Неизвестные атаковали систему автоматической регистрации пассажиров Collins Aerospace. Отменены или задержаны сотни рейсов в крупнейших аэропортах Европы

Европейские аэропорты стали жертвой кибератаки

Несколько крупнейших воздушных гаваней Европы с вечера пятницы, 19 сентября 2025 г., испытывают технические проблемы в работе оборудования для самостоятельной регистрации пассажиров на рейс. Они наблюдались в аэропортах Берлина (Германия), Брюсселя (Бельгия) и в лондонском Хитроу (Великобритания).

По сообщению Reuters, в результате сбоя в работе систем вендора программного обеспечения Collins Aerospace пассажиры столкнулись с огромными очередями, некоторые рейсы были задержаны или вовсе отменены. Ближе к концу дня в воскресенье, 21 сентября 2025 г., ситуация в Лондоне и Берлине существенно улучшилась, однако устранить задержки и отказаться от отмены рейсов полностью не удалось.

Утром в понедельник, 22 сентября 2025 г., Collins Aerospace объявила о проведении работ по восстановлению затронутых кибератакой систем в тесном контакте с клиентами из числа перевозчиков и воздушных гаваней. Соответствующие работы, как утверждают в компании, близки к завершению.

Тем не менее по словам представителя брюссельского аэропорта, от Collins Aerospace до сих пор не получена безопасная и актуальная версия ПО, необходимого для того, чтобы авиационный хаб смог в полной мере восстановить свою работу. В связи с этим пассажирам следует ожидать проблем с вылетом на протяжении дня.

Масштабы бедствия

Всего за минувшее воскресенье было отменено 50 из 257 запланированных рейсов, отбывавших из одного только Аэропорта Брюсселя. Таким образом руководство воздушной гавани рассчитывало предотвратить формирование длинных очередей из-за неисправности систем электронной регистрации пассажиров. Днем ранее отмене подверглись 25 из 234 рейсов.

Всего же, по информации Reuters, сбой затронул «десятки рейсов» и «тысячи пассажиров». По оценке компании Cirrum, предоставляющей услуги в области анализа данных в коммерческой авиации, пассажиры, вылетавшие рейсами из Хитроу, имели шанс столкнуться с «непродолжительными» задержками, тогда как в Берлине и Брюсселе они варьировались от «умеренных» до «значительных».

Проблемы с cMUSE

Согласно заявлению материнской компании Collins Aerospace – RTX Corporation (ранее – Raytheon Technologies Corporation), проблемы в работе сервисов вызваны кибератакой со стороны неизвестного злоумышленника.

Collins Aerospace является разработчиком программного продукта ARINC cMUSE, который позволяет авиакомпаниям осуществлять оформление пассажиров на рейсы, при этом не располагая собственной инфраструктурой, подходящей для этих целей. Благодаря решению сразу несколько перевозчиков могут использовать одни и те же стойки регистрации пассажиров, багажа, а также выходы на посадку.

В результате инцидента киоски для самостоятельной регистрации пассажиров и автоматические пункты приема багажа оказались выведены из строя. Однако оформить посадочный талон у обычной стойки регистрации по-прежнему было возможно, как и через интернет.

Без программы-вымогателя не обошлось

22 сентября Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA) сообщило, что причиной сбоя в работе сервисов автоматической регистрации пассажиров в крупных европейских аэропортах является киберинцидент с атакой программы-вымогателя на инфраструктуру сторонней организации.

«Тип программы-вымогателя установлен. К расследованию привлечены правоохранительные органы», – приводит Reuters заявление ENISA.

По ту сторону Атлантики

Как сообщает The Register, проблемы технического характера в конце прошлой недели наблюдались и в США. Так, в Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (DFW) столкнулся с повреждением волоконно-оптических линий связи, что привело к нарушению нормальной работы TRACON – центрального звена американской системы управления воздушным движением.

В результате Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на некоторое время утратило возможность принимать планы полета и выдавать разрешения на вылет в автоматическом режиме.

В результате одна только American Airlines, крупнейшая авиакомпания мира, использующая DFW в качестве узлового хаба, была вынуждена отменить 700 рейсов и перенаправить 65 бортов в соседние воздушные гавани за то время, пока технические неисправности в работе TRACON не были устранены.

В Рождественский сочельник 2024 г. American Airlines отменила 13 рейсов и задержала вылет 1 тыс. бортов. Причина – неполадки в системе обеспечения полета, от которой зависит посадка пассажира в самолет и его отбытие.