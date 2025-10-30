Больше никакой латиницы. Россияне перекроили популярнейший язык программирования, чтобы писать программы на русском

В России полностью переформатировали JavaScript – его синтаксис теперь полностью переведен с латиницы на кириллицу. По задумке авторов эксперимента, это позволит русскоговорящим программистам писать код без знания английского, но многие эксперты уверены, что такой подход усложнит разработчикам работу в международных организациях

JavaScript по-русски

В России создана особая версия языка JavaScript, в которой весь синтаксис переведен на русский. По умолчанию язык основан на латинице и английских словах, но здесь все на кириллице, и нет никаких англицизмов.

Работу по русификации JavaScript провели сотрудники Пензенского госуниверситета (ПГУ), пишут «Известия». Эта инициатива нацелена на «укрепление роли национального языка в ИТ-сфере и создание отечественных решений, независимых от англоязычных стандартов», подчеркивает издание.

JavaScript – это один из самых популярных и востребованных языков программирования в мире. Согласно рейтингу TIOBE, который формируется на основе количества запросов о том или ином языке в интернете, в октябре 2025 г. JavaScript располагается на шестой строчке, пропуская вперед лишь C#, Java, С++, С+ и бессменного (с октября 2021 г.) лидера – Python.

В чем смысл

Над модификацией JavaScript работали преподаватели ПГУ. По информации издания, степень русификации максимальная – латинские буквы при программировании не используются вовсе, то есть на другую раскладку клавиатуры переключаться не требуется.

Pankaj Patel / Unsplash Код на латинице давным-давно стал общемировым стандартом

По словам кандидата педагогических наук, доцента кафедры «Информатика и методика обучения информатике и математике» Андрея Дикова, все это «облегчает освоение программирования и снимает языковой барьер».

«Перед тем как приступить к решению, студенты часто тратят время на перевод условий задачи, – сказал «Известиям» Андрей Диков». – Это тормозит процесс обучения. Мы перевели десятки заданий и выпустили два сборника, чтобы каждый мог сосредоточиться на сути, а не на лексике».

Здесь стоит напомнить, что английский язык, используемый в синтаксисе JavaScript – самый распространенный в мире. Он применяется далеко не только в программировании – даже названия множества российских программ и сервисов частично или полностью написаны на нем, например, «СберKids» Сбербанка.

Чтобы никто не позарился

ПГУ сыграл на опережение. Чтобы не дать другим организациям превратить классический JavaScript в русскоязычный, университет зарегистрировал патент на свою разработку.

Патент носит название «Автотестирование спортивных задач по программированию на JS с патриотическим контентом».

Русифицированный JavaScript интегрирован в онлайн-платформу для написания кода Codewars. В ней реализована автоматическая проверка кода, написанного на русском языке.

Не обошлось и без внедрения новомодных тенденций. В частности, имеется геймификация, на которой здесь и вовсе сделан акцент – реализована система рейтингов для выполнения различных задач по кодингу на кириллице.

А c тех ли взяли пример

Программирование на кириллице – это не нечто уникальное. Например, в позднем СССР были широко распространены модификации DOS и языков программирования, полностью переведенных на русский язык.

Помимо этого, современный код для «1С» тоже полностью русифицирован. Однако случай полноценной русификации языка программирования из мирового топ-10 – первый за многие десятилетия.

Между тем, в других странах уже есть схожие проекты. Например, в Китае разработан и популяризируется Easy Programming Language (EPL). Вместо английских слов он по умолчанию использует китайские иероглифы. Впрочем, поддержка английского языка в нем тоже есть, равно как и японского.

В арабских странах часто применяется язык Qalb, ключевые слова пишутся на арабском (в частности, на ливанском). текст программы пишется справа налево, а не слева направо, как в подавляющем большинстве языков программирования.

Также можно вспомнить набор языков программирования Hindawi Programming System для индийского языка.

Вот только ни один из перечисленных языков программирования не входит не только в топ-10 самых популярных в мире по версии Tiobe – их нет даже в топ-50. К тому же опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются в практической пользе русифицированного JavaScript. По их мнению, полный отказ от английской терминологии «может затруднить адаптацию выпускников в международной ИТ-среде и отдалить их от общепринятых стандартов»

«JavaScript – сложный язык, с тысячами библиотек на английском. Все равно придется работать с оригиналом» – сказал изданию генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. Он тоже полагает, что кодинг только на кириллице «затруднит переход к другим языкам и взаимодействие с сообществом».