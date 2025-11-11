Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Минфин России активно внедряет в свою работу ИИ-агентов «Яндекса» и «Сбера». Заявки от потребителей средств из федерального бюджета, на которые у сотрудников ведомства уходили недели, искусственный интеллект рассматривает за минуту — об этом на CNews FORUM заявила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.

ИИ-агенты «Сбера» в Минфине

С 2024 г. Минфин России активно использует в своей работе ИИ-агентов — в частности, решения «Яндекса» и «Сбера». По словам Ирины Окладниковой, первого заместителя министра финансов России, которая выступила 11 ноября 2025 г. на CNews FORUM, искусственный интеллект рассматривает за минуту заявки от потребителей бюджетных средств, в то время как у сотрудников на это уходят дни и недели.

Так, ИИ-агента на базе языковой модели GigaChat Минфин в 2024 г. разработал совместно со «Сбером» — для анализа «расходной» части бюджета. Искусственный интеллект помогал формулировать запросы, сверял семантику с заявленным направлением и госпрограммой и уменьшал нагрузку на специалистов до 70%. С даты внедрения прошло чуть больше полутора лет.

Вопросы замминистра финансов России Ирине Окладниковой задала главный редактор CNews Александра Кирьянова

«Мы в прошлом году протестировали агента, который вместо сотрудника Минфина принимает на вход запрос от любого потребителя бюджетных средств, анализирует его на предмет соответствия госпрограммам и нацпроектам, — рассказала Ирина Окладникова. — Раньше сотрудник Минфина, даже достаточно квалифицированный, делал это за 3-4 часа. В пиковые нагрузки, когда у нас идет активное формирование и изменение федерального бюджета, в день приходит по 400-450 таких заявок. Если умножить их на количество часов, мы тратили на это до недели. Все это время наши федеральные органы сидели и ждали, что же будет, одобрят ли их заявку».

Сейчас, по словам Окладниковой, ИИ-агент тратит на это чуть больше минуты, а сотрудник за ним просто просто проверяет.

«Позитивный отклик сотрудника Минфина на работу агента летом прошлого года был на уровне 84%. Этот год мы пока не оценивали, сейчас мы расширили задачу для агента. Подведем итоги, уверена, что будет не меньше», — отметила замминистра.

Чем еще занимаются ИИ-агенты в Минфине

В 2026 г. Минфин планирует запустить ИИ-агентов по оценке заявок о дополнительной потребности, обосновании бюджетных ассигнований в части закупок — это касается стандартных расходов содержания госорганов, закупок госорганов, стандартных субсидий.

По «доходной части» ведомство работает с ИИ «Яндекса».



«Параллельно мы провели большую работу и научили ИИ-агента, вместе с другим нашим партнером “Яндексом”, проводить оценку прогноза доходов. Протестировали на НДС и части неналоговых платежей, — поделилась Ирина Окладникова. — У нас попадание 1,5% — это объем расхождения между оценкой наших специалистов, которые этим занимаются много лет, и оценка системы. Я считаю, это классный результат».

Со временем в Минфине надеются передать ИИ и остальные рутинные операции — те, которые не могут негативно сказаться на самих процессах финансирования. Для этого ведомству понадобится завершить работу со своими базами данных и с алгоритмами. Подробнее о том, как ведомство работает с большими данными и искусственным интеллектом, какие выводы получилось сделать в результате пилота с цифровым рублем, читайте в интервью CNews с Ириной Окладниковой в ближайшее время.