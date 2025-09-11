Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники

Генеральный директор Airbnb считает, что работа в сфере гостеприимства и услуг будет относительно защищена от растущего влияния ИТ-инструментов искусственного интеллекта. Он уверен, что те, кто лишился работы из-за нейронных сетей, могут найти себя в этой сфере занятости уже в 2025 г., но повара, массажисты, фотографы могут не беспокоиться.

Сфера работы

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) считает, что многие профессии в сфере гостиничного бизнеса и обслуживания пока защищены от искусственного интеллекта (ИИ), пишет Business Insider. Он сказал, что люди по-прежнему будут хотеть, чтобы их обслуживали и приветствовали люди.

В сентябре 2025 г., по словам Брайана Чески, Airbnb стремится стать «приложением для всего». Компания выходит за рамки услуг краткосрочной аренды и начинает предлагать разные впечатления и услуги личного повара, массажиста или фотографа. «Я сомневаюсь, что в будущем люди будут водить автомобили, поэтому всем тем водителям, которые ездят за деньги, вероятно, придется заниматься чем-то другим», — отметил топ-менеджер.

Сфера гостеприимства и услуг (также известная как индустрия гостеприимства или гостиничный бизнес) — это совокупность предприятий и направлений, предоставляющих услуги, связанные с размещением, питанием, развлечениями и путешествиями для туристов и местных жителей. Она включает в себя гостиницы, рестораны, кафе, бары, тематические парки, туристические агентства, организацию мероприятий (event-агентства) и другие сферы, ориентированные на удовлетворение потребностей людей в отдыхе и досуге. К популярным профессиям относят администратора гостиницы, организатора мероприятий, сомелье, турагента, шеф-повара, швейцара, официантки, бармены и др.

Unsplash - Louis Hansel Гендиректор Airbnb назвал профессии, которые не освоит ИИ, это повара, массажисты, сантехники и фотографы

Однако сфера услуг, по его мнению Чески, до 2030 или 2035 г. останется ориентированной на людей. «Я все еще думаю, что, когда люди едут в Бордо и выпивают бутылку вина, то они не хотят, чтобы их работа была связана с ИИ. Когда они едут на озеро Комо, не думаю, что они хотят видеть открывающего дверь робота», — пояснил Брайан Чески. Генеральный директор Airbnb полагает, что, если ИИ вытеснит множество рабочих мест, то его площадка расширит пул вакансий, и многие люди придут к нам.

Смена фундаментальных принципов

Первичные данные рынка указывают, что ИИ-технологии уже в 2025 г. вытесняет рабочие места в некоторых секторах, включая специалистов «белых воротничков» — от программистов до помощников юристов и аналитиков данных.

Руководители ИИ-компаний, включая генерального директора Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), отмечают, что начальные позиции, например, в юриспруденции и консалтинге, находятся в зоне особого риска.

Ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton) добавил, что ИИ еще долго не сможет эффективно выполнять «физические манипуляции», и посоветовал: «Поэтому стоит рассмотреть профессию сантехника». Хинтон известен своими работами в ИИ-области, благодаря которым он получил титул «Крестного отца ИИ».

Airbnb Генеральный директор Airbnb Брайан Чески

По мнению Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) уже в 2025 г. ИИ сможет писать код на уровне мидлов и стать частью инженерных команд, что может сильно изменить мир, ускорить технический прогресс. Оптимизация процессов в компании, в том числе с помощью ИИ, привела к сокращению команд и не только в компании Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Даже такие визионеры, как глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск (Elon Musk) и сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak), в марте 2023 г. подписали открытое письмо с призывом остановить разработку технологий. Авторы письма опасаются, что ИИ может использоваться в целях пропаганды, взять на себя контроль над цивилизацией и причинить вред человеку.

Нейросети изменят рынок труда

Нейронные сети не только изменят привычные профессии, но и создадут новые. В перспективе на рынок труда выйдут тысячи специалистов, которые управляют ИИ и обучают его. Среди них — промпт-инженеры (ИТ-специалисты, которые составляют правильные запросы для нейронных сетей), ИИ-тренеры (редакторы, которые помогают нейронным сетям корректно и грамотно отвечать на вопросы) и даже эксперты по этической стороне работы с алгоритмами.

Согласно данным «Нейростата», в 2025 г. знания и использования генеративных нейронных сетей, о текстовых моделях, к примеру ChatGPT, знают уже 58% взрослых жителей российских городов, а об ИИ-инструментах для генерации изображений еще больше — 75% опрошенных. Показатели будут только расти, и вполне вероятно, что когда-то навык работать с искусственным интеллектом станет таким же базовым, как умение читать и писать.

Ключевые качества для будущего — адаптивность, способность к развитию и изменениям, а также смелость выбирать новые карьерные пути, если текущая профессия устаревает. Те, кто готов к переменам и освоению новых технологий, могут не беспокоиться. Независимо от появления или исчезновения профессий, высококвалифицированные специалисты с уникальными навыками всегда будут востребованы на рынке труда.

