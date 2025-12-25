Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

В декабре 2025 г. Правительство России повышает меры по усилению защиты граждан и бизнеса от мошенничества в цифровой среде и одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Граждане России смогут заявить о факте кибермошенничества с помощью портала «Госуслуги». Кроме того, документом вводится внесудебная блокировка так называемых фишинговых сайтов, которые создаются для обмана пользователей и кражи их персональных данных, как и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

24 декабря 2025 г. Правительство России направило в Госдуму новый, второй по счету, пакет мер против кибермошенников, пишет «Интерфакс». Правовая комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, новые меры призваны защитить россиян (включая представителей бизнеса) от преступлений в цифровой среде. Новый же проект федерального закона, как заявил глава правительства, содержит большой перечень системных мер и решений.

В частности, предусматривает оперативное взаимодействие банков, операторов связи и государственных органов с использованием ИТ-платформы «Антифрод», расширяет механизмы реагирования на подозрительные звонки.

В случае одобрения инициативы будет введена внесудебная блокировка фишинговых сайтов, создаваемых для кражи персональных данных, и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение (ПО).

Помимо этого будут усовершенствованы процедуры авторизации на «Госуслугах», чтобы затруднить мошенникам получение доступа к учетной записи гражданина.

Среди прочих инициатив: использование операторами связи технологий с искусственным интеллектом (ИИ) для выявления подозрительных звонков; возможность сообщить о факте кибермошенничества через «Госуслуги».

Михаил Мишустин призвал Правительство России продолжать проработку эффективных способов и инструментов — организационных, нормативных, технических — для борьбы с дистанционным хищением средств.

22 декабря 2025 г. правовая комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Он отметил, что в ближайшее время инициативу внесут в Госдуму. Документ включает около 20 инициатив. Их цель — снизить риски кибермошенничества и усилить безопасность пользователей, отметил господин Григоренко. «Пришло время вводить ответственность для кибермошенников, а также дополнительные требования для операторов сотовой связи и банков. При этом на втором пакете мы не останавливаемся. Технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают все новые схемы», — заявил вице-премьер.

Первый пакет мер борьбы

Первый пакет мер по защите российских граждан от телефонного и интернет-мошенничества уже принят. Он включает порядка 30 инициатив, внедряемых поэтапно. В частности, с 1 августа 2026 г. россиянам предоставили возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября 2026 г. — отказаться от спам-звонков и устанавливать самозапрет на оформление SIM-карт на «Госуслугах», о чем писал CNews.

Третий пакет мер борьбы

В начале декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин заявлял, что третий пакет мер против мошенников всех мастей в ближайших планах. Российский лидер отметил роль совета по правам человека (СПЧ) в рамках борьбы с мошенничеством: СПЧ предложил ряд предметных решений, и все они учтены и внедряются Правительством России. В числе таковых инициатив Владимир Путин назвал блокировку вызовов с территории недружественных государств и маркировку звонков, о чем информировал CNews.

Объем хищений

По данным Центрального банка (Центробанк), в 2024 г. мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб., что стало рекордом за все время ведения статистики. Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 667 млн руб.

В Сбербанке же оценивают ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. более чем в 295 млрд руб.

Пожилые люди — идеальная жертва

С 1 октября 2024 г. по 1 октября 2025 г., мошенники украли у пожилых людей 1,5 млрд руб., при этом 93% атак на них начинались с телефонного разговора, говорится в исследовании Positive Technologies. Такой способ коммуникации аналитики объяснили тем, что люди в возрасте не доверяют технологиям и используют самый простой канал связи — телефонный звонок.

В 78% случаев пожилых людей запугивали тем, что их деньги в опасности, еще в 12% звонков предлогом стала замена какого-либо оборудования или продление договора, в 10% им обещали прибыль, еще в 10% случаев угрожали уголовным преследованием. Также злоумышленники часто просят действовать срочно, объясняя это тем, что счета под угрозой, настаивают, чтобы жертва не клала трубку и никому не сообщала о звонке, и давят на эмоции.

Самым ярким примером мошенничества стал случай, когда пенсионерке в возрасте 71 года из Самары сообщили о якобы возбужденном против нее уголовном деле за перевод средств с ее счетов на незаконные цели. Для защиты от уголовного преследования мошенник предложил сотрудничество и передачу денег на безопасное хранение. В результате женщина лишилась 430 млн руб., при этом мошенники убедили ее не верить предупреждениям настоящих сотрудников банка, когда она снимала все сбережения со счетов.

Помимо телефонных звонков мошенники используют мессенджер, объявления с вакансиями и quick response (QR)-коды и рекламные баннеры на игровых онлайн-платформах. Например, пенсионер потерял 4 млн руб., кликнув на обещавший денежную выплату баннер со встроенной вредоносной ссылкой на фейковый сайт.