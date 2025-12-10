Nvidia будет программно отслеживать местонахождение своих чипов, чтобы они не попали в Китай

Новый программный сервис Nvidia, созданный для контроля производительности чипов, позволит заодно отслеживать месторасположение микросхем, которые власти США запретили продавать в Китай.



Технология для борьбы с контрабандой

Nvidia разработала технологию для определения местоположения ее микросхем после продажи, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Функция представляет собой дополнительную опцию нового программного сервиса, призванного отслеживать общую вычислительную производительность чипа, который станет доступен сначала на новейших графических процессорах Nvidia Blackwell.

Отслеживание месторасположения продукции Nvidia должно помочь США в борьбе с контрабандой высоких технологий в страны, экспорт в которые запрещен.

Nvidia Задержка во времени при обмене данными с серверами Nvidia позволит определить, в какой стране находятся проданные компанией чипы

В мае 2025 г. CNews писал, что в США обсуждают введение закона, предусматривающего обязательное использование технологий определения месторасположения и дистанционной блокировки ускорителей вычислений американского происхождения, незаконно попавших в Китай.

Конфиденциальные возможности процессоров

По словам источников, опция отслеживания, которую клиенты смогут установить, использует так называемые «конфиденциальные вычислительные возможности графических процессоров».

Новый программный сервис Nvidia создается для мониторинга состояния и производительности чипов, что является распространенной практикой среди компаний, закупающих их в огромных количествах для крупных центров обработки данных.

«В настоящее время мы внедряем новый программный сервис, который позволяет операторам центров обработки данных отслеживать состояние и инвентаризацию всего парка графических процессоров для искусственного интеллекта. Этот программный агент, устанавливаемый клиентом, использует телеметрию графических процессоров для мониторинга состояния, целостности и инвентаризации парка», — сказали о нем представители компании.

«Конфиденциальная возможность» этого ПО заключается в том, задержка во времени при обмене данными с серверами, управляемыми Nvidia, даст понять, где находится чип.

Ограничения экспорта высоких технологий

Правительство США в 2022 г. ввело экспортные правила, которые запрещают Китаю получать определенные полупроводниковые чипы, произведенные с использованием американского оборудования.

Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) в июле 2025 г., как писал Reuters, призвала ввести экспортный контроль, который бы проверял местонахождение передовых чипов искусственного интеллекта, производимых Nvidia и AMD, а в сентябре 2025 г. расширила список ограничений.



В декабре 2025 г. Трамп сообщил о снятии экспортных ограничений с используемых в ИИ-технологии чипов H200 от Nvidia, уточнив при этом, что пользующиеся большим спросом чипы Blackwell и чипы Rubin следующего поколения не являются частью сделки.