Из крупнейшего микроэлектронного холдинга России через суд вытрясли деньги за покупку компании

Суд обязал крупнейший российский микроэлектронный холдинг «Элемент» выплатить долг по покупке 100% долей компании-поставщика оборудования. Сумма долга составила всего 10,9 млн руб. При этом прибыль «Элемента» по итогам первого полугодия 2025 г. достигла 2 млрд руб.

Заплатите за компанию

Как выяснил CNews, крупнейший в России микроэлектронный холдинг «Элемент» через суд обязали выплатить задолженность по покупке 100% долей ООО «Тенрон». Сумма задолженности составила 10,9 млн руб. Это следует из судебного решения Арбитражного суда Москвы, которое было опубликовано в картотеке 16 декабря 2025 г.



С таким требованием в суд летом 2025 г. обратилось АО «АльянсЭлектроникс» (ранее АО торговый дом «РОСЭЛ», входит в «Ростех»). Согласно судебным документам, договор купли продажи компании между ней и ПАО «Элемент» был подписан в конце декабря 2024 г. И видимо, вплоть до августа 2025 г. средства крупным холдингом за покупку компании не были выплачены.

Поэтому «АльянсЭлектроникс» потребовало, помимо основного долга, взыскать и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24 декабря 2024 г. по 14 августа 2025 7. (до момента обращения в суд). в размере 1,4 млн руб.

Что это за компании

В 2019 г. «Ростех» совместно с АФК «Система» путем объединения части активов создали совместное микроэлектронное предприятие «Элемент». Со стороны «Ростеха», помимо «Завода полупроводниковых приборов», НПП «Восток» и пр. в предприятие «Элемент» был передан и торговый дом «РОСЭЛ» («АльянсЭлектроникс»).

«Элемент» заставят заплатить за покупку компании

По данным базы «Контур.Фокус», АО «АльянсЭлектроникс» в январе 2024 г. было признано банкротом. Компания специализировалась на поставках технологического оборудования, электронной компонентной базы отечественного и иностранного производства и расходных материалов для нужд предприятий входящих в холдинг Росэлектроника, так и других предприятий.

«Тенрон» с мая 2024 г. принадлежит «Элементу». Компания располагается в Зеленограде и занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием. Последний раз ООО «Тенрон» публиковала финансовую отчетность за 2023 г. Тогда ее выручка составила 39,4 млн руб. при чистом убытке 22,6 млн руб.

Почему это могло случиться

Как объяснил CNews эксперт на финансовом рынке, сложности могли возникнуть из-за того, что приобретение компании было структурировано сложным образом.

«Во-первых, сделка может быть разделена на несколько этапов, — говорит он. — Во-вторых, выплаты по этим этапам могут зависеть от выполнения каких-либо условий в будущем. И в-третьих, сам приобретаемый актив может включать несколько дочерних компаний. Над оформлением каждой из частных сделок работают юристы, кроме того, сделки могут аудировать и утверждать специальные отделы».

Что известно об «Элементе»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам 2024 г. ПАО «Элемент» нарастила выручку на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб.

При этом по итогам первого полугодия 2025 г. группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб. Группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Тогда в компании объяснили снижение выручки сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды.

Дополнение

После публикации этого материала пресс-служба Группы компаний «Элемент» прислала в редакцию CNews комментарий к ситуации: «Компания «АльянсЭлектроникс» вместе со своей дочерней структурой «Тенрон» входят в контур Группы компаний «Элемент». Сделка между компаниями носит обычный хозяйственный характер. Решение вступит в силу в январе 2026 года и будет исполнено «Элементом».