологий и советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют, открыл новый офис своей венчурной фирмы Craft Ventures в Остине, штат Техас.

Инициатива профсоюзов вызвала шквал критики. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) назвал ее неудачной и способной отпугнуть от штата инвесторов. Миллиардер Рид Хоффман (ReidHoffman), соучредитель LinkedIn (заблокирована в России), заявил, что из-за этой «ужасной идеи» акционеры вынуждены будут продавать акции, которыми они управляют, просто чтобы выполнить налоговые обязательства.

Однако Дженсен Хуанг (Jensen Huang), генеральный директор технологического гиганта Nvidia стал одним из немногих американских миллиардеров, публично заявивших о своем согласии с налогом на богатство. «Мы решили жить в Силиконовой долине, и какие бы налоги они ни захотели ввести, пусть так и будет», — сказал он в интервью Bloomberg Television.

Состояние Пейджа и Брина

Google, созданная 1998 г. аспирантами Стэнфордского университета Пейджем и Брином, со временем превратилась в гиганта с капитализацией почти в $4 трлн.

Основатели в 2019 г. отошли от руководства холдинга Alphabet, в который с 2015 г. входит Google. На тот момент они были уже мультимиллиардерами. По информации издания Bloomberg, оба входили в топ-10 богатейших людей мира — Пейдж с $62,7 млрд и Брин с $60,9 млрд.

С тех пор их состояние значительно приумножилось. Сейчас, по оценке Forbes, совокупный капитал 52-летних Брина и Пейджа превышает $518 млрд.

Для Пейджа, например, чье состояние оценивается в $258 млрд, как подсчитали в New York Times, выплата калифорнийского налога на богатство могла бы составить более $12 млрд.