В России создали ИИ-модель для аргументированного расчета стоимости произведений искусства

Российские ученые создали ИИ-модель, которая за секунды выдает аргументированную рыночную стоимость произведения искусства. Это может помочь участникам арт-рынка, на котором отсутствуют правила объективной оценки.



ИИ для оценки произведений искусства

Ученые из МФТИ и МГУ создали ИИ-модель Şagaart, которая за секунды оценивает рыночную стоимость произведений современного искусства, сообщили CNews представители МФТИ.

Система предоставляет подробную аналитику, подкрепляющую расчеты. У Эксперта такая работа может занимать дни.

Алгоритмы компьютерного зрения определяют стиль произведения, художественное направление и жанр. Модель машинного обучения (на основе алгоритма CatBoost) анализирует рыночные данные, в том числе размер, материал, техника исполнения, сведения об авторе, его выставочная активность, наличие работ в музейных и частных коллекциях, уровень медийности, история продаж, динамика цен.

freepik/rawpixel-com ИИ может за секунды определить стоимость произведения искусства, которая зависит от множества факторов, в том числе субъективных

Машинные модели построены на библиотеках CatBoost и PyTorch, а ядро веб-сервиса работает на Python и Django.

Ошибка прогнозирования после нормализации разброса цен составляет 9%. Разработчики планируют добавить внешние факторы, влияющие на инвестиционный спрос, такие как ключевые ставки центральных банков, инфляция, индексы фондового рынка и др.

Непрозрачный рынок

На арт-рынке, объем которого составляет $60 млрд в год, нет единого свода правил, который позволил бы рассчитать справедливую цену. Ценообразование происходит хаотично и непрозрачно, это создает атмосферу недоверия, отпугивает новых покупателей и ограничивает развитие всего рынка, пояснили разработчики.

«Şagaart — это работающая модель, объективно оценивающая произведения искусства, опираясь на данные, а не на единоличное решение эксперта. Она исключает человеческие предубеждения и субъективизм. Платформа поможет начинающим и опытным коллекционерам для проверки обоснованности цены, инвесторам – для принятия решений, художникам и галереям — для формирования аргументированной ценовой политики», — сказала Татьяна Шага, научный сотрудник кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково».

Модель уже сейчас показывает достаточно высокую точность. Правда, ее эффективность снижается при оценке лотов стоимостью в миллионы долларов, где уникальность и субъективное восприятие играют решающую роль.

Примеры оценки

Разработку протестировали «Известия» на картинах известных художников. Произведение Никаса Сафронова «Явление корабля в ночь перед Венецианским карнавалом» (масло, 2011 год, 51×42,5 см) ИИ оценил в примерно в 160 тыс. руб. При этом на сайте художника она выставлена за три млн руб. Даже ее копия там продается значительно дороже — за 500 тыс. руб.

Разработчики пояснили изданию, что результаты расчетов ИИ-модели были основаны главным образом на реальной истории аукционов по продаже работ этого автора.

Работа Тараса Желтышева — арт-объект нарды-клатч Another Kingdom: Game of Light — была оценена алгоритмом дороже, чем самим автором. ИИ-оценка составила $21,67 тыс., а художник продает за $20 тыс.

«ИИ может быть неплохим инструментом, но в руках опытного человека, поскольку в конечном итоге все сводится к его решению. Искусство — от людей и для людей, и именно они будут формировать рыночный спрос и маркетинговую стратегию, что тоже влияет на процесс и решает судьбу произведений, особенно когда речь идет о выходе на большие торги», — полагает Желтышев.