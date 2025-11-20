CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») выводит на рынок первую в России All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa, предназначенную для решения задач крупных корпоративных клиентов с максимальными требованиями к скорости обработки больших массивов данных. Начинается прием заказов на серийное производство новой системы. Продукт разработан инженерами Yadro, производится в России и уже внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Новый флагман

Tatlin.Afa — новый флагман систем хранения данных (СХД) Yadro с рекордной производительностью и максимальной отказоустойчивостью, предназначенный для решения наиболее сложных задач корпоративного уровня. Система позволяет работать с высоконагруженными критически важными приложениями, требующими непрерывной доступности и мгновенного отклика, поддерживает хранение и обработку сотен терабайт аналитических данных, а также подходит для задач машинного обучения и искусственного интеллекта.

Вычислительная производительность позволяет системе уверенно справляться с пиковыми рабочими нагрузками: СХД обеспечивает до 2 миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и пропускную способность до 50 ГБ/с. Архитектурной основой решения является модульная платформа Yadro Tatlin.X, которая обеспечивает гибкое масштабирование: система объединяет два контроллера хранения и 24 NVMe-накопителя в 2U форм-факторе.

nik_3003.jpg
Tatlin.Afa — новый флагман систем хранения данных (СХД) Yadro

Собственная аппаратная платформа Yadro обеспечивает СХД максимальный уровень надежности и отказоустойчивости. Проверенные временем технологии защиты, такие как режим работы контроллеров Symmetric Active-Active, в Tatlin.Afa сочетаются с новыми инженерными решениями — дублированием аккумуляторных батарей, резервированием системных накопителей в контроллерах и поддержкой адаптеров ввода-вывода в форм-факторе OCP3.

Программная часть Tatlin.Afa построена на основе Tatlin.OS, получившей ряд функциональных обновлений специально для нового поколения СХД. В частности, обновленная версия T-RAID теперь поддерживает схемы защиты до 14+2, обеспечивая высокую полезную емкость при гарантированной надежности.

nik_2973.jpg

Собственная аппаратная платформа Yadro обеспечивает СХД максимальный уровень надежности и отказоустойчивости

«Tatlin.Afa стала результатом многолетних инженерных разработок Yadro и выводит отечественные решения в области СХД на принципиально новый уровень. Эта система не только отвечает самым строгим требованиям сегодняшнего дня, но и закладывает основу для масштабируемого развития наиболее требовательной ИТ-инфраструктуры в стратегически важных отраслях. После запуска серийного производства мы намерены последовательно развивать программные возможности флагманской СХД, чтобы наши заказчики могли использовать все преимущества современных технологий хранения данных и уверенно решать задачи завтрашнего дня», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin Yadro.

Перспективы Tatlin.Afa

В компании уже определена программа дальнейшего развития Tatlin.Afa. В будущем планируется расширение функциональности СХД: запланированы внедрение технологии компрессии данных, увеличение емкости хранения за счет добавления интеллектуальных дисковых модулей расширения с NVMe-накопителями, поддержка нового высокоскоростного протокола доступа NVMe/RoCE, а также реализация асинхронной репликации внутри линейки систем Tatlin под управлением Tatlin.OS.

Ознакомиться с техническими характеристиками новой СХД можно на официальном сайте Yadro.

