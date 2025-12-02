В России выпущена «самая мощная платформа для ИИ»

В России выпустили самую мощную отечественную ИИ-платформу. Она работает на передовом процессоре с десятками мощных графических ускорителей. Ее можно применять, например, для задач обучения ИИ и моделирования.

Самая мощная ИИ-платформа

Российский разработчик ИТ-оборудования Delta Computers выпустил платформу для ИИ — Delta Sprut XL, которая может работать одновременно с десятками мощных графических ускорителей. По заявлению разработчика, это самое мощное решение на отечественном рынке на данный момент.

GPGPU-платформа построена на последних процессорах Intel Xeon 6 и поддерживает подключение до 20 акселераторов NVIDIA H200 или до 25 карт NVIDIA RTX PRO 6000 SE в одной системе.

GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units, неспециализированные вычисления на графических процессорах) — позволяет создавать комплексные решения для задач искусственного интеллекта, машинного обучения, моделирования и 3D VDI инфраструктуры.

Технические детали

Отличием решения от Delta Computers от стандартных GPU-платформ является то, что ускорители устанавливаются в отдельные модули. «Это обеспечивает более эффективное охлаждение системы», отмечает в компании. В платформе поддерживается объединение каждых 4 акселераторов NVIDIA H200 по NVLink.

В системе используются процессоры Intel® Xeon® 6 в конфигурациях до 172 производительных P-ядер (Granite Rapids) или до 288 энергоэффективных E-ядер (Sierra Forest). Delta Sprut XL поддерживает до 8 ТБ оперативной памяти DDR5 до 6400 МГц. При этом для ПО доступны MCR DIMM модули с частотой до 8000 МГц.

Решение также обладает широким функционалом мониторинга (сбор телеметрии, мониторинг состояния платформы, ее модулей и компонентов). Управляется ПО Delta BMC, входящим в реестр Минцифры с сертификатом ФСТЭК.

Самая ли мощная?

«Delta Computers продолжает развивать свою линию сверхпроизводительных систем, в которой уже было такое мощное решение, как Delta Sprut. Новая платформа выглядит беспрецедентно плотной в плане использования GPU, что обещает возможность создания на ее основе мощных ИИ-кластеров», — говорит независимый эксперт, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

По его словам, выбор ускорителей намекает на то, что платформа предназначается для задач инференса, в которых NVIDIA RTX PRO 6000 SE может показывать высокие результаты. Выбор в пользу Xeon 6 обусловлен тем, что этот процессор способен обеспечить необходимую высокую пропускную способность (поддержка PCIe 5.0, поддержка множества линий PCIe) обмена потоками данных между GPU и памятью. Этот тип процессора способен эффективно управлять распределением задач и данных в системе, пояснил Бойко.

«Происходящий беспрецедентный рост потребности в вычислительных ресурсах для обучения моделей (LLM) среди корпоративных заказчиков бросает вызов российскому рынку аппаратных решений», — говорит Андрей Чернышев, основатель и глава компании Delta Computers.



Чем известна Delta Computers

Delta Computers специализируется на разработке и производстве ИТ-оборудования. Компания была образована в 2016 г.

Портфель продуктов компании включает серверное оборудование и системы хранения, GPGPU-платформы, ethernet-коммутаторы, PCIe-коммутаторы, персональные компьютеры, мониторы, автоматизированные рабочие места, а также сопутствующее программное обеспечение. Например, предыдущая версия Delta Sprut поддерживает до 10 акселераторов H100. А в конце 2024 г. компания выпустила восьмипроцессорную машину Delta Spider.



Среди клиентов Delta Computers — крупнейшие российские компании из разных сфер: энергетика, транспорт, финансы, ритейл и др.