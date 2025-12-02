Древнейшая ИТ-профессия возрождается. Почти исчезнувшим специалистам платят 100 тысяч за неполный день – вдвое больше, чем курьерам

Профессия компьютерного мастера бьет все рекорды по размеру зарплат в сфере подработок. Работая неполный день, можно получать в среднем около 100 тыс. руб. в месяц. Это почти в два раза больше, чем получают курьеры за то же количество часов. Эникейщики процветали в начале XXI века, но потом репутацию этой профессии уничтожили мастерские, которые засоряют почтовые ящики рекламой и обманом вытягивают у клиентов деньги за ненужные им услуги. Сейчас профессия, по всей видимости, переживает ренессанс.

Починил компьютер – получил деньги

В России специалисты, кто занимается подработкой и выполняет заказы по ремонту компьютеров, могут получать намного больше многих, работающих полный день в различных сферах. Как сообщили CNews представители сервиса «Авито Подработка», профессия компьютерного мастера оказалась самой высокооплачиваемой в России среди всех существующих в стране вариантов подработок в период с 1 января по 31 октября 2025 г.

Согласно предоставленной статистике, сейчас эникейщики зарабатывают в среднем более 99,3 тыс. руб. Но это данные в среднем по России – реальные зарплаты компьютерных мастеров очень сильно разнятся в зависимости от региона, сообщили CNews представители «Авито Подработки».

В целом, на итоговый заработок эникейщика влияет множество факторов, хотя регион ведения деятельности – один из самых основных. Также доход будет основываться на уровне знаний специалиста, количестве выполняемых заказов и специфики выполняемых им задач.

Фото: © maxxyustas / Фотобанк Фотодженика Ремонт и настройка ПК может приносить мастерам солидные суммы

Отметим также, что в данном случае речь именно о подработке, то есть о деятельности на неполный рабочий день и, как правило, в дополнение к основной работе. Впрочем, наверняка нередки случаи, когда основной работы нет, и частичная занятость ремонтом компьютерной техники становится главным источником заработка.

Конкурентов немного

Несмотря на внушительные по меркам нестоличной России средние зарплаты, профессия компьютерного мастера не входит в топ-5 по интересу среди тех, кто ищет подработку. В январе-октябре 2025 г. в России лидером по динамике откликов исполнителей стала позиция кладовщика.

За отчетный период интерес к этой профессии среди россиян показал 2,3-кратный рост (125%) год к году. И это при том факте, что средняя зарплата кладовщика на подработке почти втрое меньше зарплаты эникейщика – 34,5 тыс. руб. при неполной занятости.

На втором месте по росту интереса – подработка комплектовщиком. Здесь количество откликов ищущих подработку увеличилось в 2,2 раза (+120%) год к году.

На этой работе нужно заниматься подбором и сборкой продукции для заказов покупателей. За это работодатели готовы платить в среднем 28,6 тыс. руб. в месяц.

Замыкает топ-3 профессия упаковщика, которая подразумевает ручную или механизированную упаковку товаров. Платят за эту работу 25,3 тыс. руб. в месяц в среднем (подработка). Профессией интересовались более чем вдвое раза чаще, чем годом ранее – рост 112%.

На четвертом месте в этом рейтинге профессия бариста. Рост интереса за год – +71%, средняя зарплата на подработке – около 25 тыс. руб. в месяц.

Примечательно, что замыкает топ-5 профессия курьера. Рост интереса за год – +63%, а средняя зарплата в месяц на подработке – 50,8 тыс. При этом CNews неоднократно писал, что курьеры, работающие полный рабочий день и дольше, очень часто получают значительно больше многих представителей ИТ-отрасли.

Эникейщики возвращаются

Частные специалисты по ремонту компьютеров были крайне востребованы в России в конце XX и начале XXI века, когда широкое распространение компьютеров в стране только начиналось. Компьютерная грамотность населения была тогда на низком уровне, а крупных сервисов по ремонту и настройке в нужном количестве еще не существовало.

К тому же частные мастера зачастую брали за свою работу меньше таких сервисов. У многих из них был свой список клиентов, которые часто приводили новых заказчиков по принципу «сарафанного радио».

В начале предыдущего десятилетия профессию частного компьютерного мастера в России начали массово дискредитировать. По всей стране стали появляться небольшие сервисные центры, которые представлялись именно частными мастерами, засоряли почтовые ящики своей рекламой и затем выуживали у клиентов деньги, навязывая им ненужные услуги по завышенным ценам.

Это явление существует и сейчас, но уже в меньших масштабах. Помогло широкое освещение проблемы на замедляемом в России сервисе YouTube, а также появление крупных сетевых сервисов, новые точки которых часто открываются по франшизе.

Когда одной работы не хватает

Количество россиян, имеющих подработку в дополнение к основной работе, довольно внушительное. Согласно исследованию «Авито», к концу 2025 г. дополнительную подработку имели свыше 19% трудоустроенных россиян. Еще около 33% намеревались найти ее в самое ближайшее время.

Как сообщил CNews директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, за январь–октябрь 2025 года в целом по России количество откликов на предложения частичной занятости увеличилось в 1,6 раза год к году. «Исполнители все чаще выбирают формат частичной занятости, потому что он позволяет самостоятельно подбирать удобный график, объем задач и наращивать совокупный доход, а для бизнеса это способ точечно закрывать потребность во временном персонале», – сказал Сергей Яськин.