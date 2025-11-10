CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Техника Импортонезависимость
|

Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов

«Байкал Электроникс» не будет продолжать эксперимент по корпусированию своих чипов Baikal M в Калининградской области. За три года удалось освоить не самые современные технологические процессы, а уровень годной продукции довести только до 74–85%.

Проект остановлен

Продлившийся три года эксперимент по корпусированию процессоров Baikal M на отечественном предприятии GS Nanotech в Гусеве Калининградской области остановлен из-за дефицита компонентов на рынке, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор российского разработчика чипов «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

«На развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед», — сказал Евдокимов.

Компания тестировала технологический процесс корпусирования (установка полупроводниковых кристаллов в корпус) своих чипов в Калининградской области в расчете на то, что это будет стоить дешевле, чем на зарубежных фабриках, как писал CNews в 2021 г. Весной 2024 г. стало известно о расширении эксперимента на мощности «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде (округ Москвы).

Эксперимент по локализации корпусирования чипов

До 24 февраля 2022 г. «Байкал Электроникс» заказывала производство чипов, в том числе их корпусирование, на тайваньской фабрике TSMC. После введения антироссийских санкций сотрудничество прекратилось. Проблемы с удлинением сроков поставок и ростом цен (процесс корпусирования и сборки микросхем могут определять до 50% стоимости производства) были уже в 2021 г. Тогда «Байкал Электроникс» и решила начать на мощностях холдинга GS Group эксперимент по корпусированию.

chip700.jpg
© uflypro / Фотобанк Фотодженика
Россия пока не готова к локализации корпусирования процессоров

На этапе его завершения удалось получить 74–85% годной продукции, сказал изданию гендиректор GS Nanotech Сергей Пластинин и отметил, что «учитывая сложность изделия, это очень достойный результат». Речь шла о десятках штуках в месяц, а для достижения доли в 98% нужно собирать хотя бы одну тыс. микросхем в месяц, рассказал Пластинин. Это дает возможность отладить серийный технологический процесс.

Правда, весной 2025 г., по словам представителей GS Nanotech, в опытной партии микросхем для Malt System процент годной продукции составил 100%. В проекте использовались подложки из 26 слоев, на которой расположены восемь кристаллов. Корпусирование осуществлялось по технологии flip-chip с дополнительным монтажом более 200 SMD-компонентов.

В мире сейчас применяют такие технологии 3D-корпусирования как CoWoS и другие, интегрируя до 10-12 кристаллов в единый корпус и подложки с числом слоев более 50.

Проблемы рынка услуг по корпусированию

Для раскрытия потенциала российского рынка услуг по корпусированию микросхем нужно вернуться к внедрению российских микросхем в гражданское оборудование, планы которого были до 2022 г., но прервались из-за санкций и изменений в российском регулировании, полагает глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

«Речь идет о процессорах, отстающих от западных аналогов на несколько поколений и, следовательно, применяемых в очень специфичных областях», — пояснил лидер практики технологического консультирования и партнер аудиторской компании ДРТ Тимофей Хорошев. Такой продукт востребован прежде всего госзаказчиками, и на этом рынке не будут работать рыночные механизмы, добавил эксперт.

Покровский также считает, что этот рынок нужно консолидировать на мощностях специализированных компаний: «Сейчас каждый пытается создать свой участок корпусирования. Это дробит рынок и убивает экономику каждого участника».

Что касается российского рынка электронных компонентов, то в 2025 г. он упадет на 25% в рублях или на 11,4% в долларах, согласно прогнозу АРПЭ. При этом доля отечественной продукции на нем уже несколько лет не превышает 30%.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/