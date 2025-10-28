«Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

В новой версии 18.0 разработчики обеспечили рост производительности и масштабируемости системы, защиту новых источников данных и развитие возможностей защиты ранее поддерживаемых. Кроме того, в релизе предусмотрены: защита от вирусов-шифровальщиков для импортонезависимых инфраструктур, развитие интерфейсов управления и возможностей работы с ленточными хранилищами, а также улучшена совместимость со сторонними решениями дедупликации резервных копий. Для ознакомления в установочный комплект была добавлена MVP-версия нового медиасервера.



Масштабируемость

В новой версии «Кибер Бэкапа» 18.0 максимальное число почтовых ящиков, которые могут находиться под защитой одного экземпляра сервера управления «Кибер Бэкапа», выросло до 60 тысяч, а виртуальных машин — до 20 тысяч. Таким образом, «Кибер Бэкап» 18.0 может обеспечить централизованную защиту крупнейших инфраструктур в рамках единой инсталляции, поддерживает сценарии резкого или устойчивого роста числа источников данных.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Операционные системы

В обновлении системы актуализирована поддержка ОС семейства Linux — теперь «Кибер Бэкап» поддерживает операционные системы с версиями ядра вплоть до 6.14. Кроме того, в агент для ОС Linux теперь входит модуль активной защиты от вирусов-шифровальщиков на базе ИИ, обучаемый распознавать типичные паттерны действий вредоносного ПО. Модуль агента резервного копирования способен в реальном времени выявлять подозрительные операции, останавливать процессы и разрывать удалённые подключения, а также автоматически восстанавливать поврежденные данные.

Виртуализация

В новом релизе в числе поддерживаемых на уровне гипервизора систем виртуализации добавились платформа Proxmox VE и ее отечественная версия — «Альт Виртуализация». В итоге развёртывание защиты и само резервное копирование для этих платформ стали существенно быстрее, исключена конкуренция агентов с рабочими нагрузками виртуальных машин за их ресурсы. На данный момент «Кибер Бэкапом» поддерживается около двух десятков систем виртуализации, а также обеспечена возможность миграции с зарубежных платформ путём резервного копирования и восстановления на российском решении или свободно распространяемом ПО.

Аппаратные моментальные снимки

В «Кибер Бэкапе» 18.0 реализован ряд современных технологий защиты виртуальных сред, одна из них — поддержка аппаратных моментальных снимков виртуальных машин средствами систем хранения данных. В версии 18.0 список таких систем пополнился популярной отечественной СХД Yadro Tatlin.Unified в сценарии размещения виртуальных машин под управлением платформы виртуализации VMware.

Поддержка аппаратных моментальных снимков в сочетании с технологиями «безагентного» резервного копирования, LAN-free и CBT дает качественное улучшение процесса резервного копирования по всем применимым параметрам, что, в частности, обеспечивает соответствие потребностям пользователей в сценариях эксплуатации производительных корпоративных центров обработки данных.

СУБД

В «Кибер Бэкапе» 18.0 реализована первая версия нового режима многопоточного полного резервного копирования инстансов PostgreSQL и СУБД на её основе. Технология существенно ускоряет резервное копирование, минимизируя окно резервного копирования больших баз данных в ряде сценариев.

Корпоративные коммуникации

В новом релизе реализовано расширение возможностей защиты популярного импортонезависимого сервиса бизнес-коммуникаций CommuniGate Pro — была добавлена поддержка многосерверных кластерных конфигураций для крупных инсталляций коммуникационного сервиса с возможностью гранулярного восстановления — вплоть до уровня почтовых ящиков, сообщений электронной почты и их вложений.

Также была представлена интеграция с другим популярным импортонезависимым коммуникационным сервисом — Mailion от компании «МойОфис», который предлагает единое решение класса enterprise для работы с электронной почтой, календарём, контактами, а также просмотра документов.

API управления планами защиты

«Кибер Бэкап» предлагает гибкое централизованное управление, адаптированное для различных сценариев в инфраструктурах разного размера: от небольших до самых крупных. Такой подход требует различных интерфейсов управления, наилучшим образом подходящих конкретному сценарию. В версии 18.0 дополнительно к веб-консоли, интерфейсу командной строки и загрузочному носителю был реализован программный интерфейс управления c первой очередью поддерживаемых вызовов, относящихся к работе с заданиями (планами) резервного копирования.

«Кибер Медиасервер» — предварительная версия для ознакомления

Для ознакомления в установочный комплект была добавлена MVP-версия нового медиасервера «Кибер Медиасервер», призванного по мере своего развития заменить Узел хранения — актуальный медиасервер системы, обеспечивающий централизованный доступ к хранилищам резервных копий и их защиту, масштабирование, в том числе в условиях географически распределённых инфраструктур, реализацию других сценариев, связанных с хранением резервных копий.

Эта версия с ограниченной функциональностью предназначена к развёртыванию в качестве отдельного экземпляра на ОС РЕД ОС 7.3 и размещает резервные копии, отправляемые агентами Кибер Бэкапа, на локальных дисках сервера или в хранилищах, подключенных к медиа-серверу по протоколам SMB/CIFS, NFS, iSCSI, FC, S3, в «Кибер Хранилище», СХД Yadro Tatlin.Backup и в других популярных аппаратных и программных хранилищах резервных копий.

В ней реализована возможность централизованного использования хранилищ резервных копий несколькими инсталляциями «Кибер Бэкапа» и «прямая» отправка резервных копий в объектные хранилища S3 без необходимости развертывания дополнительного продукта «Кибер Инфраструктура» или «Кибер Хранилище». Поддержка ленточных хранилищ, отказоустойчивых конфигураций сервера, использование актуальных алгоритмов шифрования трафика управления и данных, ролевого доступа к интерфейсу управления, расширенные возможности журналирования, мониторинга, аудита и сбора диагностической информации, разграничение доступов к хранилищам резервных копий и другие востребованные функции будут добавляться по мере выхода следующих версий «Кибер Медиасервера».

Другие улучшения

«Кибер Бэкап» 18.0 содержит ряд других важных улучшений, касающихся улучшенной совместимости со сторонними решениями дедупликации резервных копий, возможностей информирования и аудита, управления нагрузкой на вычислительные ресурсы хоста агента при защищённой передаче резервных копий, а также поддержки ленточных хранилищ.

«Кибер Бэкап как ведущее российское решение в области резервного копирования и восстановления данных продолжает своё развитие и, начиная с 18-й версии, позволяет быстрее и проще защитить крупные корпоративные инфраструктуры. Мы предлагаем всё больше проверенных функций для пользователей сложных растущих инфраструктур, а также увеличиваем возможности Кибер Бэкапа в области многопоточной работы и совместного использования с готовыми аппаратными решениями», — отмечает Дмитрий Антонов, директор направления систем резервного копирования «Киберпротекта».

Таким образом «Кибер Бэкап» 18.0 решает целый ряд задач в области расширения спектра защищаемых объектов, обеспечивает новые уровни масштабируемости, производительности и поддержки импортонезависимых инфраструктур. Новые элементы управления и дополнительные модули также повышают эффективность «Кибер Бэкапа» в качестве централизованного средства защиты.