Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

«МойОфис» выпустила мобильное приложение «МойОфис Документы Мобильные», ориентированное на бизнес-пользователей. Это полноценная замена иностранных Google Docs и Office 365 – с ее помощью можно редактировать документы как самостоятельно, так в кооперативном режиме, когда над одним файлом работают несколько людей. Приложение универсальное – его можно запустить на российском мобильном Linux.

Карманный отечественный офис

Компания «МойОфис» сообщила CNews о выпуске нового мобильного приложения «МойОфис Документы Мобильные». Оно представляет собой утилиту для самостоятельного или кооперативного редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и заодно PDF-документов.

Аудитория нового приложения – российский госсектор и корпоративные пользователи, то есть сотрудники компаний, а не частные лица. Для последних существует отдельная мобильная программа «МойОфис Документы», доступная для скачивания в большинстве крупнейших магазинов приложений, включая Google Play.

«МойОфис Документы Мобильные» представляет собой отечественную альтернативу западным сервисам Google Docs и Microsoft Office 365. На вопрос редакции CNews, подходит ли эта утилита для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), представители компании «МойОфис» ответили утвердительно.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Создан полноценный карманный офис для российских бизнес-пользователей

Напомним, что к объектам КИИ относятся здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность. Объекты КИИ находятся в собственности или аренде у субъектов КИИ – в их число входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП.

Приложение для всех

Разработчики сделали утилиту «МойОфис Документы Мобильные» максимально универсальной с точки зрения поддержки операционных систем. В их список входят не только привычные десяткам миллионов россиян Android и iOS, но и экзотические российские ОС, встречающиеся пока довольно редко.

МойОфис Режим комментирования

Редакция CNews поинтересовалась у представителей «МойОфис», какие именно операционные системы поддерживаются, и получила такой ответ: «Приложение совместимо с устройствами на Android, iOS, iPadOS и отечественных ОС на базе AOSP ("Ред ОС М" и Kvadra), а также отечественных ОС с поддержкой запуска Android-приложений (Astra Linux Mobile и пр.)».

iPadOS – это отдельная модификация Apple iOS для планшетов iPad. Российская «Ред ОС М» разрабатывается компанией «Ред Софт» и входит в реестр отечественного ПО, что делает ее пригодной для использования в госсекторе и на объектах КИИ. За системой Kvadra стоит компания Yadro.

Эта ОС тоже числится в реестре российского ПО, как и Astra Linux Mobile от «Группы Астра», которая хоть и не базируется на AOSP (Android Open Source Project), но умеет запускать Android-приложения.

МойОфис Совместная работа над документом

В теории, работать с мобильным приложением «МойОфис Документы Мобильные» можно и на компьютере под управлением Windows. Под эту систему существуют собственные эмуляторы Android.

Поддержка прошлого и настоящего

Приложение «МойОфис Документы Мобильные» универсально в плане поддержки не только операционных систем, но и форматов файлов. Оно умеет работать как с современными форматами, например, docx и xlsx, так и с давно устаревшими – doc, xls и другими. Они были актуальны до 2007 г., пока не вышел Microsoft Office 2007, впервые явивший миру docx, xlsx, pptx и пр.

Документы можно просматривать, редактировать и комментировать в том числе с помощью голосовых заметок, а также прямо из приложения отправлять готовые файлы по электронной почте или через мессенджеры. Отдельно доступна опция офлайн-редактирования – она пригодится, когда документ не требует совместной работы над ним, или когда нет доступа к интернету, что в России в последнее время происходит избыточно часто.

«МойОфис Документы Мобильные» может работать в связке с облачным хранилищем «МойОфис Документы Онлайн» – оно позволяет взаимодействовать с находящимися в нем документами. Поддержка сторонних облачных сервисов тоже предусмотрена.

От мала до велика

По словам разработчиков, мобильное ПО «МойОфис Документы Мобильные» предназначено для всех компаний, вне зависимости от их размера. Им могут пользоваться и гигантские корпорации, и небольшие фирмы на несколько человек.

Утилита распространяется как самостоятельный продукт, так и в составе тарифных планов «МойОфис Документы Настольные» и «МойОфис Документы Онлайн». На вопрос редакции CNews о первых пользователях и стоимости приложения представители «МойОфис» ответили, что первые клиенты уже есть, и что это «как вендоры устройств, так и коммерческие заказчики». «Цена предоставляется по запросу, на сайте продукта можно оставить заявку на демо», – добавили представители «МойОфис».

«По данным исследования НАФИ («Национальное агентство финансовых исследований» – прим. CNews), с переходом на гибридные форматы занятости цифровые инструменты для работы используют 72% россиян. Мы видим растущий запрос бизнеса на отечественные мобильные решения, и наше новое B2B-приложение – прямой ответ на эту потребность. Оно позволяет организациям любого масштаба превратить смартфон или планшет сотрудника из устройства связи в безопасное рабочее место, интегрированное в ИТ-экосистему компании», – подытожил директор по продуктам «МойОфис» Евгений Бабаев.